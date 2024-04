Stotine tisuća umirovljenika u Njemačkoj oslobođeni poreza

Još prošlog ljeta su u Njemačkoj povećane mirovine, a od ove godine je sa inflacijom podignut i prag ispod kojeg su oslobođeni poreza na prihod. No zbog toga se nema što slaviti.

Ne čini se da njemački umirovljenici žive loše: često ih se sreće u luksuznim hotelima i na palubama kruzera, na parkiralištima autoceste se vidi kako iz luksuznih automobila izlaze sijede glave. Ima doista i takvih i zato je još 2004. uveden i porez na prihod na mirovine čiji se prag prilagođava inflaciji.

No takvi postariji bogatuni su izuzetna rijetkost među oko 21 milijuna umirovljenika ove zemlje: tek negdje trećina njih uopće mora plaćati porez, dvije trećine su ispod praga. A taj prag je zbog inflacije povećan za 696 eura na 11.604 eura godišnje. A to znači mirovinu koja će biti dovoljna možda tek za igračku Porschea za unuka: 967 eura mjesečno.

967 eura ili manje: to će biti dovoljno jedino za sjesti na klupu u parku, a ne za put oko svijeta na luksuznom kruzeru Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

List Süddeutsche Zeitung je izračunao kako je čitav niz umirovljenika na samoj granici. To znači da je povećanje mirovina za 4,57% od prvog srpnja prošle godine za 114 tisuća umirovljenika zapravo loša vijest jer od ove godine moraju plaćati porez. No povećanjem praga je čak 244 tisuća umirovljenika "ispalo" iz obaveze plaćati porez.

Zapravo i njemački ministar financija Christian Lindner traži povećanje praga i to retroaktivno, ali se o toj mjeri još raspravlja u vladajućoj koaliciji. A i izračun poreza na mirovinu nije baš jednostavan: to ovisi i kad se stupilo u mirovinu jer se od te reforme 2004. stupnjevito povećava iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na koje se ne plaća porez na prihod, ali se zato na sve veći dio same mirovine onda mora plaćati porez. Zato mnogi umirovljenici ništa ne moraju plaćati - naravno, ako nemaju drugih prihoda osim mirovine.

aš(ARD)