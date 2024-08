Sve više svakodnevnih putnika na posao

Prema izvješću njemačkog Instituta za istraživanje gradnje, gradova i prostornog planiranja, prošle godine je gotovo 20,5 milijuna zaposlenih bilo zaposleno u drugoj općini od one gdje im je prijavljeno boravište. To i dalje čini oko 60% zaposlenih, ali im se broj povećao za 140 tisuća jer ih je i ukupno nešto više.

U prosjeku, radno mjesto je tim svakodnevnim putnicima udaljeno 17,2 kilometara od mjesta stanovanja – toga bi trebali biti svjesni i svi zagovornici alternativnih i ekološki prihvatljivih prometnih sredstava jer ići onda biciklom na posao je potpuno nerealan zahtjev. A popis gradova gdje je najviše takvih putnika govori i o drugim problemima: na prvom mjestu je grad München u koji stiže 455.000 zaposlenih iz njegove okolice. Slijede Frankfurt na Majni (405.000), Hamburg (392.000), Berlin (391.000) i Köln (305.000).

Bez iznimke, najviše takvih putnika je tamo gdje su i stanarine već otišle nebu pod oblake: naravno da ima i onih čija je vila na ugodnoj daljini od gradske gužve, ali živjeti u drugoj općini je još jedino što mnogi uopće mogu platiti. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

To ne svjedoči samo o gospodarskom potencijalu tih metropola, nego i o već nedostižnim cijenama nekretnina i stanarina koje si osobe s manjim prihodima više jednostavno ne mogu priuštiti. Osim te socijalne dimenzije, problem je i prometna politika u ovoj zemlji: baš tamo gdje je mreža javnog prijevoza slaba je i prosječan put takvih zaposlenih najduži.

Svi bi rado da im je posao iza ugla

Zaposleni koji žive u općini Märkisch-Oderland u pokrajini Brandenburg prosječno putuju svaki dan po 27,4 kilometara na posao i onda isto toliko nazad – najvjerojatnije u Berlin koji je otprilike toliko udaljen od te općine. Na drugom mjestu su stanovnici općine Ludwislust-Parchim u pokrajini Mecklenburg Vorpommern sa 27,3 kilometara jer očito ne samo da rade u Schwerinu, nego i u Hamburgu iza nekadašnje granice DDR-a, a na trećem mjestu je Altmarkkreis Salzwedel u Sachsen Anhalt s 27 kilometara i on leži u blizini Wolfsburga negdje na pola puta između Berlina i Hannovera.

Javni prijevoz za mnoge od tih zaposlenih jednostavno nije rješenje: čak i ako postoji razmjerno pouzdana veza, vlakovi su u pravilu upravo beznadno puni. Foto: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Thomas Pütz iz tog instituta svjedoči kako je u doba korone i rada kod kuće broj takvih putnika bio nešto manji: „Home Office pomaže i smanjiti gužve u prometu i kako bi se umanjile negativne posljedice na klimu, okoliš i zdravlje zaposlenih.“ No svako radno mjesto nije niti pogodno da ga se obavlja kod kuće, a sve više tvrtki želi vratiti svoje zaposlenike na radno mjesto tako da su i gužve na cestama opet svakodnevica. To je realnost "mobilnosti zaposlenih" kojem teži gospodarstvo, a i svi pozivi okrenuti se javnom prijevozu u pravilu ne pomažu: željezničke linije nisu dovoljno redovite, a u „špicama“ su vlakovi prepuni. U zabačenijim ruralnim područjima praktično ostaje jedino automobil, makar to često znači i po sat vremena stajati u zastoju - i to svaki dan, na posao i onda opet sa posla.

aš(KNA)