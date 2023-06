Svaki treći istočni Nijemac želi jakog vođu

Ekstremni desničarski iskazi u istočnoj Njemačkoj posebno nailaze na odobravanje. Do toga rezultata je došlo opsežno istraživanje koje je provelo Sveučilište u Leipzigu u istočnonjemačkim pokrajinama. „Uočili smo izraženo otuđivanje od demokracije", kažu autori studije okupljeni oko socijalnog psihologa i sociologa Olivera Deckera. Prema tim rezultatima, ni polovica ispitanika nije zadovoljna svakodnevnim životom u demokraciji.

U istraživanje je uključeno 3.500 ispitanika iz pet pokrajina na istoku Njemačke. Saska, Saska i Anhalt, Tiringija, Brandenburg te Mecklenburg i Zapadna Pomeranija su nekada bile dio komunističke Njemačke Demokratske Republike (DDR). U tom području živi petina od ukupnog broja Nijemaca. Rezultati imaju političku težinu: oko polovice ispitanika zahtijeva zaustavljanje doseljavanja muslimana. Skoro 70 posto smatra da stranci dolaze u Njemačku kako bi iskoristili socijalnu državu. A skoro svaki treći ispitanik smatra da je utjecaj Židova u zemlji prevelik.

Alternativa za Njemačku privlači ekstremne desničare

Takvi politički stavovi imaju utjecaja i na ponašanje na izborima. „Rezultati pokazuju da ekstremno desne stranke sa svojim ideološkim ponudama imaju dodirne točke sa širokim slojevima stanovništva", ocjenjuju autori studije. „Među pristašama Alternative za Njemačku (AfD) nalazi se najviše ljudi s ekstremnim desničarskim stajalištima."

Ta stranka je posebno uspješna na istoku Njemačke. Upravo je prvi put od svog osnivanja pobijedila na izborima u jednom okrugu u Tiringiji. Istraživači javnog mnijenja smatraju pritom da Alternativa za Njemačku ima šansu pobijediti sljedeće godine na izborima za parlamente u čak tri njemačke pokrajine. Stranka godinama dobiva simpatije kod birača agresivnim i djelomice rasističkim kampanjama protiv doseljenika, muslimana i političkih protivnika. Prema istraživanju, ta politička opcija još nije ni iscrpila sav potencijalni rezervoara glasova na istoku zemlje. Naime, mnogi simpatizeri za sada pripadaju među one koji ne izlaze na izbore. Alternativa za Njemačku za sada ima samo indirektni utjecaj na saveznoj razini, jer ni jedna stranka ne želi s njom surađivati. Zbog radikalnih izjava, Služba za zaštitu ustavnog poretka evidentirala je tu stranku kao potencijalno ekstremno desnu. Dijelovi stranke, prema izvještajima njemačke obavještajne agencije, smatraju se kao „dokazano ekstremno desni". Stranka zahtijeva radikalan preobražaj društva i stalno prijeti oštrim političkim mjerama.

"Najprije naša zemlja" poruka je s ove demonstracije AfD-a Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Čežnja za autoritarnom državom

Istraživači su se koncentrirali na istočni dio zemlje, jer je on do 1990. bio pod komunističkom diktaturom. Pad tog sustava i ponovno ujedinjenje zemlje doveli su na tom području do masovnog otpuštanja, velike nezaposlenosti i masovnog iseljavanja stanovništva. Ti društveni lomovi bili su popraćeni nasiljem. Godinama su se događali pogromi, počinitelji su bili krajnji desničari. Oni se sve do danas služe nasiljem.

Zašto su na istoku zemlje ta ekstremna stajališta tako raširena? Istraživanje ne vidi komunističku prošlost kao glavni uzrok. Više je to „mentalitet urote“, kao i želja da se uspostavi „autoritarna državnost“. Većina ispitanika čezne za „čvrstom rukom“ nekog vođe ili „jakom strankom“. U skladu s tim raširene su „neonacističke ideologije“ koje se pozivaju na nacističku diktaturu i Adolfa Hitlera. Čak 33 posto ispitanika odobrava iskaz: „Treba nam vođa koji bi čvrstom rukom vladao Njemačkom na dobrobit svih“. A čak četvrtina ljudi koji su sudjelovali u istraživanju kaže da je nacional-socijalizam imao i dobrih strana.

Većina od oko pet milijuna muslimana u Njemačkoj živi na zapadu zemlje. Ali je nesnošljivost veća na istoku. Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Istraživači su ispitivali i to do koje su se mjere stavovi mijenjali tijekom desetljeća. Naime, poslije rasističkih ubojstava u Njemačkoj su se vodile žustre rasprave. U brojnim mjestima i na istoku Njemačke pokrenute su građanske inicijative za pomoć izbjeglicama koje su zagovarale društvenu raznolikost. Rezultati su šokantni: na istoku Njemačke su politički stavovi izgleda ostali relativno nepromijenjeni. Ekstremno desni stavovi nisu se proširili, ali ostaju na konstantno visokoj razini. To je jedno od objašnjenja za uspjehe Alternative za Njemačku na tom području.

Za autore studije sa Sveučilišta u Leipzigu alarmantno je to što se desničarska stajališta tako uporno zadržavaju među ljudima, jer broj kaznenih djela ekstremnih desničara, kao što je podmetanje požara u azilantskim domovima, pokazuje da antidemokratski stavovi u svakodnevnom životu dovode do konkretnih nasilnih postupaka.

