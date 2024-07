Senzacija u Francuskoj: pobijedila ujedinjena ljevica

Prema prvim izlaznim anketama poslije drugog kruga prijevremenih parlamentarnih izbora u Francuskoj vodi ljevičarski savez.

Lijevi Novi narodni front osvojio je 182 od 577 zastupničkih mjesta u Nacionalnoj skupštini Francuske. Na drugom mjestu je Macronov centristički blok sa 168, a desničarsko Nacionalno okupljanje (NR) Marie Le Pen je sa 143 osvojena mandata na trećem mjestu.

Prema prvim projekcijama, nijedan od tri bloka nema apsolutnu većinu za koju je potrebno 289 zastupnika u Nacionalnoj skupštini.

Premijer najavio ostavku

Premijer Gabriel Attal iz centrističkog tabora najavio je da će u ponedjeljak podnijeti ostavku. „U skladu s tradicijom republike i mojim načelima, sutra podnosim ostavku predsjedniku", rekao je on u Parizu. Predsjednik Emmanuel Macron može tu ostavku prihvatiti ili ju ne prihvatiti. On bi sadašnji kabinet mogao ostaviti na vlasti - kao prijelaznu vladu.

Marine Le Pen je sa svojom strankom suprotno očekivanjima zauzela tek treće mjesto Foto: Louise Delmotte/AP/picture alliance

U prvoj reakciji predsjednik Macron je pozvao na suzdržanost u tumačenju izbornih rezultata. „Pitanje je tko može vladati i tko može formirati većinu", priopćila je Elizejska palača. Prema tradiciji francuske republike, predsjednik će sačekati da vidi strukturu nove Narodne skupštine prije nego što donese odluke, navodi se u tom priopćenju. Predsjednik je jamac državnih institucija i osigurat će „poštivanje volje birača".

Ankete davale prednost desničarima

Prema ispitivanju javnog mnijenja koje je proveo IPSOS za francuski TV/RADIO, od petka 5. srpnja, samo 48 sati prije izbora, situacija je izgledala ovako: Nacionalno okupljanje (RN) i njegovi saveznici desnog spektra mogli su računati na 175-205 mjesta, ljevičarski Novi narodni front (NFP) na 145-175 mjesta, a Macronov centristički blok (Ensemble) na 118-148 mjesta. Republikanci bi dobili 57 do 67 mjesta.

Još veću prednost Nacionalnog okupljanja predviđala je anketa koju je u četvrtak 4. srpnja proveo institut za ispitivanje javnog mnijenja Ifop. RN Marine Le Pen i njeni saveznici su mogli očekivati 210 do 240 zastupničkih mandata. Ljevičarski savez Zelenih, socijalista, komunista i stranke ljevice (NFP) imao bi 170 do 200 mjesta. A savez predsjednika Emanuela Macrona je prema toj anketi mogao računati na 95 do 125 mjesta.