Strah na otoku ruskih oligarha: hoće li Cipar protjerati svoje "zlatne Ruse"?

Moderator radijske postaje 105.7 pozdravlja svoje slušatelje na ruskom. Ne, ovaj radio ne emitira negdje u Rusiji. On se nalazi na Cipru. Ovdje na jugu otočne države, u Limassolu, ruska prisutnost se vidi na svakom koraku. Tu ima ruskih trgovina, ruskih škola, novina i, naravno, ruskih radijskih postaja.

Otočna država mnogima iz Rusije postala je drugi dom. Većina od oko 40.000 Rusa na Cipru živi u ovom lučkom gradu – koga sad nazivaju i Limassolgrad. Boravak su si omogućili tzv. "zlatnom putovnicom". Za vladu u Nikoziji "zlatne putovnice" su dugo bile unosan posao: tko god je uložio dva i pol milijuna eura - primjerice u neku luksuznu nekretninu – mogao je dobiti državljanstvo. Program je okončan prije dvije godine nakon korupcijskog skandala.

Ciparska putovnica. Cijena? Prava sitnica - samo 2,5 milijuna eura

"Dobrodošli na Cipar!"

No na internetu se još mogu naći stare reklame: "Živite i radite slobodno u bilo kojoj zemlji EU-a, postanite građanin svijeta i putujte bez vize u 158 zemalja diljem svijeta. Poslujte u Europi na sofisticiran način i iskoristite porezne pogodnosti, otvorite si mogućnost studiranja na europskim sveučilištima uz povlaštene uvjete - sve vam je to moguće u roku od pola godine. Dobrodošli na Cipar!”

Od tada, Cipar se mora snalaziti bez ove profitabilne grane gospodarstva. Ali ostao je novac onih koji su na vrijeme iskoristili mogućnost naseljavanja na otoku: gotovo pet posto stanovnika Republike Cipar je iz Rusije, među njima i neki koji imaju vrlo dobre veze s ruskim predsjednikom Putinom.

Jedan od tih ciparskih Rusa je Viktor Vekselberg, koji se nalazi na američkoj listi sankcija. Njegova tvrtka je najveći dioničar Ciparske banke (Bank of Cyprus). Još jedan istaknuti naturalizirani Cipranin s bliskim vezama u Kremlju je ruski industrijalac Alexander Ponomarenko. Ako bi se Rusima poput njih u nekom daljnjem koraku sankcija protiv Kremlja poništile njihove ciparske putovnice, stvari bi mogle postati neugodne za vladu u Nikoziji.

Ugrožen turizam

Rat Rusije protiv Ukrajine sve više dovodi Cipar u težak položaj. Zračni prostor iznad otoka zatvoren je za ruske zrakoplove. Ako karantena potraje dulje, predstoje i teški dani za ciparski turizam. "Rusija je naše drugo po veličini tržište, a i Ukrajina je bila obećavajuće tržište koje je našoj zemlji donijelo značajne iznose", objašnjava Filókypros Rousounidis, predsjednik Udruženja hotelijera Cipra.

I ciparski ministar financija Konstantínos Petrídis je svjestan toga u kojoj mjeri bi potencijalni pad u turizmu mogao pogoditi otočnu državu. “Rusija čini 25 posto turizma na Cipru. Ako to izgubimo, pad bruto društvenog proizvoda bi mogao iznositi i do dva posto", objasnio je Petrídis u razgovoru za najveće ciparske dnevne novine "Fileléftheros" nekoliko dana nakon uvođenja EU-sankcija Rusiji – no na kraju se ipak i Cipar pridružio odlukama EU-a.

Omiljena druga domovina: Na Cipru živi oko 40.000 Rusa sa ciparskom putovnicom

"Vrlo smo zabrinuti. Ne samo zbog rata, nego i ekonomski. Turisti iz Rusije i Ukrajine neće doći na Cipar, njih nema... Ovdje u Nikoziji je ta priča završena. Nema šanse da se od ovog oporavimo i ponovo stanemo na noge. Turisti su otišli - ovaj nas je rat dokrajčio", žali se jedan trgovac.

Ciparski predsjednik Nikos Anastasiades sada mora odlučiti u kojoj mjeri će Cipar podržati sankcije EU-a protiv Rusije. Jer, ukoliko se misli ozbiljno, tada bi i bankovni računi njegovih novih ruskih državljana morali biti provjeravani i eventualno zamrznuti.

Isabel Gotovac (ARD)

