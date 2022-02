Steinmeier ponovno izabran za predsjednika Njemačke

"Ja sam predsjednik svih građana Njemačke. Ali u svojoj neutralnosti neću biti neutrala kada se radi o borbi za demokraciju", rekao je Frank-Walter steinmeier nakon objave rezultata u Saveznoj skupšitni u kojoj je u nedjelju 13. velječe već u prvom krugu ponovno izabran za predsjednika.

Za Steinmeiera je glasalo 1.045 od 1472 članova tzv. Savezne konvencije, tijela koje u Njemačkoj bira predsjednika. Troje ostalih kandidata Stefani Gebauer, Gerhard Trabert te Max Otte dobili su 58, 96 i 140 glasova.

U svom nastupnom govoru Steinmeier je naglasio podršku Njemačke Ukrajini u sukobu s Rusijom te ponovio prvrženost Njemačke obvezama koje sa sobom donosi članstvo u savezima poput Europske unije i NATO-a.

Rana odluka za drugi mandat

Steinmeier se relativno rano, još prošle godine na proljeće, naglasio kako se želi ponovno kandidirati. To je bilo prilično neobično. Takvog ga nismo poznavali. Krajem svibnja 2021. je inače suzdržani Frank-Walter Steinmeier objavio da želi ponovo kandidirati za najvišu funkciju u državi. "Želio bih pratiti našu zemlju na putu u budućnost", rekao je Steinmeier. Njemačka je "na prekretnici" kada se radi o pandemiji, koja je donijela "patnju i tugu". On bi, kako je rekao, želio "pomoći kako bi se zaliječile rane".

I zato bi Steinmeier još pet godina želio biti predsjednik Njemačke. Nije želio čekati da bude predložen, kao što je to uobičajeno. On je riskirao i pobijedio. Ovog socijaldemokrata su podržale sve koalicijske stranke - SPD, FDP (Liberali), Zeleni - a čak su se i konzervativci CDU/CSU (kršćanski demokrati) izjasnili u njegovu korist. Oni nisu predložili protukandidata. "Posebno u ovim vremenima našoj državi je potreban vjerodostojan glas koji okuplja ljude i koji ih ne isključuje", rekao je Armin Laschet, u to vrijeme predsjednik CDU-a. Tako su se i kršćanski demokrati opredijelili za političara koji dolazi iz stranke političkog suparnika SPD-a.

Dijalog, zbijanje redova, rasprava

Tijekom svog petogodišnjeg mandata Frank-Walter-Steinmeier je više puta pokazao da želi djelovati kao netko tko integrira i posreduje među ljudima. Kao netko, tko traži razgovor i pronalazi pravi ton, posebno u kriznim vremenima. Frank-Walter Steinmeier već dugo održava diskusije kao što su "Okupljanje na kavi" ili "Stanje građana". Na njih je više puta pozivao obične građane tijekom pandemije, koja je svima bila veliko opterećenje. Među gostima su bili i političari iz desno-populističkog AfD-a.

Razgovor u dvorcu Bellevue o budućnosti demokracije

Početkom siječnja 2022. godine predsjednik je ponovo zatražio razgovor u svojoj službenoj rezidenciji. Tema je bila: za i protiv obaveznog cijepljenja. Na javnu raspravu pozvani su i skeptici koji sumnjaju u cijepljenje. Cijela Republika - a i skupina gostiju koje je pozvao - žestoko je raspravljala o ovoj temi.

Ali Frank-Walter Steinmeier nije želio jasno zauzeti stajalište. Odmah na početku diskusije je rekao: "Kao savezni predsjednik neću se u ovom krugu izjašnjavati ni za ni protiv obveznog cijepljenja." Bila je to još jedna propuštena prilika, bez hrabrog impulsa, bez izjave o kojoj bi Republika mogla raspravljati. Steinmeier je rutinski vodio kružok razgovora, nije želio vrijeđati niti provocirati. I to je bilo na programu njegovog prvog predsjedničkog mandata.

Borba za demokraciju

Frank-Walter Steinmeier doživio je vrhunac svoje političke karijere početkom 2017. U veljači je po prvi put izabran za predsjednika Njemačke; odmah u prvom glasovanju. Samo se nasmiješio svojim širokim, nestašnim osmijehom - vidno zadovoljan dobrim rezultatom, a zatim je iznio svoj program: protiv povijesnog zaborava, protiv desnog populizma.

Iako "nema razloga za uzbunu", istakao je u svom inauguracijskom govoru bez izričitog spominjanja AfD-a, populisti stalno podgrijavaju raspravu "vatrometom neprijateljskih slika". A onda je uputio svoj apel: "Ne moramo samo govoriti o demokraciji, moramo naučiti boriti se za nju!"

Zahvaljujući njegovom posredovanju 2018. su vladajuću koaliciju sklopili CDU/CSU i SPD

Steinmeierovo remek-djelo: kabinet Merkel IV

Prvo iskušenje na poziciji predsjednika stiglo je nekoliko mjeseci kasnije. Nakon saveznih izbora u jesen 2017. godine čelnici stranaka se nisu mogli dogovoriti oko novog saziva vlade; čak su razmatrali održavanje novih izbora. U to vrijeme, Steinmeierova stranka SPD više nije željela ulaziti u veliku koaliciju s konzervativnim kršćansko-demokratskim strankama CDU/CSU. Steinmeier je apelirao da se izborni rezultati shvate ozbiljno i da se uspostavi funkcionalna vlada – i to je rezultiralo uspjehom. U ožujku 2018. formiran je kabinet Merkel IV u kojem je bio SPD. Ovo posredovanje predsjednika u formiranju vlade jedinstveno je u povijesti Savezne Republike Njemačke. Ustav daje saveznom predsjedniku - iz povijesnih razloga - reprezentativnu funkciju u zemlji i inozemstvu.

Predsjednik skromnih korijena i velikog srca

Gotovo idealan za svoju Socijaldemokratsku stranku Steinmeier potječe iz siromašne obitelji. Kao sin stolara i tvorničke radnice iz Detmolda u zapadnoj Njemačkoj, završio je srednju školu, studirao pravo, a kasnije i doktorirao. 1975. Steinmeier se pridružio SPD-u. Na fakultetu je upoznao svoju buduću suprugu Elke Büdenbender, također pravnicu. Steinmeier je osvojio simpatije Nijemaca i odlukom iz privatnog života: krajem 2010. donirao je bubreg svojoj bolesnoj supruzi. Njemačka je bila dirnuta i puna simpatija prema političaru koji nije izgubio svoju skromnost. "To nije ni herojstvo ni poklon mojoj ženi", rekao je tada Steinmeier.

Nova vlada SPD-a, Zelenih i FDP-a u dvorcu Bellevue

Mentor i prijatelj: Gerhard Schröder

Gerhard Schröder, bivši njemački kancelar, otkrio je političke talente Franka-Waltera Steinmeiera vrlo rano. Postao je njegov mentor i pratilac. Doveo je Steinmeiera u Berlin i postavio ga za šefa Kancelarskog ureda , gdje je nastavio karijeru. Neupadljiv, tajnovit, odan, nesebičan - tako Franka-Waltera Steinmeiera opisuju njegovi pratioci. To su idealni uvjeti za mnoge druge poslove u politici.

2005. godine kancelarka Angela Merkel ga je imenovala ministrom vanjskih poslova u koalicijskoj vladi koju su činili CDU/CSU i SPD. Tada se Steinmeier usudio zakoračiti na veliku političku pozornicu. Na saveznim izborima 2009. godine kandidirao je protiv Angele Merkel za kancelara i nije uspio. SPD je dostigao samo 23 posto glasova, što je tada bio najgori rezultat od kraja rata. "Ovaj rezultat je gorak dan za njemačku socijaldemokraciju", priznao je tada Steinmeier.

Steinmeier Drugi

Steinmeier počinje svoj drugi predsjednički mandat u svojoj 66. godini. Neumorno je držao govore širom Njemačke i skoro stotinu puta putovao u inozemstvo. Njegov rad naišao je na široko odobravanje u politici i društvu. U istraživanju provedenom sredinom siječnja 86 posto Nijemaca smatra da savezni predsjednik "prilično dobro radi svoj posao". Punih 81 posto je reklo da bi on trebao ostati na funkciji. Njegova smirenost je njegova snaga. A možda će se u drugom mandatu posrednik i moderator preobraziti u vizionara Franka-Waltera Steinmeiera. Za to mu na raspolaganju stoji idućih 5 godina.