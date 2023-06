Soroš umjesto Soroša: milijardama u borbu protiv Trumpa

Američki investitor George Soroš predao je kontrolu nad svojim Zakladama svom sinu Alexanderu - koji je pak jasno stavio do znanja da je jedan od njegovih najvažnijih zadataka borba protiv mogućeg ponovnog izbora Trumpa.

Američki milijarder George Soroš će svoj poslovni imperij prenijeti na svog sina Alexandera (37). To su obojica izjavili u intervjuu za Wall Street Journal (WSJ).

Soroševe aktivnosti uključuju i njegovu nevladinu organizaciju Zaklada otvoreno društvo (OSF). Ta Zaklada daje oko 1,5 milijardi dolara godišnje grupama koje unaprjeđuju ljudska prava i demokraciju širom svijeta, navodi se na njezinoj web-stranici.

Prema pisanju WSJ-a upravni odbor OSF-a je još u prosincu izabrao Alexandera Soroša za predsjednika.

Alexander Soroš je rekao da je jedna od njegovih najvažnijih namjera borba protiv ponovnog izbora bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. „Volio bih da novac ne igra tako veliku ulogu u politici, ali dokle god to čini druga strana, i mi to moramo činiti", rekao je Alexander Soroš za WSJ.

Pod njegovim vodstvom Zaklada otvoreno društvo će podržavati demokracije i osobe političke ljevice u Sjedinjenim Državama. Ali također želi raditi na drugim pitanjima kao što su prava na abortus i rodna ravnopravnost i promovira programe koji potiču Latinoamerikance i Afroamerikance da sudjeluju na izborima.

Alexander Soroš i George Soroš Foto: Alex Soros via Twitter/REUTERS

"Moramo biti patriotskiji i inkluzivniji"

Alexander Soroš također želi više od svog oca angažirati se u Sjedinjenim Državama.

„Moramo biti patriotskiji i inkluzivniji", rekao je on. „Samo zato što netko glasa za Trumpa ne znači da je on izgubljen ili rasist. On sam je „političniji" od svog oca, smatra Alexander Soroš - jedan od najvećih donatora američkih demokrata.

George Soroš, rođen u Mađarskoj, obogatio se kao financijski stručnjak i menadžer hedge-fondova 1970-ih i 1980-ih. Kao neprijatelj mnogih populista i kao Židov, Soroš je česta meta antisemitskih napada.

Proslavio se 1992. okladom od više milijardi dolara u odnosu na britansku funtu: smatrao je da je valuta precijenjena i na kraju, prema procjenama, od toga zaradio oko milijardu dolara.

Prema trenutnim informacijama Forbesa, njegovo privatno bogatstvo vrijedi 6,7 milijardi dolara, a 2011. pretvorio je svoj hedge-fond Soros Fund Management u ured za upravljanje obiteljskom imovinom family-office. Prema podacima Bloomberga, obiteljski ured Soros Capital Management je u svibnju 2022. upravljao investicijama vrijednim 28 milijardi dolara, uključujući OSF.

dr/ard

