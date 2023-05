Selo u kojem je integracija izbjeglica uspješna

Uzbuđenje prije tri mjeseca je bilo veliko: okrug Biberach je najavio da će smjestiti 170 izbjeglica u selo Dietenbronn, koje ima svega 35 stanovnika. Izbjeglice su smještene u staroj, praznoj klinici. Tu smještene obitelji iz Ukrajine, ali i mladi sirijski muškarci.

Stanovnici malog dijela općine Schwendi sa 6.000 stanovnika su izišli na barikade. Protivnici su upozoravali da je pet izbjeglica na jednog stanovnika previše. Mnogi su strahovali po mir u selu. Ali veliki prasak se nije dogodio. Sada, tri mjeseca kasnije, čini se da su se mnogi od odgovornih i sami iznenadili koliko dobro sve ide.

Volonteri obavljaju najveći dio posla

Bernd Karrer iz Schwendi Asylum Helpers' Group upravo se vratio iz svog kratkog posjeta staroj klinici. On je jedan od onih ljudi koji su uvijek govorili: Ako se svi uključe, uspjet ćemo. No, vjerojatno ne bi pomislio da će tako brzo biti u pravu. "Situacija je apsolutno mirna, do sada nije bilo nikakvih incidenata", govori Karrer.

Njegovo objašnjenje: integracija izbjeglica funkcionira ne samo u selu, nego i u cijeloj općini. Upravo je jednu stanovnicu Ukrajine i njezinu kćer smjestio u crkveni zbor u susjednom Großschafhausenu. "Jedna druga osoba je rekla da voli igrati odbojku. Sada je u jednom klubu u Schwendiju", kaže Karrer.

U smještaju su zaposlena dva voditelja zadužena za integraciju s punim radnim vremenom, koji ne samo da brinu o izbjeglicama, nego djeluju i kao poveznica između štićenica i štićenika. Od samog početka su pitali volontere i novopridošle o njihovim hobijima, interesima i poslovima – a zatim su aktivno pokušavali uspostaviti kontakte.

Tako su razbijene mnoge predrasude. I to usprkos činjenici da je u staroj klinici u određenim momentima bilo smješteno i do 180 izbjeglica. Trenutno ih ima između 120 i 130 - još uvijek dovoljno za malo selo kao što je Dietenbronn.

120 izbjeglica u selu s 35 stanovnika Foto: picture-alliance/dpa/F. Kästle

Jedna od najbogatijih županija u zemlji

"Situacija je mnogo opuštenija nego što su mnogi strahovali", kaže upravitelj okruga Mario Glaser, koji ne pripada ni jednoj stranci. Kad je tijekom zime postalo jasno da okrug mora primiti veliki broj izbjeglica, morao je donijeti odluku: zauzeti brojne dvorane ili riskirati sa starom klinikom - znajući da bi to moglo ugroziti socijalni mir? Okrug je izabrao drugu opciju - i očito je bio u pravu.

Ali kako to da općina Schwendi i ruralni okrug Biberach mogu ne samo smjestiti izbjeglice u Dietenbronnu, nego im pružiti uspješnu perspektivu integracije?Kada se istodobno većina drugih općina i gradova žali na nedostatak sredstava i gotovo nepremostive zadatke?

Istini za volju treba reći i to da je okrug Biberach jedan je od gospodarski najjačih područja Njemačke. To je uglavnom zbog brojnih velikih kompanija koje su ovdje smještene, kao što su Böhringer Ingelheim, Liebherr, Kässbohrer ili Diehl Aviation. Ovdje nema nezaposlenosti, okrug je bez dugova - što naravno ostavlja više financijskog prostora za zbrinjavanje izbjeglica.

Dva koordinatora integracije s punim radnim vremenom, to si ne može svatko priuštiti. Pa ipak, upravitelj okruga također kaže: ključ uspjeha su volonteri. "Predanost nije popuštala, čak ni kad je otpor bio najjači", kaže Glaser. Okrug već godinama financira rad ekumenskog izbjegličkog rada Diakonie i Caritasa, pod čijim okriljem djeluje i Asylum Helper Group. Ali, kako kaže Glaser, bez brojnih volontera posao bi bio nezamisliv.

Integracija može uspjeti ali košta Foto: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Dietenbronn također dugoročno treba više novca

Ipak, u jednom trenutku okrug Biberach više neće moći sam rješavati zadaće. Prvi smještaj kao u Dietenbronnu samo je prvi korak, kaže upravitelj okruga. Potrebna su mjesta u vrtićima, kapaciteti u školama, više tečajeva jezika. Čak i bogata četvrt poput Biberacha u nekom trenutku ima financijskih problema.

Zbog toga okružni upravitelj Glaser također zahtijeva da se dugoročno osigura financiranje na saveznoj razini. On se i dalje može oslanjati na svoje volontere: Bernd Karrer i njegovi kolege iz Asylum Helpers' Group planiraju takozvani "Cultural Café" u staroj kantini klinike krajem mjeseca. Izbjeglicama i lokalnom stanovništvu će se pružiti prilika za razgovor i tako možda dodatno ukloniti prepreke.

Fabian Siegel (ARD)

