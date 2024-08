Sigurnost ne nastaje sama od sebe

U razgovoru za DW, njemački ministar obrane upozorava kako je sve više prijetnji i kako treba prestati misliti da je naša sigurnost nešto što je samo po sebi razumljivo. No posla ima i za diplomaciju.

Osobito kad je riječ o Bliskom istoku, njemački ministar obraneBoris Pistorius ističe kako se pod svaku cijenu treba spriječiti daljnja eskalacija sukoba. „Ona se mora spriječiti jer nitko ne može željeti daljnju eskalaciju, niti si čak zamisliti da to bude tako“, rekao je ministar novinarima DW-a. „To nam ne treba. Mi to ne želimo. Moramo učiniti baš sve kako bi što prije moguće vratili mir u tu regiju.“

Tu se potpuno slaže sa svojim američkim kolegom Lloydom Austinom kako je od napada Hamasa na Izrael 7. listopada prošle godine stanje u čitavoj regiji iz dana u dan sve opasnije i sve se više širi. Već odavno to nije samo stvar Izraela i Palestinskih područja, nego i Libanona, Jemena, Sirije i Irana. Osobito nakon izraelske likvidacije Hanije iz Hamasa i Fuada Šukra iz Hezbolaha se čini kako je čitava regija na rubu rata koji bi premašio sve što smo do sada vidjeli.

I njemački vojnici su sudjelovali u zajedničkoj vojnoj vježbi zemalja Indopacifika Foto: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Načela vrijede svugdje

Bliski istok i Ukrajina su doduše na agendi Europljana, ali nipošto nisu jedina područja gdje se sve glasnije zvecka oružjem. Tu je i regija Indopacifika gdje se sve više zemalja osjeća ugroženom od ambicija Kine, a njemačkog ministra smo i zatekli na Havajima gdje je došao na veliku vojnu vježbu RIMPAC 24.

Između 29 zemalja koje sudjeluju u tim vježbama je i Njemačka, a Pistorius ističe koliko je važno držati se međunarodne suradnje i pomoći saveznicima, bez obzira gdje ta prijetnja bila. Već ovog ponedjeljka je takozvana Kvad-skupina – SAD, Australija, Indija i Japan objavila svoju „ozbiljnu zabrinutost“ zbog „manevara prisile i zastrašivanja“ Kine u Južnokineskom moru i teže pojačati pomorsku sigurnost u toj regiji.

Iako je to geografski daleko od Njemačke, sigurnost brodskog prometa je od ključnog značaja i za ovu zemlju tako da i njemački ministar izražava podršku zemljama koje se osjećaju ugroženima od Pekinga – to nisu samo Filipini gdje je sve više incidenata, nego i Južna Koreja. Na ovim vježbama i Njemačka sudjeluje s dva bojna broda i Pistorius to smatra „važnom porukom“ kako Njemačka pozorno promatra i razvoj u toj regiji i kako čvrsto stoji uz „međunarodni poredak zasnovan na zakonima, prije svega kad je riječ o manjim državama.“

Kineske prijetnje i provokacije i Njemačka promatra veoma pažljivo Foto: Aaron Favila/AP/picture alliance

„Moramo učiniti ono što moramo"

I ta, baš kao i sve ostale krize, svjedoče kako europski partneri i članice NATO-a „moraju učiniti više za vlastitu sigurnost“. To se svakako najprije vidi na ratu u Ukrajini na samom pragu članica obrambenog saveza. Tu nema drugog izlaza nego povećati izdatke za obranu, baš kao i što je od presudne važnosti podržati Ukrajinu kao branu pred ambicijama Moskve. „Moramo pojačati sposobnost samoobrane Ukrajine, prije svega njenu protuzračnu obranu“, ističe njemački ministar.

No nije se htio upuštati u nagađanja o ishodu američkih izbora i što će to značiti za sigurnost i Europe i Ukrajine: „Tko god da bude bio u Bijeloj kući, moramo učiniti ono što moramo, a moramo stajati uz naše saveznike. I to je naša zadaća i u budućnosti.“