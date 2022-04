Scholz i Nehammer: Potrebna jasna EU-perspektiva za Balkan

S obzirom na ruski agresorski rat u Ukrajini, Njemačka i Austrija žele pogurati proces pristupanja zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji.

Potrebna im je „jasna perspektiva ulaska u EU", rekao je kancelar Olaf Scholz nakon sastanka sa svojim austrijskim kolegom Karlom Nehammerom u Berlinu.

„Svako daljnje odgađanje čini zapadni Balkan ranjivim i otvorenim za utjecaj trećih strana", rekao je Olaf Scholz.

Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija imaju status zemalja kandidata za članstvo u EU-u. Kao „potencijalni" kandidati, Bosna i Hercegovina i Kosovo su više udaljene od pristupanja EU-u.

Nehammer: Uvjeriti skeptične u EU-u

S Albanijom i Sjevernom Makedonijom su konkretni pregovori o pristupanju EU-u odavno trebalo početi, ali to je više puta propalo zbog otpora raznih zemalja EU-a. Scholz i Nehammer nisu željeli imenovati države koje usporavaju početak pristupnih pregovora. Do sada su to činile Nizozemska, Francuska i Bugarska – iz unutarnjopolitičkih razloga.

Zemlje zapadnog Balkana. S Crnom Gorom i Srbijom su pregovori počeli, S. Makedoniji i Albaniji su pregovori obećani, Kosovo i BiH još nemaju termin početka pregovora.

S obzirom na rat u Ukrajini, sada je nužno uvjeriti skeptike u EU-u, rekao je austrijski kancelar. Nehammer je također naglasio da Austrija ima dugu zajedničku povijest s ovim zemljama. „Ne samo da trebamo razgovarati o mogućim europskim perspektivama, već i nešto učiniti."

Scholz je, kao i Angela Merkel, koja je godinama vodila kampanju za proširenje EU-a na zapadnom Balkanu, zahtijevao da pregovori s Albanijom i Sjevernom Makedonijom konačno moraju početi.

„Ali, također moramo nastaviti s institucionalnim reformama u EU-u kako bismo se mogli proširiti", dodao je Scholz.

Zapadni Balkan je inače izložen drugim zonama utjecaja kao što su Rusija ili Kina, naglasili su kancelari Scholz i Nehammer.

„Zato je za nas zbog geostrateških interesa važno da ovdje zapravo promijenimo brzinu, pokrenemo se i damo ljudima u ovim zemljama perspektivu. Za to ćemo voditi kampanju sa 'skepticima' unutar EU-a", rekao je Nehammer i dodao: „Jasno opredjeljenje - da zapadni Balkan pripada Europi – sada se mora provesti u praksi."

dr (ard)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu