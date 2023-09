Sjever Kosova: strah od krvoprolića

Nakon napada do zuba naoružanih Srba na kosovske policajce, mnogi ljudi na sjeveru Kosova strahuju od daljnje eskalacije nasilja ili izbijanja novog rata.

Dva dana nakon krvoprolića, sunčano vrijeme kasnog ljeta je nestalo. Nebo nad sjevernom Mitrovicom je sivo i tmurno, planine su prekrili oblaci, a ceste su zbog kiše, koja sipi, postale klizave.

Vrijeme je u skladu s raspoloženjem 24-godišnjeg kosovskog Srbina visokog rasta, koji žuri na posao. "Već dva dana imam bolove u želucu, koji se pogoršavaju kada pomislim na krvoproliće", kaže on. Ne želi otkriti svoje ime, ne želi reći gdje radi, niti otkriti bilo što po čemu bi ga se moglo identificirati. Zvuči potišteno i uplašeno.

U gradu Mitrovici kao i u cijelom sjevernom dijelu Kosova žive gotovo isključivo Srbi. Fasade kuća su gotovo u potpunosti sive. Crveno-plavo-bijele srpske zastave vijore se posvuda, a grafit na zidu kuće poručuje da Kosovo pripada Srbiji, a Krim Rusiji. Trgovci na štandovima prodaju voće, povrće i jeftinu kinesku robu, od odjeće do elektronike, a na cestama su pokvareni automobili koje godinama nitko ne sklanja.

Poruka grafita da je Kosovo Srbija, a Krim Rusija Foto: Keno Verseck/DW

Bacači granata, bazuke, jurišne puške

Samo nekoliko kilometara odavde, u noći sa subote na nedjelju (24. rujna 2023.) dogodio se najozbiljniji nasilni incident otkako je Kosovo 2008. godine proglasilo neovisnost. Kada su kosovski policajci pregledali dva kamiona bez registarskih oznaka, koji su blokirali cestu, upali su u zasjedu i jedan je policajac smrtno stradao.

Kada je pristiglo pojačanje, skupina od oko 30 do zuba naoružanih napadača zauzela je obližnji manastir Banjsku i u njemu se sklonila. Trojica napadača su ubijena u borbi s kosovskim snagama sigurnosti, ostali su uspjeli pobjeći. Policajci su pri tome zaplijenili bacače granata, raketne bacače, jurišne puške i ručne bombe, oklopno vozilo i džip.

Bojkot izbora i blokade cesta

Otkako je Kosovo proglasilo neovisnost od Srbije u veljači 2008., bilo je mnogo, često nasilnih, sukoba između Srba i Albanaca. Međunarodne mirovne snage na Kosovu (KFOR), koje su stacionirane u zemlji od kraja rata 1999. godine, često su morale intervenirati, primjerice kako bi zaštitile srpske pravoslavne samostane. No, sličnog paravojno-terorističkog napada tako do zuba naoružane skupine nije bilo - naprotiv, tijekom proteklog desetljeća se činilo da se polako vraća mir među nekadašnje ratne protivnike.

Dio zaplijenjenog oružja i streljiva Foto: Office of the Kosovo police

Ipak od prije godinu dana situacija je ponovno eskalirala. Sve je počelo u ljeto 2022. sporom oko srpskih registarskih oznaka na Kosovu. To se toliko zaoštrilo da su kosovski Srbi, koji su bili ministri, napustili kosovsku vladu. Politički predstavnici srpske manjine povukli su se iz svih državnih institucija Kosova, a svi gradonačelnici općina sa srpskom većinom dali su ostavke. Kada je kosovska vlada organizirala lokalne izbore, Srpska lista, jedina stranka srpske manjine na Kosovu, proglasila je bojkot izbora, organizirala blokade cesta i prijetila biračima i kandidatima.

Prvo glasine, a onda stvarnost

Zvečan, općina sjeverno od Mitrovice, kojoj također pripadaju selo i samostan Banjska. Na sredini glavne ulice stoji golemi križ, vodoravna greda je dovoljno visoka da ispod nje prolaze kamioni. S glavne ulice mogu se vidjeti napušteni pogoni metalurške tvornice s ogromnim dimnjakom.

Mnogi ljudi ovdje djeluju uznemireno i očito se pitaju je li incident tijekom vikenda početak još gorih sukoba ili čak novog rata. Liječnik po imenu Sami Kurti, koji pokriva nekoliko ovdašnjih općina, kaže: "Mi, ljudi ovdje, smo vrlo zabrinuti. Bilo je glasina i upozorenja da srpske naoružane skupine dolaze iz Srbije i planiraju nešto - većih razmjera. Nažalost, to nisu bile samo glasine, već stvarnost."

Naime, u danima nakon incidenta stvari izgledaju zastrašujuće na cijelom putu od Mitrovice prema manastiru Banjska. Patroliraju policajci i do zuba naoružani vojnici, voze se vojni džipovi i blindirana vozila, a ljudi bivaju provjeravani na kontrolnim točkama.

Strah od otvorenog govora

Gradonačelnik Zvečana Ilir Peci Foto: Vjosa Cerkini/DW

Gradonačelnik Zvečana Ilir Peci pokušava umiriti stanje. Istina je da su ljudi jako uplašeni, kaže, ali policija je nakon incidenta sve stavila pod kontrolu. Peci je jedan od albanskih gradonačelnika na sjeveru Kosova, koji su nakon ostavke srpskih kolega i bojkota izbora izabrani sa svega tri do četiri posto glasova. On se očigledno trudi da ne kaže ništa konfrontativno ili konkretno.

Mnogi ljudi u okolici uopće ne žele govoriti. To je vjerojatno i zbog uvjeta koji vladaju na sjeveru Kosova. Ovim područjem dominira Srpska lista, stranka kojom se potpuno očigledno upravlja iz Beograda. Njezin vođa, poduzetnik Milan Radoičić, moćan je čovjek na sjeveru Kosova. Sudjelovao je u brojnim kriminalnim radnjama, uključujući trgovinu drogom. On održava blizak odnos sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Milan Radoičić Foto: N1

Ubojstva disidenata

Aktivisti i političari koji traže suradnju s kosovskim vlastima izloženi su pritisku. Ili još gore: ubijeni. Kao Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative "Srbija, demokracija, pravo" (SDP), koji se zalagao za integraciju kosovskih Srba u državu Kosovo.

Njegovo ubojstvo u siječnju 2018. godine do danas nije razjašnjeno. Radoičić slovi za jednu od osoba koje su vukle konce u ubojstvu Olivera Ivanovića. Vjerojatno upravo Radoičić stoji i iza ovog oružanog incidenta. Barem tako sugerira snimka dronom, koju je ovog tjedna objavilo kosovsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Snimka prikazuje Radoičića u nedjelju u dvorištu imanja sjeverno od grada Mitrovice, okruženog do zuba naoružanim muškarcima, a on sam nosi automatsku pušku i telefonira. Video je snimljen neposredno prije nego što su muškarci pobjegli u Srbiju.

Nije ni čudo da u takvim uvjetima mnogi ljudi na sjeveru Kosova ne žele javno govoriti. Baš kao ni 24-godišnji kosovski Srbin koji ide na posao u Sjevernu Mitrovicu. On kaže da stvari posljednjih godina zapravo dobro funkcioniraju na međuljudskoj razini. „Male grupe ljudi su se sastajale, razgovarale, čak smo i bratski pili zajedno", kaže on i dodaje: „Sada ne znam kako dalje."

