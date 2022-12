Skandal u Grčkoj: "Prisluškivano je na stotine ljudi"

„Našli su tri strgane stolice i jedan potrgani stol", smije se Kostas Vaxevanis, glavni i odgovorni urednik grčkog lista Documento, koji je kritičan prema vladi. On pri tome ne uspijeva prikriti pomalo ciničan ton. Unatoč ozbiljnim sumnjama državno odvjetništvo je tek sada nešto poduzelo i pretražilo urede izraelske tvrtke Intellexa u Ateni, priča Vaxevanis. Ta tvrtka prodaje ilegalni softver za prisluškivanje Predator, o kojem se puno pisalo u ljeto ove godine kada je pronađen na mobilnim telefonima novinara i političara. „Oni su napravili ovaj šou devet mjeseci nakon što je otkrivena Intellexa. Naravno da ništa nisu našli", pojašnjava Vaxevanis. Njega to ne iznenađuje jer, kako kaže, skoro nijedan državni organ nije ozbiljno zainteresiran za razjašnjavanje skandala oko prisluškivanja, koji se sve više širi.

Nakon prvih izvješća o ilegalnom nadziranju istraživačkog novinara Thanasisa Koukakisa i praćenju šefa oporbene stranke PASOK, koje je grčkoj tajnoj službi EYP naređeno iz ureda premijera, Vaxevanis i njegov istraživački tim su do početka studenoga razotkrili i druge slučajeve. Oni su objavili popis s 33 imena ljudi koji su nadzirani pomoću ilegalnog softvera za prisluškivanje. Među njima su članovi vlade poput ministra vanjskih poslova Nikosa Dendiasa ili ministra za razvoj Adonisa Georgadisa, ali i medijski mogul i brodograditelj Evangelos Marinakis i bivši konzervativni premijer Antonis Samaras.

Kostas Vaxevanis i njegov tim otkrili su skandal oko prisluškivanja u Grčkoj

U međuvremenu je Documento proširio taj popis. Nezakonito su nadzirani parlamentarci, vlasnici medija, novinari i poslovni ljudi, ali i osobe bliske onima koji su bili glavni objekt prisluškivanja. Upadljivo je da se ne radi samo o unutarstranačkim i izvanstranačkim protivnicima premijera Kyriakosa Mitsotakisa, nego i o njegovim bliskim suradnicima. „Radi se o stotinama", odgovara Vaxevanis na pitanje koliko je ljudi bilo obuhvaćeno ilegalnim sustavnim nadzorom. On pretpostavlja da je vlada o njima skupljala informacije s kojima bi ih se moglo ucjenjivati. Zato se mnogi nisu službeno oglasili, mada su njihovi mobiteli bili inficirani Predatorom, pojašnjava Vaxevanis.

Ciljani napadi na kritičare?

Iako se o skandalu u Grčkoj dosta toga saznalo, izostao je val zgražanja. „Vlada pokušava stanovništvu dati dojam da to nije ozbiljna stvar", kaže Vaxevanis za DW. On priča da već tri godine u sjedištu premijera radi komunikacijski tim koji se služi „prljavim i istovremeno dobro poznatim" tehnikama. Kako kaže, kad god se objave rezultati novinarske istrage koji rasvjetljavaju ozbiljne nepravilnosti u radu vlade, počnu se širiti neke druge vijesti kako bi se skrenula pozornost na teme poput javne sigurnosti ili stalne svađe sa susjednom Turskom.

Osim toga, tvrdi Vaxevanis, javno se diskreditira novinare: „Vlada opet pokušava stvoriti dojam da se kod otkrića radi o intrigama. Kada smo otkrili skandal oko Novartisa, oni su proširili u medijima da se ne radi o skandalu nego o loše provedenom istraživanju nekog novinara, za koje informacije dolaze iz oporbe."

Vaxevanis je znatno utjecao i na razjašnjavanje skandala oko spornih poslova između visoko pozicioniranih grčkih političara i švicarskog farmaceutskog koncerna Novartisa.

Kyriakos Mitsotakis navodno je naredio prisluškivanje svojih protivnika

Raste zabrinutost u inozemstvu

Vlada opovrgava svoju povezanost s Predatorom. Nakon objave prva 33 imena vladin glasnogovornik Giannis Oikonomou je rekao da izvještaji ne pružaju nikakve dokaze. Ali je dodao da unatoč tome grčke vlasti i pravosuđe moraju istražiti te optužbe. Od tada Vaxevanis i drugi novinari uzalud čekaju na odgovore.

Ovaj skandal oko prisluškivanja prije svega izaziva zabrinutost u inozemstvu. Strani mediji, među kojima su američki list New York Times i francuski Le Monde, redovito izvješćuju o razvoju događaja. Takozvani odbor Pega Europskog parlamenta, koji istražuje upotrebu špijunskih softvera na području EU-a, u jednom izvješću jasno navodi da se u Grčkoj koristi ilegalni Predator za špijuniranje građana.

Nizozemska europarlamentarka Sophie in´t Veld, izvjestiteljica ovog odbora, izjavila je da, doduše, ne postoje definitivni dokazi, ali da sve ukazuje na sudjelovanje osoba iz vladinih krugova. Ona je osim toga kritizirala da grčke vlasti ne pokazuju spremnost na suradnju.

Dimitris Christopoulos kaže da su građani više zaokupljeni svojim problemima nego skandalom

Vladajuća stranka ostaje stabilna

Premda je znatno povećan pritisak na grčkog premijera, rejting njegove stranke Nova demokracija i dalje je stabilan. Prema ispitivanjima javnog mnijenja krajem studenoga, ona nakon objave skandala nije izgubila podršku birača i ostala je najjača stranka s nešto više od 30 posto. Dimitris Christopoulos, dekan Fakulteta političkih znanosti na sveučilištu Panteion u Ateni, objašnjava da su građani previše zaokupljeni gospodarskom situacijom da bi se brinuli za ilegalni softver: „To nije najveći problem ljudi u Grčkoj. Mislim da skandal oko prisluškivanja nema posebno veliko značenje u jednoj zemlji s problemima koje imamo ovdje."

No to ne znači, ističe Christopoulos, da nije nastala šteta za vladu: „Ova vlada je izgubila povezanost koju je do sada uživala u Europi i međunarodnoj zajednici." On prije svega smatra da je premijerov položaj oslabljen u vlastitoj stranci: „Do ljeta su Mitsotakis i njegov tim određivali političku agendu. On je sada izgubio tu povlasticu."

Ali, naglašava Christopoulos, vladajuća stranka Nova demokracija je otporna i može se oporaviti od ove krize. A kako bi to postigla, moguće je da se stranka distancira od Mitsotakisa, predviđa ovaj politolog.

