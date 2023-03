SNSD-ova drama u tri čina

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) doživio je proteklog vikenda težak poraz u Bijeljini, gdje je aktualni gradonačelnik Ljubiša Petrović (SDS), preživio opoziv koji su pokrenule stranke okupljene oko SNSD-a u ovom gradu. Dok se čeka rasplet događaja oko sudbine skupštinske većine koja je zatražila opoziv pa doživjela politički fijasko, mnogi ovakav politički rasplet u Semberiji vide kao nešto što bi se moglo uskoro preliti na cijelu Republiku Srpsku.

„Vidimo se u Banjoj Luci. Kada polome zube i kada opoziv ne uspije, uzet ću zastavu Republike Srpske, zastavu grada Bijeljine i zastavu SDS-a. Ići ću pješke od Bijeljine kroz Brčko, Šamac, Modriču, Doboj i druge općine, zajedno s narodom i ići ka Banjoj Luci, a tamo ćemo se vidjeti CIK predsjedniče“, rekao je Petrović, nakon što je skupštinska većina u Bijeljini na čelu sa SNSD-om krenula u njegov opoziv.

Prvi čin

Gubitak Banje Luke i Bijeljine šef SNSD-a Milorad Dodik ni na prošlom lokalnim izborima nije oprostio stranačkim prvacima koji su bili najistureniji, zbog čega je članstvom u stranci „platio“ i bivši gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić. Oporba je jedva dočekala ovakav slom u Bijeljini, kako bi pokrila katastrofalne rezultate prethodnih godina na svim razinama vlasti.

„Ogromna razlika od 17.000 glasova u Bijeljini pokazuje da ovo nije lokalni incident, nego da je to kolaps politike SNSD-a i njihove koalicije, ali i osobni debakl Milorada Dodika", kaže potpredsjednik oporbenog PDP-a Igor Crnadak. On ističe kako je ovo jasna poruka da narod želi promjene i poziva oporbu da „povede narod do konačne pobjede“.

Konačna pobjeda je daleko, smatraju analitičari iako se svi slažu da je SNSD u Bijeljini doživio potpuni debakl. Ako vrh SNSD poduzme radikalne korake, te stiša animozitete u gradskom odboru ove stranke i preispita koalicijske odnose, to ga može učiniti jačim nego što je ikada bio na prostoru Bijeljine.

„Jer SNSD je u Bijeljini gubio godinama ne samo zato što je SDS bio jak, nego zato što je gradski odbor SNSD-a bio slab. Tome treba dodati da su veći animoziteti bili unutar SNSD-a nego između SNSD-a i SDS-a, što je bilo pogubno za SNSD“, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Dimitrije Ćeranić, ističući da se jedino odstranjivanjem tog „bolesnog tkiva" može osigurati opstanak SNSD-a u Semberiji.

„U suprotnom, budućnost SNSD-a na prostoru Bijeljine nije svijetla, s daljim rastom animoziteta“, smatra Ćeranić. On je mišljenja da teško može doći do prelijevanja ovog gubitka u Semberiji na razinu RS-a, jer oporba nema igrače koji bi se mogli, vojnički rečeno, probiti u prve redove.

Drugi čin

Hoće li političke rezove u Bijeljini raditi čovjek koji je od dva zastupnika političkom trgovinom došao do apsolutne vlasti, još je rano govoriti kaže Ćeranić. I podsjeća da je lider SNSD-a Milorad Dodik do sada imao podršku zapadnih vlada, znao koalirati sa svim vlastima u Srbiji, prepoznavao slabe točke u oporbi i na trgovački način pristupao politici.

Dio političke javnosti smatra da je upravo ovaj dio o simbiozi s vlastima u Srbiji došao do točke pucanja, gdje su Dodikovi odnosi s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, još od njegovog dolaska na vlast, bili samo suradnja ispunjena političkom realnošću u Republici Srpskoj. Ako se u taj kontekst stave i neslužbene, ali medijski plodne informacije, da Jelena Trivić formira stranku koja bi bila spona s aktualnom vlasti u Srbiji, onda bi smanjena podrška Dodiku od strane Vučića bila politička realnost.

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je prije dva dana sličan scenarij. „Informacije koje dobivam od agencija govore da se Vučić okreće Jeleni Trivić i vidjet ćete što će se dogoditi u narednom razdoblju. Zarobila se ova vlast na čelu s Dodikom. Nimalo to nisu sjajne vijesti za Dodika", rekao je Helez za Face TV. Također je naveo da se na ovaj način pokušava zaobići službena politika u RS-u, igrajući snažnije na oporbu.

Jelenu Trivić smo pitali za komentar i o mogućem formiranju stranke, ali i o ovim tvrdnjama koje dolaze iz Ministarstva obrane BiH, međutim nismo dobili nikakav odgovor.

Demantirajući Heleza, Dodik kaže da ima odlične odnose s Vučićem i da se radi o političkom spinu. „Namjera Heleza i njegovih da oko toga diskutiraju kao veliki znalci apsolutno govori o željama da ovdje dobiju svoje partnere i određuju što će biti u BiH“, rekao je Dodik.

Treći čin

Što se tiče medijskih najava da Trivić kreće u osnivanje stranke i novog političkog bloka, Ćeranić smatra da bi u ovim političkim uvjetima to moglo imati suprotan učinak, jer je mnogo pitanja koja bi se otvorila.

„Postavilo bi se pitanje odakle Jeleni Trivić milijun, dva maraka za osnivanje stranke. Ako se kaže da je novac od bliskih ljudi, onda se može reći da je nagovještaj tajkunske politike. Ako je od Vučića, onda bi se moglo smatrati kao udar na RS. Ako bi došao od stranaca, onda je to strana agencija“, kaže Ćeranić.

„Pratit ćemo nacionalnu politiku koja se kreira u Beogradu", rekla je Jelena Trivić u izbornoj noći, proglašavajući pobjedu nad Dodikom prije objave službenih rezultata, nakon kojih se rezultat okrenuo u korist Dodika.

Nacionalna politika mogla bi biti ono što se sada pokušava podići u Srbiji kroz Vučićev Narodni pokret za Srbiju, preko kojeg će se tražiti snažniji partneri u RS-u, kažu naši izvori iz oporbenog bloka u ovom entitetu. Sigurni su da će najjača točka suradnje biti upravo u novoj stranici na čelu s Jelenom Trivić, s obzirom i na podršku na proteklim izborima koja je stizala iz Srbije, iako upakirana u političku korektnost i „podršku svim kandidatima“.

