Seksualno napastvovanje online: tko šalje slike vlastitog spolovila?

Ovaj put se ne radi o simbolima u formi banane, papričice, patlidžana ili krastavca. Slika je ovoga puta prava. Koliko fotografija muških spolnih organa se šalju bez da su to primateljica ili primatelj izričito tražili, nije poznato - ali broj nije mali. I postaje sve veći problem.

Čin nasilja?

„Gotovo da i nema žena i djevojaka koje ostaju bez reakcije pri pogledu na sliku muškog spolovila koju im je poslao potpuno nepoznati muškarac. To je čin pun agresije", kaže psihologinja i kriminolog Sandra Schwark, stručnjakinja na području seksualnog nasilja. Mnoge žene se osjećaju ugroženima, obuzima ih snažan osjećaj srama i gađenja. Rekcija ovisi i od toga je li pogođena već i prije bila žrtva seksualiziranog nasilja. U tom slučaju fotografija muškog spolovila može izazvati buđenje neke prijašnje traume.

„U najvećem broju slučajeva se pritom uopće ne radi o pokušaju približavanja nego jednostavno o ispoljavanju moći kao što je to slučaj s napastovanjem u stvarnosti, na ulici", kaže Schwark. Muškarci koji šalju ovakve fotografije žele poručiti: „Gledaj, ja ovako nešto mogu raditi, mogu te dovesti u situaciju koja ti je neugodna i za to ne prijete nikakve posljedice." To su potvrdile i studije o seksualnom napastovanju koje pokazuju kako se isključivo radi o ispoljavanju moći nad drugom osobom.

Nesvjesni agresije?

Pobuditi svijest o tomu što se smije a što ne

Autorice jedna poznate studije o fenomenu „Dickpics", dakle fotografija muških spolovila, smatraju kako muškarci koji ih šalju nisu pod svaku cijenu svjesno vođeni mržnjom ili seksizmom ali da svojim činom pojačavaju taj dojam. U ispitivanju koje je 2019. provela skupina oko istraživačice Flore Oswald, 82 posto ispitanih muškaraca koji su slali takve fotografije navode kako im je cilj bio seksualno uzbuditi osobu koja tu fotografiju prima. 52 posto je bilo uvjereno da će se osoba kojoj se takva fotografija šalje sama osjećati polaskanom.

„Problem je u tome da se takve radnje ponavljaju ako počinitelj smatra da time ne čini ništa loše", objašnjava psihoterapeut Jonas Kneer. Zbog toga on smatra da je dobro da se ovakvi postupci sustavno kazneno gone kako bi se jasno pokazalo da se radi o seksualiziranom nasilju. „Jasno je da odgovornost leži uvijek kod počinitelja nikad kod žrtve", kaže Kneer. On radi na prevencijskom projektu „I Can Change" na Visokoj medicinskoj školi u Hannoveru s muškarcima koji strahuju da nisu u stanju kontrolirati svoje seksualne impulse.

Zakon je jasan

Na internetskoj stranici dickstincktion.com pogođene (ili pogođeni) mogu jednostavno prijaviti ovu vrstu seksualiziranog nasilja. Jer slanje „Dickpics" je zakonom kažnjivo. U njemačkom zakonu stoji: „Tko pošalje materijal pornografskog sadržaja bez da su to primateljica ili primatelj izričito tražili, može biti kažnjen zatvorskom kaznom do godine dana ili novčanom kaznom". Problematično je ako, a to je često slučaj, primateljica ili primatelj ne poznaju osobu koja je poslala spornu sliku ili se radi o anonimnom profilu.

Stručnjaci su u svakom slučaju složni u ocjeni kako se neće promijeniti ništa ako se o ovom problemu intenzivnije ne raspravlja. I tako se dođe do spoznaje o vlastitoj seksualnosti i granicama koje uz to idu.

nk(dpa)

