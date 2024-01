Sedamnaest dana nakon Olimpijade u Parizu će se od 28. kolovoza za medalje boriti najbolji sportaši s invaliditetom. Do 8. rujna na programu je 549 nadmetanja u 22 sporta. To je 220 više nego na Olimpijadi. Razlog za to su različite skupine invalidnosti. Samo u disciplini 100 metara za žene bit će ukupno 13 paraolimpijskih pobjednica.