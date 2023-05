Sjena nad osvojenim prvenstvom

„Što? Sada? Minutu nakon posljednjeg zvižduka?": čak je i veteran Bayerna Thomas Müller bio iznenađen kada mu je tijekom intervjua za TV kanal Sky rečeno da se njegov klub, koji je njemački rekorder po broju osvojenih prvenstava, upravo oprostio od izvršnog direktora Olivera Kahna i sportskog direktora Hasana Salihamidžića.

"To mi ranije nije bilo poznato", rekao je Müller iznenađeno, dok se oko njega na stadionu u Kölnu još proslavljalo neočekivano osvajanje prvenstva. "Ja sam to saznao jučer", priznao je nešto kasnije trener Bayerna Tomas Tuchel, koji se do tada doimao kao da nije znao treba li se veseliti ili tugovati zbog upravo osvojenog prvenstva.

"Moram to prvo preraditi", rekao je Tuchel. "Mislim, uspjeli smo ostvariti ovaj rezultat prije pola sata, ali sada umjesto da slavimo, ponovo imamo političku temu."

Odluka donesena uoči utakmice

Neposredno nakon posljednjeg sudačkog zvižduka na utakmici počelo se pričati o smjeni Kahna i Salihamidžića, a nešto kasnije služben potvrda stigla je i od predsjednika kluba Herberta Hainera. "Odluka da se klub oprosti od Olivera Kahna za nadzorni odbor bila je sve samo ne laka", rekao je Hainer.

„Ipak, zbog svega što se događalo, donijeli smo odluku da izvršimo kadrovsku promjenu na čelu Upravnog odbora." Razlog za otpuštanje Salihamidžića, kako je objasnio predsjednik kluba, bili su događaji u sezoni nakon zimske pauze.

O smjeni legendarnog vratara Kahna i njegovog dugogodišnjeg suigrača Salihamidžića, kako je rekao Hainer, odlučeno je na izvanrednoj sjednici nadzornog odbora sazvanoj u kratkom roku i to uoči odlučujuće utakmice.

Hamann: "Ovo se ne može nadmašiti kada govorimo o nepoštivanju"

No način na koji je sve to izvedeno naišao je na nerazumijevanje brojnih stručnjaka. "Hasan Salihamidžić i Oliver Kahn to nisu zaslužili. O njihovom radu možete misliti što hoćete, ali je riječ o dva zaslužna igrača i funkcionera. Odluka da se to progura nekoliko minuta nakon osvajanja prvenstva je nedostojna", rekao je nekadašnji nogometaš Bayerna Dietmar Hamann: "Ono što ste učinili danas ne može se nadmašiti u smislu nepoštivanja."

Kahnu nije dozvoljeno da dođe u Köln

Kako je postalo poznato nakon Tweeta Olivera Kahna, bivšem izvršnom direktoru je očito bilo zabranjeno da putuje u Köln. "Nevjerojatno sam ponosan na vas i to što ste postigli!", napisao je Kahn. "Rado bih s vama slavio, ali nažalost danas ne mogu biti uz vas, jer mi je to zabranjeno."

Kahn je na toj poziciji 2021. godine naslijedio Karl-Heinza Rummeniggea, a Salihamidžić je na poziciju sportskog direktora došao 2017. godine. Bivši nogometaš i stručnjak porijeklom iz BiH tijekom sezone bio je na meti kritika zbog izvršenih transfera.

Usprkos osvajanju prvenstva, FC Bayern nije uspio ostvariti svoje ciljeve i nije ostavio dobar dojam u cjelini. Odluka koja je djelovala ishitreno o otpuštanju trenera Juliana Nagelsmanna u ožujku nije donijela željeni uspjeh: pod njegovim nasljednikom Thomasom Tuchelom, FC Bayern je prvo eliminiran od SC Freiburga iz njemačkog kupa, a nešto kasnije i od Manchester Cityja iz Lige prvaka. Kahn se našao i na meti kritika navijača. Mnogi od njih su mu prebacivali da FC Bayern ne vodi kao nogometni klub sa srcem, nego kao komercijalno poduzeće.

Dreesen dolazi umjesto Kahna

Sada će novi jaki čovjek na čelu bavarskog kluba biti raniji financijski direktor Jan-Christian Dreesen. "Jan-Christian Dreesen je tijekom proteklih deset godina odradio odličan posao za FC Bayern. On živi za FC Bayern, poznaje klub u dušu i zna što treba raditi ", rekao je predsjednik Bayerna Hainer: "On se može uhvatiti u koštac sa svim problemima bez da se mora privikavati, a to je upravo ono što je FC Bayernu potrebno u trenutnoj situaciji."

I sam Dreesen se javio za riječ: "Zapravo, moj životni plan je trebao drugačije izgledati - ali kada FC Bayern pozove, sve ostalo ide na čekanje", rekao je ovaj 55-godišnjak. "I dalje ću ulagati svu svoju energiju kako bih u svim segmentima bio uspješan s FC Bayernom i radujem se novim zadacima. Svi koji me poznaju znaju koliko mi znače klub, oni koji u njemu rade, kao i naši navijači."

Slavljenička lica izgledaju drugačije: Heiner i Dreesen u Kölnu nakon osvojenog prvenstva Foto: Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

Razočarani Thomas Tuchel

Na kraju, međutim, ipak ostaje mnogo polomljenog porculana. Vodstvu kluba će sigurno trebati vremena da povrati poljuljano povjerenje kod igrača, trenera i navijača. Simbol neizvjesnosti koja je zavladala u momčadi Bayerna nakon sretnog i uspješnog završetka sezone bio je Thomas Tuchel, koji je otpuštanjem Kahna i Salihamidžića izgubio dvije osobe od povjerenja.

"Hasan me s Kahnom nazvao prije otprilike osam tjedana i nagovorio me i uvjerio da to trebamo učiniti zajedno", rekao je Tuchel, odmahujući glavom. "Njih dvojica su bili ključni u odluci da smo krenuli na ovo putovanje i da nam se vjerovalo. I ja sam na sve to nagovorio svoje pomoćne trenere jer to ipak nije mala stvar, radi se o preseljenjima čitavih obitelji."

Tuchel je najavio da će nakon sezone ostati u Münchenu i sačekati sljedeće odluke i potom iznijeti svoje mišljenje. FC Bayern se može samo nadati da će Tuchel biti zadovoljan rješenjima koja se pronađu. U suprotnom, vjerojatno bi bio dovoljno dosljedan da kaže da mu ni u Münchenu više ne odgovara. Tada bi FC Bayern, pored novog sportskog direktora i nekoliko novih igrača, morao tražiti i novog trenera.

