Stoltenberg: Rusija zna da se nuklearni rat ne može dobiti

„Rusija zna da se nuklearni rat ne može dobiti i da nikad ne smije biti vođen“, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u intervjuu za njemački javni servis ARD, komentirajući nagovještaje ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja.

„Rusija također zna – to su NATO i partneri jasno rekli – da bi upotreba atomskog oružja u Ukrajini temeljno promijenila prirodu konflikta“, dodao je Stoltenberg.

Na pitanja kakva bi to promjena bila, prvi čovjek NATO-a nije želio ulaziti u detalje, samo je dodao: „Jasno je da bi to imalo teške posljedice po Rusiju i to su naši partneri prenijeli Rusiji na razne načine. Jer, svaka upotreba atomskog oružja, čak i manjeg, značila bi prelazak ključne crvene linije.“

Putin „sutra" može okončai rat

Prema Stoltenbergovim riječima, NATO priželjkuje da se rat što prije završi, a to Putin može učiniti „sutra, tako što bi povukao ruske snage iz Ukrajine“.

„Moramo shvatiti da Ukrajina prestaje da postoji kao nezavisna suverena nacija ukoliko se prestane boriti. A ako se Putinova Rusija prestane boriti, onda ćemo imati mir“, dodao je Stoltenberg. Prema njegovoj ocjeni, „hrabrost i odlučnost“ Ukrajinaca su na mnogo višoj razini nego kod Rusa, što se vidi na fronti. Uz to su Ukrajinci „iskusniji“ jer ih od 2014. obučava i oprema NATO, rekao je Stoltenberg.

„Dakle, ukrajinska armija je daleko bolje obučena, daleko bolje vođena, daleko bolje opremljena i mnogo veća nego 2014. godine. To je razlog što je Ukrajina sada u stanju braniti se sasvim drukčije nego 2014., kada su Rusi prvi put umarširali i anektirali Krim", zaključio je glavni tajnik NATO-a.

ard/nr

