„Nikog on ne sili na miting, ali kad te pogleda u oči…“

Sporednim putem između Batočine i Velike Plane, negdje između Lapova i Markovca, nailazi grupa od trinaest mladića. Idu pješice, u rukama nose srpsku zastavu. Iza njih vozi bijeli kombi, a iza kombija policijsko vozilo s rotirkama.

Skreću prema benzinskoj crpki da se malo odmore. Nisu jako glasni, ali su vidno zadovoljni. Krenuli su iz okolice Gnjilana s jugoistoka Kosova i do sada su prešli 320 kilometara.

„Krenuli smo prošle srijede ujutro. Hodamo oko 10 do 12 sati svakog dana. Radimo pauze i po malo se odmaramo. Ali, cilj je jasan: idemo podržati predsjednika. Osjećamo dužnost, jer godinama unazad pomaže nama na Kosovu i to je to. Zaslužio je našu podršku, ne znamo drugi način na koji se možemo odužiti“, kaže Slađan iz sela Donje Kusce.

Jedan iz grupe kojeg zovu Dacko pojašnjava: „Svima nama puno je prvenstveno pomogao Aleksandar Vučić. I Milan Radojičić (potpredsjednik Srpske liste, op.ur.). I dok smo sjedili u kafiću, pričali smo o tome kako idu pješke naša braća iz Mitrovice. I mi smo odlučili krenuti."

„Osjećamo dužnost, jer godinama unazad nam (predsjednik Vučić) pomaže na Kosovu“, kažu dečki koji pješice idu u Beograd Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Hodaju, kaže, do navečer pa prespavaju. Ujutro se bude u sedam, a kreću oko osam. „Imali smo i jaku podršku lokalnih samouprava, tu prespavamo, i tako. Imali smo i posjet Danila Vučića (sin srbijanskog predsjednika, op.ur.) i to nam je dalo jaku volju da nastavimo dalje", kaže nam Dacko. Odmah potom odlazi telefonirati.

Popisi za odlazak na miting

Za to vrijeme u jednom mjestu na jugu Srbije Marko (puno ime poznato redakciji) radi popis ljudi iz njegove mjesne zajednice za odlazak na miting Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) koji se održava u petak (26.5.) u Beogradu.

Marko je prije nekog vremena, želeći svoje malo mjesto učiniti boljim za djecu i lokalno stanovništvo, sa svojim susjedima osnovao jednu organizaciju. Općina im je obećala pomoć i preporučila osnivanje „vijeća građana“. Pomoć je blagovremeno stizala, očišćeno je problematično odlagalište otpada, dobili su sportsko igralište, sređeno je obližnje groblje. Međutim, da bi pomoć nastavila stizati, s vremenom su morali postati članovi vladajuće stranke u Srbiji, koja je na vlasti i u Markovoj općini.

„Ja sam sada dužan pozvati sve te članove stranke da ih obavijestim i upišem tko želi ići. Ali ja nisam želio nikoga tjerati. Ja ću možda povesti 25 ljudi koji stvarno žele ići", kaže Marko.

To izgleda malo drugačije u firmi u kojoj je zaposlen. „Moj novi šef u javnom poduzeću u kojem radim voli se isticati i ima ambicije za sebe u stranci. Znam da on direktno i osobno pita ljude da idu. I sad, znajući da je on šef, ljudi onda pristanu. Nikog on ne sili, ali kad te pita osobno i pogleda ti u oči, pa kaže da bi svi trebali ići i obeća neradni dan – većina pristane“, objašnjava naš sugovornik. Dodaje da se članovi pozivaju i drugim kanalima, recimo preko call-centra.

Jelena Milošević: Postoji osnovana sumnja za dva kaznena djela – zloupotreba službenog položaja i prinuda Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Oporba poziva tužiteljstvo da reagira

Zbog takvog pritiska na građane, kaže Jelena Milošević, parlamentarna zastupnica Stranke slobode i pravde (SSP) iz Niša, oporba je predala dopis državnom tužiteljstvu koji je potpisalo sedam parlamentarnih stranaka. U njemu je detaljno opisano na koji se način ljudi prisiljavaju na odlazak na miting 26. svibnja.

„Pozvali smo tužiteljstvo da se napokon umiješa u svoj posao, budući da postoji temelj za sumnju u dva kaznena djela – zloupotreba službenog položaja i prinuda“, kaže Milošević. „Nemam ništa protiv da na mitingu bude milijun ljudi, ako to žele. Imam nešto protiv toga da se ljude ucjenjuje, vrši pritisak na njih, da im se prijeti otkazom. To je nedopustivo i suprotno zakonima i zdravom razumu. Odlazak na miting nije radna obveza i zbog nesudjelovanja na njemu zaposleni ne smiju trpjeti posljedice."

Ova oporbena političarka naglašava da je onima na koje se vrši pritisak ponuđena pravna i svaka druga pomoć. „Važno je da znaju da nisu sami. Tog 26. svibnja bit će prazni uredi u javnom sektoru, odgađaju se ekskurzije školarcima. To nije podrška, tako se samo stvara privid podrške“, smatra Milošević.

Kratki odmor na benzinskoj crpki, pa nastavak marša Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„U najboljem interesu građana“

Već danima se špekulira o tome koliko će autobusa u petak otići prema Beogradu. Poznato je da će ih biti i iz Republike Srpske i Sjeverne Makedonije. Zbog opasnosti od podgrijavanja napetosti i daljnje polarizacije društva koje se suočava s posljedicama nasilja i tragedije, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost je, u ime civilnih organizacija, pozvao predsjednika Srbije da postupi „odgovorno, razumno i u najboljem interesu najvećeg broja građana“, te da otkaže masovno okupljanje najavljeno za 26. svibnja.

Na taj apel predsjednik Vučić je odgovorio da to traže organizacije koje „uvijek podržavaju sve što se dešava protiv vlade, da ne budem maliciozan i da kažem – protiv države Srbije“. Gostujući u utorak navečer na javnom servisu RTS-u Vučić je rekao da na mitingu neće držati govor kao predsjednik stranke, već kao predsjednik svih građana Srbije.

Marko s juga Srbije će ići na miting u petak, ali kaže, ipak smatra da nije trenutak za demonstriranje bilo čije snage u trenucima kada je čitavu Srbiju potresla velika tragedija. „Nisam ja za to. Mislim da je glupo da se sad pokazuje moć vlasti. To nadmetanje je glupo, šta drugo reći."

Na miting stižu i dečki koji pješače do Beograda. Za ovih tjedan dana koliko su na putu suočili su se i s neumoljivim svibanjskim suncem, ali i s jakom proljetnom kišom. Drži ih, pričaju nam, volja da stignu do svog cilja.

U tom trenutku dolazi Dacko i naš razgovor je završen: „Gotovo je, prekidaj! Nema priče više, krećemo!“ Svi odmah ustaju i kreću dalje. Možemo li malo s vama hodati, pitamo ih. „Nema potrebe", odgovara Dacko.

Nismo ih stigli pitati što će biti kad stignu u Beograd. Znaju samo da će se tamo sresti s grupom sa sjevera Kosova koja ide preko Raške, Kraljeva i Čačka.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu