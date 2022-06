Slučaj Varhelyi: Orbanov čovjek u Bruxellesu

Mađarski premijer Viktor Orban upravo je još jednom ponizio Europsku uniju. U raspravi o šestom paketu EU-sankcija Rusiji zaprijetio je vetom ako patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril ne bude skinut s popisa sankcija. Bruxelles je popustio pred Orbanovim zahtjevima u pokušaju da se paket brzo usvoji - unatoč tome što je Kiril dokazano ratni huškač i već postoje glasovi koji traže da bude optužen za potporu ruskim ratnim zločinima u Ukrajini.

Orban na ovaj način sramoti EU već godinama. Često izaziva bijes diljem Europe - kao što je trenutno slučaj s njegovim pro-putinovskim stavom. No jedno područje na kojem Orban djeluje gotovo nezapaženo je proširenje EU-a i politika prema susjedima. Mađarska je 2019. godine dobila resor za to, jedan od važnih u Europskoj komisiji. Njime upravlja Oliver Varhelyi - 50-godišnji odvjetnik, diplomat i dugogodišnji Orbanov čovjek od povjerenja koji se prema vani predstavlja kao lojalni europski povjerenik. No on se u stvari ponaša kao suučesnik Orbanovih ideja o proširenju i politici prema susjedima.

Orbanove strateške igre

Mađarski premijer jedan je od najodlučnijih zagovornika brzog primanja zemalja Zapadnog Balkana u EU. Njega povezuju prijateljski odnosi s autokratima u regiji, a ponajviše sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Obojici je zajedničko da nemaju interesa za stvarne reforme pravne države i demokracije dostojne tog imena. Orbanova kalkulacija je da, kada bi samo formalno reformski orijentirane zemlje Zapadnog Balkana poput Srbije brzo postale članice EU-a, onda bi to ojačalo njegovu poziciju u EU-u i oslabilo njegove protivnike u Bruxellesu.

Orban vodi svoju politiku na Zapadnom Balkanu

Do sada Orbanova politika proširenja i njegovog pouzdanika Varhelyija nisu bila tema za širu europsku javnost. Jer, realan scenarij proširenja posljednjih godina je sve udaljeniji. Zato su Orbanove strateške igre u regiji Zapadnog Balkana bile razlog za ljutnju, ali ne od većeg značaja.

Pohvale za autoritarne vođe

Ipak to bi se moglo promijeniti s ruskim agresivnim ratom u Ukrajini. Kremlj je dugo provodio destruktivnu i destabilizirajuću politiku u nekim zemljama Zapadnog Balkana. Strah od nasilne eskalacije u regiji potaknuo je Europsku uniju i prije svega njemačku diplomaciju da svoju pozornost ponovno usmjere na te države. Njemačke ministrice Annalena Baerbock i Christine Lambrecht već su posjetile regiju posljednjih tjedana, a savezni kancelar odlazi u posjet ovoga tjedna. Više pažnje, nova suradnja, podrška stvarnim reformskim politikama i njihovim predstavnicima, inicijative protiv nacionalizma i separatizma, ideja je spriječiti udaljavanje zemalja Zapadnog Balkana od EU-a.

No time njemačka diplomacija ulazi u konfrontaciju s Orbanovom politikom prema Zapadnom Balkanu i djelovanjem njegovog čovjeka od povjerenja Olivera Varhelyija. Kritike na račun izostanka reformi u regiji se od povjerenika EU-a za proširenje ne mogu čuti. Naprotiv: Varhelyi hvali autoritarne lidere poput Vučića ili njegovog crnogorskog kolege Mila Đukanovića zbog njihove navodno uspješne politike integracije u EU. Ponekad se povjerenik za proširenje ponaša kao lobist zapadnobalkanskih moćnika.

Kritika se sustavno ublažava

Jedan djelatnik EU-a blizak Varhelyiju, koji želi ostati anoniman, kaže za DW da su kritike posebice Srbije posljednjih godina sustavno ublažavane od strane povjerenika za proširenje i njegovog kabineta. Riječ je o takozvanim izvješćima o napretku koja se redovito pripremaju u Bruxellesu o kandidatima za prijam u EU. "Kritičke izjave, primjerice o slobodi medija u Srbiji, uklonjene su iz naših izvještaja, a loše ocjene su promijenjene u bolje", kaže djelatnik EU-a.

"Ursula von der Leyen ne bi postala predsjednica Komisije bez Orbanove potpore"

Općenito, fokus se, kako on kaže, pomaknuo s političkih kriterija kao što je vladavina prava na pitanja poput investicijske politike. Umjesto da ispita koje su reforme zapravo provedene, Varhelyijev kabinet je više puta nabrajao što su zemlje kandidatkinje postigle formalno i zakonodavno. "Stoga se sigurno može reći da je povjerenik za proširenje Orbanova produžena ruka u Europskoj komisiji", kaže sugovornik DW-a.

Ovu dijagnozu potvrđuje i jedan politički savjetnik koji već duže vrijeme radi kao stručnjak za Zapadni Balkan u EU-u u Bruxellesu i također ne želi biti imenovan. "Varhelyi nije krtica", rekao je za DW. "On se ne skriva, već Orbanovu politiku vodi otvoreno i izravno u Europskoj komisiji", kaže on. Viola von Cramon, zastupnica Zelenih u Europskom parlamentu, izražava sličnu kritiku prema povjereniku za proširenje: "Varhelyi otvoreno pristupa onim akterima na Zapadnom Balkanu koji očito nisu demokrati, ali koje Orban treba za svoju politiku."

Početkom godine von Cramon je bila jedna od inicijatorica prosvjednog pisma 30 europarlamentaraca upućenog predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Oni su u pismu pozvali na unutarnju istragu EU-a o Varhelyijevim aktivnostima. Razlog tome bio je kontroverzni samostalni korak povjerenika za proširenje s političkim čelnikom bosanskih Srba Miloradom Dodikom, koji je član tročlanog Predsjedništva BiH. Dodik godinama dovodi u pitanje postojanje države Bosne i Hercegovine i stalno prijeti odcjepljenjem Republike Srpske. Varhelyi se očito dogovorio s Dodikom krajem prošle godine o vremenskom trenutku podnošenja separatističkih inicijativa bosanskih Srba.

Viola von Cramon

Ne protiv interesa Mađarske

No, prosvjedi europskih parlamentaraca su utihnuli - Ursula von der Leyen nije odgovorila na pismo. "Ona ne bi postala predsjednica Komisije bez Orbanove potpore”, kaže Viola von Cramon. "Vjerojatno je to razlog zašto je okretanje glave kao strategija za rješavanje problema. U svakom slučaju, mislim da portfelj proširenja nikada nije trebao biti dodijeljen Orbanu."

Međutim, mađarski premijer ne ostavlja nikakvu sumnju da želi igrati ključnu ulogu u oblikovanju politike proširenja EU-a u budućnosti - ili je, ako je potrebno, blokirati. "Berlin i Bruxelles ne mogu voditi balkansku politiku protiv Mađara, ali ni bez njih", rekao je Orban sredinom veljače. "Ne prihvaćamo nikakve odluke Bruxellesa koje su suprotne interesima Mađarske", poručio je Orban.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu