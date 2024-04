Scholz za "pošteno" natjecanje automobilske industrije

Već i mjesta koja posjećuje njemački kancelar Olaf Scholz jasno pokazuju njegove prioritete u Kini: najprije je stigao u Chongqing, golemu metropolu u središtu Kine na ušću rijeke Jialing u Jangce s tridesetak milijuna stanovnika i brojnim pogonima automobilske industrije i strojogradnje, da bi potom produžio u Šangaj i tek ovog utorka stiže u Peking gdje je predviđen susret s političkim vrhom Kine.

U Šangaju je razgovarao i sa studentima Sveučilišta Tongji gdje je jasno izrazio svoje mišljenje o sve većem protekcionizmu i državnim intervencijama u gospodarstvu. To se osobito vidi u automobilskoj industriji i ponudi električnih automobila: nedavno je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila kako su "Amerikanci već ograničili svoje tržište, baš kao i Brazil, Meksiko i Turska" i kako "Europska unija ne može ostati jedino tržište koja će ostati otvoreno za prekomjernu produkciju Kine".

Dva dana gospodarstva i tek jedan dan politike u Pekingu: to su prioriteti njemačkog kancelara u ovoj posjeti Kini Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Slobodno, ali i pošteno natjecanje

Njemački kancelar tu nije potpuno istog mišljenja: ne nekakve državne intervencije, nego jedino kupci i tržište mogu odlučiti i odabrati, što je vrijedno proizvodnje, a što nije. "Jedino što uvijek mora biti jasno jest da tržišno natjecanje mora biti pošteno", rekao je Scholz kineskim studentima. "Dakle da nema dumpinga, da nema prekomjerne proizvodnje i da se poštuje intelektualno vlasništvo i patenti drugih."

Sve su to problemi s kojima su ozbiljno suočene i njemačke tvrtke koje djeluju na tržištu Kine - uz Scholza je u Kini i veliko izaslanstvo gospodarstvenika među kojima su i članovi uprave Mercedesa i BMW-a. Pošteno ponašanje na tržištu je najvažnije od svega - bez državnih potpora, povoljnih kredita i drugih povlastica za domaće tvrtke. "Naravno da mi želimo da naše tvrtke (u Kini) nemaju nikakvih ograničenja. Ali u obratnom slučaju se i mi ponašamo isto tako kao što ovdje zatičemo", priznaje njemački kancelar obzirom na sve veće mjere zaštite gospodarskog prostora Europe.

Pred studentima u Šangaju je kancelar jasnije progovorio o nekim problemima u suradnji Kine i Njemačke Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Najvažnije jest da se ne treba bojati zdrave konkurencije i tržišnog natjecanja. Podsjetio je što se vjerovalo kad su još u šezdesetima svjetsko tržište preplavili automobili iz Japana, u osamdesetima i iz Južne Koreje i kad se govorilo kako će uništiti čitavo tržište: "Potpuna glupost! Sad ima japanskih automobila u Njemačkoj, a njemačkih u Japanu. A isto vrijedi i za Kinu i Njemačku."

Ne smije se prestati surađivati

No i pred studentima nije mogao izbjeći politiku: najprije u doba pandemije, a onda i u napadu Rusije na Ukrajinu i prijetnje Pekinga prema Tajvanu se bitno promijenio i politički odnos Kine i ostatka svijeta. No to se treba promijeniti: "Utoliko se nadam da će se opet početi razgovarati i da će češće doći do međusobnih posjeta." To vrijedi kako za mlade iz Kine koji studiraju u Njemačkoj, tako i za Nijemce koji studiraju u Kini.

Poruka kancelara jest: ne treba se bojati konkurencije i nipošto ne treba prestati surađivati i razgovarati, ma koliko teške teme bile. Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kancelar bi svakako želio da ih opet bude više , te da bude više suradnje u znanosti. To bi bilo dobro i za političke odnose, za to da se u geopolitičkim napetostima kritički može raspravljati o problemima. Šangajskim studentima je najavio kako će o tome svakako razgovarati i s državnim čelništvom Kine u Pekingu, baš kao i o aktualnim političkim pitanjima kao što su zaštita klime, svjetska sigurnost, stabilnost i međunarodna suradnja.

aš (dpa)