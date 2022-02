Svjetska moć Gazproma

Gazpromu ide odlično: dugogodišnji direktor ruskog energetskog koncerna - i osobni prijatelj Vladimira Putina - Aleksej Miler (na naslovnoj fotografiji) je u siječnju objavio kako je 2021. bila rekordna godina i po količini eksploatiranog plina i po ostvarenoj dobiti. Jer plin se sve više traži, a cijene i plina i nafte su odletjele nebu pod oblake. Sve u svemu, u blagajnu Gazproma se slijeva prava bujica eura i dolara.

Dioničari Gazproma se imaju čemu radovati, makar je potpuno jasno tko je najveći i najvažniji vlasnik: država Rusija. No nešto njegovih dionica imaju i neki njemački koncerni kao što je E.ON, a tu su i mali dioničari koji u pravilu nemaju što reći.

Samo Gazprom i nitko drugi!

Jer odnos tog energetskog koncerna s Kremljem je i više nego blizak: već i zbog starog prijateljstva Milera s Putinom je jasno da se ništa ne odlučuje mimo volje ruskog predsjednika. Jer Gazprom je najveći ponuđač zemnog plina na svijetu, i po vlastitim tvrdnjama raspolaže nalazištima s najvećim zalihama plina i u Rusiji i na našem planetu, a za njega radi čitava vojska od pola milijuna zaposlenih.

Putin, Miler - a tu je zaposlen i bivši njemački kancelar Gerhard Schröder

Ovisnost Europe od Gazproma je golema: 43% potrošenog plina na Starom kontinentu dolazi od Gazproma i tu je još jedna osobitost iz sovjetskog doba - samo Gazprom smije i može koristiti plinovod kako bi plin prodao Europljanima, to piše u ruskom zakonu. Dakle čak ni neki drugi ruski energetski koncern ne može ugroziti njegov monopol.

Europljani nemaju skoro nikakvog izbora: ostatak plina dolazi iz Norveške, drugi veliki dio plina stiže ukapljen s Bliskog istoka i iz SAD-a, a tu su i isporuke iz Alžira i iz Libije - koliko je to uopće moguće u današnjim okolnostima. Nisu sve europske zemlje podjednako ovisne o plinu iz Rusije i tu je zlatno pravilo, što je istočnije, to je više plina Gazproma. Njemačka je počela uvoziti plin iz Sovjetskog Saveza još u doba dok je tamo vladao Brežnjev, a i danas je najveći kupac jer 55% svojih potreba pokriva plinom iz Rusije.

Europska unija smeta

No Georg Zachman iz ekonomskog instituta Bruegel iz Bruxellesa smatra kako Rusi na tržištu igraju "prljavo": "Gazprom iskorištava svoju dominantnu poziciju na tržištu tako da cijenom utječe na količinu plina koju isporučuje Europi." Ruskom koncernu smeta Europska unija, on želi trgovati s pojedinim državama, ali ne s EU-om kao cjelinom. Već desetak godina EU pokušava uspostaviti razmjerno jedinstveno tržište plina u čitavoj Uniji gdje bi na primjer Njemačka kupovala ruski plin, ali bi ga onda proslijedila nekoj drugoj članici ili nekoj državi izvan EU-a.

Želja EU-a je ujednačenje cijene plina na čitavom prostoru Unije - ali to nije interes Gazproma, a ni Kremlja

Ali o tome Gazprom ne želi ni čuti: "To je neka vrsta natjecanja između europske regulative koja želi uspostaviti zajedničko tržište s jednakim cijenama i Gazproma koji želi svoj plin prodavati po različitim cijenama pojedinim državama", objašnjava Zachmann. A tu je naravno onda i politika u igri.

To se najbolje vidi na slobodnom tržištu plina: Gazprom je, istina, sklopio dugoročne ugovore o isporuci s pojedinim državama sa zajamčenim količinama, ali ako treba više od toga - onda je to druga stvar. "Gazprom ispunjava svoje ugovorne obveze, to je točno, ali samo na najnižoj granici zajamčenih količina", kaže i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ona smatra "čudnim" što se ne nudi više plina, makar je potražnja u Europi ove zime velika, a cijene visoke. To neminovno dovodi do pitanja, je li to onda politika Kremlja. U svakom slučaju von der Leyen u razgovoru za list Handelsblatt kaže da to "budi sumnju u pouzdanost Gazproma".

"Peta kolona" Gazproma

Što je još nepovoljnije za Europljane, Gazprom je sustavno preuzeo barem dio vlasništva nad tvrtkama za distribuciju i skladištenje plina u praktično svim državama Europske unije. Na primjer u Njemačkoj je Gazprom preko svoje tvrtke Astoria vlasnik najvećeg podzemnog skladišta plina čitave zapadne Europe u Rehdenu. Takva skladišta su i zamišljena da ublažavaju neravnotežu ponude i potražnje, ali što vrijedi skladište kad je u vlasništvu samog isporučitelja?

Najveće podzemno skladište plina Zapadne Europe jest u Njemačkoj - ali je u vlasništvu Rusa.

Povrh toga, zalihe plina u Europi su na rekordno niskoj razini, a Claudia Kemfert iz Njemačkog ekonomskog instituta (DIW) smatra kako se nikad nije smjela dopustiti prodaja Rehdena ili se barem trebalo regulirati njegovo korištenje.

U pravilu, cijene fosilnih goriva određuju i njihovu ponudu: eksploatacija nekog nalazišta se isplati tek kod određene cijene, ali to onda traje. Potrajat će i da se Europa više okrene drugim izvorima, makar će i von der Leyen već ovog ponedjeljka u Washingtonu razgovarati o dodatnim količinama ukapljenog plina iz SAD-a. S druge strane, Kemfert i tu ukazuje na nepromišljenost Njemačke kad ustraje na plinovodu Sjeverni tok 2 - jer naravno da je i on u nadležnosti Gazproma.

"Ako si bio poslušan..."

Oružje koje ima Gazprom - pa time i Kremlj je cijena plina. Svaki pokušaj uspostave zajedničkog europskog tržišta i pričuvu plina Gazprom "ruši" povoljnom cijenom za države koje se protive takvoj inicijativi. Tako je na primjer i Mađarska nedavno sklopila ekskluzivan ugovor s Gazpromom po povoljnim cijenama.

Može se pregovarati i dogovarati koliko vam drago, ali je jasno gdje je slavina za plin

Može li Europa slomiti toliki utjecaj Gazproma na tržištu Europe? Kad samo on nudi gotovo polovicu potrošenog plina - teško. "S nekim tko ima sve poluge u svojim rukama možete pregovarati koliko hoćete, ali kad se zatvori plinski ventil u Moskvi, onda smo u lošoj poziciji pregovaranja", smatra Georg Zachmann. Hoće li Rusija doista potpuno zatvoriti dovod plina u Europu? To bi naravno bila katastrofa, ali to ipak nitko ne očekuje: i Rusija treba milijarde eura koje tako zarađuje.

Za šefa Gazproma je i Europa tek jedna stranica uspjeha Gazproma, jer on želi mnogo više: želi biti najveći energetski koncern planeta. Jer on trguje i naftom i električnom energijom, kako na istoku tako i na zapadu. Upravo kod otvorenja Olimpijskih igara u Pekingu je Putin s Kinom dogovorio golemu isporuku plina toj zemlji, a Gazprom izvozi naftu i u same Sjedinjene Američke Države. 2020. je 8% američkog uvoza nafte došlo od Gazproma - a to je više nego što je Americi isporučila i njena saveznica Saudijska Arabija.