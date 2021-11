Smrt Ouryja Jalloha: obitelj optužuje njemačke istražitelje

Po nalogu „Inicijative Oury Jalloh" britanski stručnjak za požare Ian Peck je izveo rekonstrukciju smrti 36-godišnjeg Ouryja Jalloha, koji je umro u požaru prije skoro 17 godina, u policijskoj ćeliji u njemačkom gradu Dessauu. Na konferenciji za novinare u srijedu (3.11.) prikazan je i film o ovom kontroverznom slučaju. Brojni aktivisti koji se bave zaštitom ljudskih prava smatraju smrt ovog čovjeka iz Sijera Leonea najgorim slučajem policijskog rasističkog nasilja. Na konferenciji za novinare bilo je vidljivo koliko se teško s time nose članovi obitelji. Ouryjev brat Saliou se obratio prisutnima. Ali je u suzama prekinuo govor i napustio prostoriju još prije prikazivanja filma.

Ova rekonstrukcija je do sada najdetaljnija u traženju odgovora na pitanje što se dogodilo tog 7. siječnja 2005. u ćeliji broj 5 policijske postaje grada Dessau.

Za potrebe rekonstrukcije događaja izgrađena je vjerna kopija ćelije. Ruke i noge mladića odgovarajućeg rasta i snage vezane su kao što je 2005. bilo učinjeno s Ouryjem. Tako se provjerila njegova mogućnost da se kreće i da se, kako tvrdi policija, sam zapali.

Potom je u ćeliju stavljena lutka, napravljena od plastičnog skeleta obloženog svinjskim mesom, iznutricama i kožom. Zapaljena je vatra.

Rasistički motivirano policijsko nasilje? Aktivisti smatraju da je Oury Jalloh ubijen

Vezanih ruku i nogu

Utvrđeno je da se dokumentirane posljedice požara – skoro potpuno izgorjelo tijelo i puno gara na pločicama zidova – mogu rekonstruirati samo ako se prethodno izlije 2,5 litara benzina na lutku. Peck nije mogao sa sigurnošću reći je li 2005. upotrijebljeno manje ili više tekućine i je li to bio benzin ili neka druga zapaljiva supstanca. Ali je izričito tvrdio da je nemoguće takav požar izazvati upaljačem. Peck je zaključio da je Oury Jalloh, čije su ruke i noge bile vezane za malu platformu na kojoj je bio madrac, „nije imao ni slobodu kretanja niti neku drugu mogućnost da sam zapali madrac". Osim toga, tragovi dima na zidovima i u hodniku pokazuju da su vrata ćelije veći dio vremena od tih 30 minuta, koliko je požar trajao, bila otvorena.

„Smatram da su ljudi koji su snimili film kao i Inicijativa odradili odličan posao, gradeći ćeliju i postavljajući u nju madrac, kako bi stvorili nove uvjete za rekonstrukciju", rekao je Peck. „Rezultati govore za sebe. Mislim da se i vidi da su oštećenje vrlo slična.”

Službena objašnjenja

Odavno se smatra da je Jalloh umro pod sumnjivim okolnostima. Prvi program njemačke javne televizije (ARD) došao je 2017. u posjed dosjea iz Državnog odvjetništva Dessau prema kojem je više forenzičara iznijelo zaključak da je ubojstvo vjerojatnije od samoubojstva, te da je Jalloh bio ili mrtav ili bez svijesti kada je izbila vatra. Njemački mediji su 2019. izvijestili o još jednom forenzičkom vještačenju prema kojem je Jalloh zadobio teške ozljede u ćeliji – oštećenja lubanje te slomljen nos i rebro. Ovo vještačenje je obavio jedan patolog iz Frankfurta na zahtjev „Inicijative Oury Jalloh".

Saliou Diallo, brat Ouryja Jalloha, želi doznati istinu

Unatoč tome istragu je Državno odvjetništvo obustavilo zbog nedostatka dokaza. Parlament pokrajine Saska-Anhalt je 2020. napravio izvještaj o slučaju, koji ima 300 stranica. U njemu se, doduše, kaže da je ponašanje policije bilo pogrešno i „protuzakonito" ali da nema razloga za istragu o ubojstvu.

Ipak, aktivisti očekuju da će najnovija rekonstrukcija događaja dati nove impulse njemačkom pravosuđu. Nadine Saeed iz „Inicijative Oury Jalloh" kaže da je rekonstrukcija pokazala greške službene verzije. „Prvi put smo mogli provesti testiranje pokreta u rekonstruiranoj ćeliji i potvrditi da Oury Jalloh nije mogao sam zapaliti madrac. Fizički to nije bilo moguće, pa se teorija Državnog odvjetništva mora isključiti."

Beate Böhler je odvjetnica Jallohove obitelji. Ona je najavila da će rezultat eksperimenta dovesti do nove kaznene prijave protiv Državnog odvjetništva pokrajine Saska-Anhalt. Ona je podsjetila na još jedno saznanje proisteklo iz rekonstrukcije: Peck je utvrdio da miris benzina nije mogao ostati neprimijećen, a u prvim istragama slučaja iz 2005. to se ne spominje. Beate Böhler se nada da su ta i druga saznanja dovoljna za ponovo pokretanje istrage, na pokrajinskoj ili saveznoj razini.

Mouctar Bah, vlasnik radnje iż Dessaua bio je prijatelj Ouryja Jalloha. Vidio ga je večer uoči njegove smrti. Sada je prisustvovao konferenciji za novinare i pogledao film. „Dodatno me je potreslo kada sam vidio te scene. Činjenica da je tako izgorio – ne prođu ni dvije sekunde, a da ne pomislim na njega i na to što ga je snašlo u toj ćeliji. Samo zbog njegove boje kože? To me rastužuje."

On dodaje da je Oury Jalloh bio dobar čovjek, kojeg je zanimala politika. „Bio je tako otvoren. Zajedno smo jeli, a on je dovodio Španjolce, Židove, Nijemce, Vijetnamce. Pitali smo ga gdje samo nalazi sve te ljude. Sve to me zaokuplja i dan danas.”