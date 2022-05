Skupo odricanje od ruskog plina

Ministar gospodarstva i vicekancelar Robert Habeck (Zeleni) na konferenciji za novinare održanoj prije mjesec dana je rekao: „Polazimo od toga da ćemo već u ljeto 2024. moći – ne računajući jedan mali udio - biti neovisni od ruskog plina."

Bio je to odgovor na sve veći moralni pritisak na vladu u Berlinu da prestane uvoziti plin koji je „krvav". Pa i po cijenu da nema alternative. „Za slobodu se možemo malo i smrzavati" – izjavio je tako 9. ožujka bivši njemački predsjednik Joachim Gauck za javni televizijski servis ARD.

Sada se ispostavlja da bi i to „smrzavanje" moglo biti skupo plaćeno. Istraživački novinarski tim magazina „Frontal" javnog servisa ZDF je otkrio da ugovori Njemačke s Gazpromom o isporukama plina sadrže klauzulu „Uzmi ili plati" (take or pay): Njemačka će do 2030. godine morati plaćati Gazpromu i plin koji - ne uveze.

Što bi ju koštalo nešto više od 140 milijardi eura.

„Frontal" se poziva na ugledni oksfordski Institut za energetske studije (OIES) koji ima uvid u ugovore Njemačke i Gazproma. Stručnjak tog instituta Jack Sharples formulirao je problem da ne može biti jasnije: „Gazprom će dobivati novac – ni za što!"

Pogledajte video 03:31 Gazpromova „džungla“ u Njemačkoj

Samoubilačko rješenje?

Dugoročni ugovori podrazumijevaju popust za kupca i često sadrže klauzulu „Uzmi ili plati" – ona za prodavatelja znači dodatnu sigurnost da će dobivati dogovoreni iznos.

Prema podacima Statističkog pregleda svjetske energije (Statistical Review of World Energy) firme BP, Njemačka je 2019. godine 51 posto uvezenog plina kupovala od Rusije. Ona je i najveći uvoznik ruskog plina u EU.

Godine 2021. je količinski prosjek njemačkog uvoza plina iz Rusije iznosio 46 milijardi kubičnih metara. Prema planu vlade u Berlinu, „mali udio" koji će krajem 2024. još pristizati iz te zemlje će iznositi oko 10 milijardi kubičnih metara.

Ako se stvari budu odvijale onako kako je ministar gospodarstva najavio, Njemačka će do 2030. imati dvostruki trošak – ne samo što će plaćati Gazpromov plin koji ne uvozi, već i onaj koji bude uvozila kao zamjenu za njega.

Sada je jasno da će Robert Habeck morati objasniti zašto je, iznoseći svoj plan o „smanjenju ovisnosti" od Gazproma, prešutio klauzulu „Uzmi ili plati" i kako će spriječiti da 140 milijardi eura poreznih obveznika bude bačeno u vjetar.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu