Srdačan doček britanskog ministra u Berlinu

Novi britanski premijer Keir Starmer niti u izbornoj borbi nije stavljao u pitanje odlazak Velike Britanije iz Europske unije i zapravo izrazitije nego što su to inače činili kandidati Laburista je svoje nastupe ukrašavao domoljubnim simbolima i zastavama Ujedinjenog Kraljevstva. Isto tako je jasno kako će i njegov prvi put u inozemstvo voditi ne u Europu, nego u Sjedinjene Američke Države gdje je sljedeći tjedan sastanak na vrhu NATO saveza.

No o ipak nešto drugačijem raspoloženju svjedoči kako je britanski ministar vanjskih poslova David Lammy samo dan nakon što je imenovan, stigao u Berlin kako bi se sastao sa svojom kolegicom Annalenom Baerbock. Dobrodošlica „bliskom prijatelju i partneru“ je izražena i na socijalnoj mreži njemačkog ministarstva vanjskih poslova:

Ministrica Baerbock je izjavila kako se Velika Britanija „opet može približiti Europskoj uniji“, no i novi britanski ministar je bio posve jasan: njegova vlada ne teži ponovnom pristupu Uniji i „mi nećemo opet pristupiti niti zajedničkom tržištu niti carinskoj uniji. Ali ima mnogo toga što možemo zajedno učiniti“, izjavio je Lammy u Berlinu. London želi „ostaviti za sobom“ godine Brexita, a suradnja svakako može „početi kod pitanja sigurnosti i sigurnosnog pakta između Velike Britanije i Europske unije“. „Želim sasvim jasno reći kako su Europljani naši prijatelji i obzirom na rat u Europi moramo još povećati naše izdatke za obranu i bliže surađivati. Za njemačku ministricu je to također i više nego poželjno već kako bi se ojačala obrambena sposobnost Europe. No prostora za suradnju svakako ima još, od međunarodne zaštite klime pa do pokušaja naći rješenje sukoba na Bliskom istoku u obliku formiranja dvije države.

Kao što je najavio, novi britanski premijer se doista odmah prihvatio posla i počeo telefonirati prijateljima i partnerima u svijetu. Foto: Claudia Greco/AP Photo/picture alliance

Kako se čuje iz ureda njemačkog kancelara, razgovori su već počeli i na višoj razini: novi britanski premijer je praktično odmah nakon što je ušao u Downing Street 10 nazvao i američkog predsjednika Bidena i predsjednicu EK Ursulu von der Leyen, a čuo se i s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Kako je izjavio glasnogovornik njemačke vlade Steffan Hebestreit, obje strane su „bile suglasne“ kako odnos Velike Britanije s europskim državama „ima posebnu težinu“. Njemački kancelar je također izrijekom pohvalio namjeru britanskog premijera dati novi zamah bilateralnim odnosima s Njemačkom, a tako brzi posjet britanskog ministra je tek prvi korak produbljenju suradnje dvije vlade.

A kako je britanski ministar i sam priznao, u Berlinu se ipak našlo vremena i baciti oko što se dešava na EP

aš (dpa)