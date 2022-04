Schröder bez riječi kritike na Putina

Već i angažman bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera nakon političke karijere u Njemačkoj u ruskoj državnoj naftnoj kompaniji Rosneft je izazvao nezadovoljstvo njemačke javnosti. Ali od početka ruske agresije na Ukrajinu nakon koje je Schröder ipak ostao predsjednikom nadzornog odbora ruske kompanije se zaredalo i povlačenje počasnih titula koje su dodijeljene bivšem kancelaru, sve do inicijative da ga se formalno isključi i iz njemačkih socijaldemokrata na čijem je bio čelu i s kojima je bio na čelu njemačke vlade.

Reakcije samog bivšeg kancelara su bile ograničene tek na priopćenja kojima prihvaća te sankcije, ali prvi intervju je dao američkom listu New York Times ovog vikenda. U njemu on ostaje vjeran svom prijatelju, ruskom predsjedniku Putinu: ne samo da ne želi prekinuti tu vezu, nego i poručuje kako “ne možete dugoročno izolirati zemlju kao što je Rusija, niti politički, niti gospodarski.”

U Njmeačkoj je već golema srdžba i prijezir na bivšeg njemačkog kancelara zbog njegovog prijateljstva s Putinom

"To nije Putinov zločin”

Isto tako, bivši njemački kancelar ne želi vjerovati kako je Putin odgovoran za sve izvjesnije ratne zločine počinjene u Ukrajini. Schröder doduše ne može zanijekati pokolj civila kakav se dogodio u Buči i prihvaća da se to treba istražiti, ali “ne vjeruje kako je zapovijest došla od Putina”, nego je to počinjeno na “nižim razinama”.

Ne toliko od Schrödera koliko od njegove (četvrte) supruge So-yeon Schröder-Kim se na socijalnim mrežama još u ožujku čulo kako se on “trudi” posredovati u ratu, a on i za američki list kaže kako će, “ako to bude potrebno” opet iskoristiti svoju vezu s Putinom kako bi pomogao u postizanju mira. Prema mišljenju bivšeg njemačkog političara, Putin je neosporno “zainteresiran okončati rat”, ali i dodaje kako “to nije tako lako, tu ima nekoliko točaka koje trebaju biti razjašnjene.”

Još kao kancelar se Schröder zalagao za odlične odnose s Rusijom i predsjednikom Putinom

Nisam tip koji se kaje

Isto tako tvrdi kako je "uvijek zastupao njemačke interese“ i kako “čini što može – barem jedna strana ima povjerenja u mene”. To je teško njemačka strana, osobito jer on ustraje ostati na čelu nadzornog odbora Rosnefta. S tog položaja bi se možda povukao tek ako bi Putin obustavio isporuku plina Njemačkoj i Europskoj uniji, ali to, kaže Schröder; “ne vjeruje da će se dogoditi”.

Usprkos tome što se i sadašnji socijaldemokratski kancelar Olaf Scholz proziva zbog spona Schrödera s Kremljem i odlučujuće uloge koju je imao u gradnji plinovoda Sjeverni tok, bivši kancelar ne pomišlja prekinuti svoju karijeru u Rusiji. Dapače: u lipnju predstoji i glavna skupština ruskog energetskog koncerna Gazprom gdje bi upravo Schröder i tamo mogao biti izabran u nadzorni odbor. Za New York Times ne želi reći, hoće li prihvatiti taj položaj, ali isto tako se ne kaje zbog svojih veza s državnim vrhom Rusije: “Sad neću izvoditi nekakav mea culpa. To nije nešto što ja činim.”

