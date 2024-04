Suđenje "Građanima Reicha" zbog planova državnog udara

Grupa takozvanih Građana Reicha (Reichsbürger), okupljena oko Heinricha XIII princa Reussa je, po navodim optužnice, imala namjeru upasti u njemački Bundestag i uhapsiti članove parlamenta. Na meti su posebno bili: kancelar Olaf Scholz, ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock i lider opozicione Demokršćanske unije CDU Friedrich Merz.

Međutim, osumnjičena desničarska teroristička grupa „Patriotska unija“ spriječena je racijom širom zemlje 7. prosinca 2022: tada je 25 ljudi uhićeno, uključujući i Reussa. Većina je od tada u pritvoru. Zaplijenjena su 382 komada vatrenog oružja i gotovo 150.000 komada streljiva.

Prvo od tri suđenja ovoj grupi, koju čini oko 200 osoba, počinje ovog ponedjeljka (29. travnja) pred Višim zemaljskim sudom u Stuttgartu. Kasnije slijede postupci pred sudovima u Frankfurtu na Majni i u Münchenu.

Čekanje na signal od suučesnika

Vođa grupe je bio Heinrich XIII. princ Reuss, 72-godišnji trgovac nekretninama iz Frankfurta na Majni. Prema planovima "Građana Reicha" on je bio predviđen za šefa države nakon što preuzmu vlast. Prema optužnici, grupa je očekivala neku vrstu signala od suučesnika da preuzmu vlast već u rujnu 2022. Među njima su bile i tajne grupe koje su formirali članovi stranih vlada, vojski i tajnih službi.

Nakon hapšenja Reussove grupe, uslijedile su daljnje racije i hapšenja. Tako je bilo i u studenom prošle godine. Nakon toga, savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Freaser je izjavila: „Sada, nakon jedne od najvećih racija protiv antidržavnih akcija sa desnice je jasno: polarizacija u društvu se povećava i mi svaki dan iznova branimo našu demokraciju".

Nasilno preuzimanje tvornice oružja?

Spremna na nasilje, grupa oko princa Reussa je očigledno maštala o korištenju helikoptera Bundeswehra, kojima bi upravljale pristalice u njemačkoj vojsci. Čak je navodno planirano i nasilno preuzimanje njemačke firme za proizvodnju oružja "Heckler & Koch".

Optuženi se sada terete za članstvo u terorističkoj organizaciji i za veleizdaju. Sva tri suđenja zajedno će vjerojatno biti mamutski postupci i presude se ne očekuju tijekom ove godine. U njima će ideologija grupe "Građana Reicha" biti jedno od središnjih pitanja.

Nebulozne fantazije o mrtvoj djeci

Prema optužnici, ideologija sadrži i ovo: princ Reuss smatra da Njemačkom vlada neka vrsta unutrašnje države, „duboke države", koja je sebi postavila za cilj organiziranje ubojstava djece i mladih ljudi velikih razmjera. Njihovim fantazijama nema granica, pa su članovi grupe također uvjereni da je poplava u dolini rijeke Ahr u Sjevernoj Rajni-Westfaliji u ljeto 2021. bila samo pokušaj da se prikrije ubojstvo djece plavljenjem starih vladinih bunkera. Navodno je bilo riječi o 600 mrtve djece u okruženju Reussovih pristalica.

Bivša zastupnica AfD-a

U Državnom tužilaštvu su uvjereni da se grupa tome htjela suprotstaviti nasilnim preuzimanjem vlasti. Pristalice grupe su osim toga planirali nove pregovore o novom mirovnom ugovoru s bivšim okupacijskim silama SAD-om, Francuskom i Velikom Britanijome, ali posebno s Rusijom. Da bi se pripremila za cijelu stvar, grupa je očigledno održavala vježbe gađanja i špijunirala prostorije Bundestaga kako bi bila spremna za dan kada budu preuzeli vlast.

Optužena je i bivša zastupnica u Bundestagu desničarske populističke „Alternative za Njemačku“ (AfD), Birgit Malsack-Winkemann, bivša sutkinja. Njoj će se suditi u Frankfurtu zajedno s princom Reussom. U novoj državi "Građana Reicha", Malsack-Winkemann je trebala biti ministarica pravde.

Opasno okruženje od skoro 20.000 ljudi

Sigurnosni organi procjenjuju ukupan broj „Građana Reicha“ u Njemačkoj na 20.000 ljudi, od ​​kojih je oko 2.300 spremno na nasilje. Zajedničko im je odbacivanje demokracije, monarhističke tendencije, ksenofobija i antisemitizam. Građani Reicha ne priznaju poslijeratni poredak i Saveznu Republiku Njemačku kao legitimnog nasljednika Njemačkog Carstva. U nekim slučajevima, "Građani Reicha" otvoreno prijete ili vrše nasilje, a prijetili su i otmicama, primjerice ministra zdravlja Karla Lauterbacha (SPD).

Autor Tobias Ginsburg je osam mjeseci tajno istraživao scenu, a tijekom pandemije korone od 2020. do 2022. se umiješao među radikalne aktiviste protiv cijepljenja i teoretičare zavjere. On je u ožujku prošle godine na pitanje je li pokret zaista predstavlja opasnost za ustavni popreda Njemačke, u razgovoru za DW rekao: „Na to nije tako lako odgovoriti kao što se čini. Građani Reicha nisu jedinstven pokret, nemaju svi istovrsni tip ekstremizma. Tu se više radi o teoriji zavjere koja je duboko ukorijenjena u njemačkoj povijesti i nacionalsocijalizmu“. Ali grupa dijeli fantaziju svih desničarskih ekstremističkih aktivista: "To je ideja homogenog društva, bez drugih, bez stranaca."