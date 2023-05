Savez slijepih protiv beščujnih automobila

Sve je više i više električnih automobila na prometnicama. Oni ne samo da su čišći nego i mnogo tiši. No to za jednu grupu građana može predstavljati problem.

Gotovo beščujno kretanje modernih automobila na električni pogon je za korisnike ali i za okoliš jednako pozitivni aspekt kao i nulta emisija zagađenja ispušnim plinovima. Jednino što je preostalo je zvuk koji stvaraju kotači u kontaktu s podlogom. No to za građane koji se više oslanjaju na sluh nego na vid , može biti veliki problem. Mnogi električni automobili posjeduju uređaje koji stvaraju umjetni zvuk motora no taj zvuk ne odaje mnogo, recimo koliko snažno automobil ubrzava.

Električni moraju zvukom imitirati motore s unutarnjim sagorijevanjem

Na to je nedavno ukazala i Njemačka udruga slijepih i osoba s oštećenim vidom. „Kod automobila s unutarnjih sagorijevanjem se može čuti koliko vozač snažno daje gas, ubrzava li snažno ili blago", kaže predsjednik Udruge slijepih i osoba s oštećenjem vida Hans-Werner Lange. Kod sustava koji stvara umjetne zvukove vožnje Avas, kako nadalje kaže, zvukovi ne odaju baš mnogo. „Bilo bi dobro kada bi se industrija orijentirala prema poznatim zvukovima motora s unutarnjim sagorijevanjem", kaže Lange.

Kako je objasnio Savez njemačke automobilske industrije (VDA), sustav Avas (Acustic Vehicle Alerting System) je od 2021. obvezen u svim električnim automobilima. No ovaj sustav se isključuje kod brzine od 20km/h. Lange objašnjava kako se slijepe osobe u prometu oslanjaju na zvuk koji dolazi od automobila: Koliko snažno vozač daje gas? I je li to dovoljno da na vrijeme prijeđem ulicu?

Elektroautomobili moraju postati glasniji Foto: picture-alliance/dpa/C. Gateau

Snažniji zvukovi za bolje prepoznavanje

Jedno istraživanje je pokazalo da slijepe osobe ubrzanje električnih automobila procjenjuju mnogo niže nego kod automobila s unutarnjih sagorijevanjem. „To može dovesti do pogrešnih i fatalnih odluka u prometu kod slijepih osoba", kaže Lange. VDA međutim kaže da su međunarodni standardi za upotrebu zvukova doneseni u suradnji s udrugama slijepih. Proizvođači mogu unutar zadanih vrijednosti sami odrediti koji zvukovi ulaze u nove automobile.Ponekad se čak i svjesno imitiraju zvukovi koje proizvode motori s unutarnjim sagorijevanjem.

Znanstvenici, koji su po nalogu osiguravajućih društava istraživali ovaj sektor, su 2022. preporučili promjene Avasa s težištem na lakšem prepoznavanju ubrzanja. Također se preporuča aktiviranje Avasa i kod brzina većih od 20 km/h. „Kod brzina iznad 20 km/h je teško samo na temlju zvuka kotača procijeniti brzinu vozila", zaključuje Lange.

nk(dpa)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu