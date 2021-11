Koronavirus

Srbija: Kako se ugostitelji bore s COVID-pravilima?

Već četiri tjedna za večernji boravak u kafićima i restoranima u Srbiji je potrebna COVID-propusnica. Kako to funkcionira? Što je to donijelo ugostiteljima? To je u Nišu istražila reporterka DW-a.

U pet do osam uvečer konobar “Meze”, jedne od omiljenijih kavana u Nišu, ljubazno prilazi gostima: „Molim Vas, naše radno vreme upravo istječe. Radimo do osam“. Bez mnogo polemike, gosti skupljaju svoje stvari s kavanskog stola, oblače jakne i ne prekidajući međusobni razgovor napuštaju lokal. Dogovaraju se gdje će popiti kavu i piće nakon večere. Niš je poznat po velikom broju kavana i kafića i nema ulice u kojoj lokali nisu svakodnevno puni. Od prije četiri tjedna to se znatno promijenilo. Najnovijim mjerama kriznog stožera od kraja listopada potrebne su COVID-propusnice za večernji boravak u ugostiteljskim objektima. Izvorno su bile potrebne od 22:00 i većina kafića i restorana je svoje radno vrijeme prilagodila tom pravilu, pa je u 10 navečer ključ već bio u bravi. Od prošle nedjelje, 8. studenog, propusnice su potrebne već od 20 sati. To je podijelilo i građane i ugostitelje, a ove potonje stavilo pred novi problem. Vlasnik niške kavane „Meze“ nije imao mnogo izbora za prerano zatvaranje u večernjim satima. "Nismo htjeli razdvajati goste" Kontola COVID-propusnica u Nišu „Odlučili smo skratiti radno vrijeme jer mi osoblje nije cijepljeno. Od 17, 18 zaposlenih, imamo tri cijepljena radnika, i još nekoliko njih koji su preboljeli koronu. S jedne strane, nismo htjeli razdvajati goste, cijepljene od necijepljenih, mislim da je to ružno, ali stoji i taj problem nedostatak radnika koji smiju raditi i nakon 20 sati“, kaže za DW Đorđe Milojević, vlasnik kavane „Meze“. S obzirom na veličinu ovog ugostiteljskog objekta koji je projektiran za doručak, ručak i večeru, s oko 150 mjesta i više od 30 stolova, Milojević kaže da ga ovakav potez skraćivanja radnog vremena mnogo košta. „Do 22:00 smo nekako i funkcionirali, ali sada do 20 sati – teško ćemo moći. Imali smo četiri puta tjedno svirke, a mi smo sada ostali i bez tih svirki i bez jednog obroka“, kaže on. Dodaje da je probao posljednjeg vikenda raditi s COVID-propusnicama, svim radnicima je napravio test na antitijela, a dva COVID-redara su po propisima na ulazu provjeravala propusnice gostima. Dok su oni strahovali od toga da netko ne dođe s tuđom propusnicom, nakon dolasku komunalne policije snašla ih je druga nevolja. „Bili smo „zeleni“ za tu večer kada smo pravili probu tog modela. Po njihovim starim COVID-mjerama koje nisu ukinuli, a samo su usvojili nove, mi smijemo imati 93 osobe u objektu zajedno sa zaposlenima. Oni su ustanovili da svi imaju propusnice, ali su izbrojali 10 osoba viška. Ispraznili su sve, došla je interventna i zatvorila nas na 24 sata. Bilo je baš ružno, vrlo sam razočaran. Posebno što je cilj ovih mjera bio da u lokalu svi budu cijepljeni. Tada sam odustao od namjere da radim s COVID-propusnicama“, objašnjava Đorđe koji još uvijek čeka na vijesti o tome koliku će novčanu kaznu morati plati za taj prekršaj. Koliko je kazni napisano? Koliki je za ova četiri tjedna broj napisanih kazni u Srbiji? To nismo uspjeli saznati jer u nadležnom Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u okviru kojeg djeluje Komunalna policija koja provjerava propusnice, kažu da oni ne skupljaju te podatke, već da svaka lokalna samouprava djeluje samostalno u okviru Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti. Kakva je situacija u Beogradu koji za razliku od Niša ima i noćne klubove i diskoteke, komunalna policija tog grada nije odgovorila na upit DW do zaključenja ovog teksta, ali su mediji u Srbiji objavili da su proteklog vikenda u glavnom gradu kontrolirali 320 objekata, te da su napisali mali broj kazni – za jedno pravno lice, pet građana, četiri zaposlena i COVID-redara – ukupan iznos je 380.000 dinara (oko 3.200 eura). Poluprazna niška kavana... Od niške komunalne policije smo saznali da zajedno sa Sanitarnom inspekcijom dnevno prekontroliraju deset ugostiteljskih objekata koji rade nakon 8 sati navečer. Koordinator ove službe Dejan Kovačević kaže da su samo u jednom od njih izdali prekršajne naloge. „Izdan je prekršajni nalog poduzetniku u iznosu od 150.000 dinara, COVID-redaru u iznosu od 30.000 i dva prekršajna naloga za fizička lica, po 5.000 dinara“, kaže Kovačević. Ako samo u Nišu ima oko 550 ugostiteljskih objekata, niška kavana Meze, dakle, nije usamljeni slučaj. To potvrđuje i Bojan Mitić, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Niša „Konstantin“, koji kaže da u tih 550 ugostiteljskih objekata ima oko 6.000 radnika, i da se većina još nakon prve uredbe Vlade odlučila za skraćenje radnog vremena do 22:00 kako se ne bi suočili s visokim novčanim kaznama. Egzistencijalni problemi „To bi za mnoge kolege značilo i trajno zatvaranje nakon dvadesetomjesečnog rada u restriktivnim okolnostima gde su ugostitelji izgubili 162 radna dana. Nakon druge uredbe koja je dodatno smanjila radno vrijeme na 20:00, neki su se probali vratiti na regularno radno vrijeme zbog nemogućnosti da svoje troškove poslovanja pokriju samo dnevnim poslom, a odričući se večernjeg posla koji generira znatan dio prihoda“, kaže on i dodaje da su ostali nakon kazni Komunalne policije i ostalih pratećih inspekcija po raznim temeljima ipak pristali raditi do 20:00. „Zbog toga će većina kolega potražiti način da smanjenjem troškova održi svoje poslovanje, a jedna od tih mjera je svakako i dodatno smanjenje angažirane radne“, kaže Mitić za DW. Dodaje da u Srbiji ima 67.000 radnika u ugostiteljstvu i da se bez sektorske pomoći države teško može održati poslovanje ove djelatnosti. Na pitanje Ministarstvu turizma, nadležnom za ugostiteljsku branšu, o tome koliko su opali prihodi od ugostiteljstva u Srbiji tijekom pandemije i hoće li biti dodatne pomoći ugostiteljima od strane države, DW je dobio odgovor da Sektor za turizam ne raspolaže podacima o prihodima od ugostiteljstva već prati kretanje turističkog prometa i deviznog prometa od turizma. Međutim, popisuje sve realizirane olakšice u cilju podrške radu ugostiteljske privrede. „Sredstva su dodijeljena u razdoblju od dva uzastopna mjeseca, za svaki mjesec u visini od 30.900 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za prosinac 2020. godine. Isplate subvencija izvršene su 16. srpnja i 16. kolovoza 2021. godine“, stoji u odgovoru Ministarstva. Na pitanje vlasnicima mnogobrojnih niških kafića i kavana o tome koliko novca su izgubili u doba pandemije, odgovor je jednoglasan i kratak: „Mnogo. Mnogo, mnogo“. Ugostitelji jedva preživljavaju Egzistencijalni strahovi niških ugostitelja Svi su, kažu, izgubili previše i sada jedva drže nos iznad površine vode. Jedan vrlo popularan kafić u strogom centru grada kome je zbog velikog vrta udarni posao u ljetnim mjesecima, upravo zbog opstanka ne smije tijekom zime bude zaključan sa smanjenim radnim vremenom. „Od početka pandemije izgubili smo 60% ukupnog prihoda, tijekom prošle zime smo morali otpustiti 50% radnika, sada ih imamo 10, tek toliko da možemo opstati, a prije pandemije smo ih imali 15. I odlučili smo se da radimo jer bar imamo tu mogućnost i nepotrebno je da sami sebi skraćujemo radno vrijeme. Čak i pod ovim mjerama i ovim teškim okolnostima. Educirali smo ljude o cijepljenju, pristali su na to, većina radnika je prihvatila to kao jedino rješenje da bi mogli raditi koliko-toliko normalno“, kaže naš sugovornik koji je želio ostati anoniman. Kako gosti gledaju na traženje propusnica u večernjim satima? Naš sugovornik kaže da ljudi to prepoznaju kao dobar potez i dodaje: „Kod nas nitko nije kažnjen, inspekcija dolazi otprilike tri puta tjedno i provjeravaju svima certifikate. Kafići su sad postali najsigurnije mjesto za rad. Tako je kako je, moramo s tim raditi, ne trebamo sami sebi praviti dodatne probleme", kaže on.

