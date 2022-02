San o četverodnevnom radnom tjednu

Radite četiri dana, opustite se tri dana i provodite vrijeme s obitelji – i sve to uz nepromijenjenu plaću. To vjerojatno za većinu zaposlenika zvuči vrlo primamljivo, kao dobar radni tjedan. Zagovornici se nadaju ne samo većem zadovoljstvu zaposlenih, već i njihovoj većoj produktivnosti.

Sada je taj model uveden i u Belgiji. Pritom se količina radnog vremena ne mijenja: zaposlenici sada mogu fleksibilno odlučivati ​​iz tjedna u tjedan hoće li svoje sate podijeliti na četiri ili pet radnih dana. Prema riječima belgijskog premijera Alexandera de Crooa, to bi trebalo učiniti gospodarstvo dinamičnijim i poboljšati mogućnost usklađivanja obitelji i posla. No ako se netko odluči za četverodnevni radni tjedan, ta četiri dana će mu biti prilično duga za posao s punim radnim vremenom.

Belgija nije prva koja se odlučila za ovaj model. Kakva su iskustva u drugim zemljama i velikim tvrtkama? DW donosi nekoliko primjera:

Island: Mnogi skraćuju

Island je testirao sličnu shemu između 2015. i 2019. - ali je istovremeno smanjio radno vrijeme sa 40 na 35 ili 36 sati uz istu plaću. U fazi testiranja sudjelovalo je 2.500 radnika.

Rezultat studije: osjećaj zadovoljstva kod zaposlenih je povećan, radni procesi su optimizirani, došlo je do većeg zbližavanja s kolegama u timu koji su radili zajedno. Produktivnost je uglavnom ostala ista ili se čak povećala.

Na Islandu su iskustva bila pozitivna: i poslodavci i zaposlenici su bili zadovoljni

Nakon završetka ove testne faze, sindikati i udruge poslodavaca su pregovarali o trajnom skraćenju radnog vremena. Oko 86 posto zaposlenih sada ima pravo na četverodnevni radni tjedan.

Škotska i Wales: Skup eksperiment

Škotska također trenutno testira četverodnevni radni tjedan. Firme koje sudjeluju u testnoj fazi država podupire s oko 10 milijuna funti.

O uvođenju se raspravlja i u Walesu. Povjerenica za buduće generacije Sophie Howe traži da se to uvede barem za zaposlene u državnoj službi.

Mješovita iskustva u Švedskoj

U Švedskoj je četverodnevni radni tjedan s punim plaćama testiran 2015. – ali se na kraju nije došlo do nekog jasnog stava. Čak je i švedska ljevica smatrala implementaciju preskupom. Međutim, pojedine firme ostale su pri ideji skraćenog radnog vremena. Tako je na primjer Toyota skratila smjene mehaničarima još prije desetak godina i od tada se drži toga.

Pogledajte video 04:10 Generacija Y: Slobodno vrijeme joj je važnije od novca i karijere

Finska: fake news na svjetskim naslovnicama

U jednom trenutku se Finska nakratko našla na naslovnicama stranih medija zbog dramatičnog smanjenja radnog vremena: ova zemlja sa sjevera Europe je navodno htjela uvesti i četverodnevni radni tjedan i šestosatni radni dan. No, ubrzo se ustanovilo da je to lažna vijest: finska vlada je razjasnila da se, doduše, raspravljalo o uvođenju ili jednog ili drugog, ali to tada nije izazvalo velik interes, pa se od toga odustalo. Trenutno se u Finskoj radi pet dana u tjednu i to po osam sati dnevno.

Španjolska planira testnu fazu

U Španjolskoj će se, na zahtjev ljevičarske stranke Más País, isprobati četverodnevni radni tjedan. Oko 6.000 zaposlenika iz 200 malih i srednjih firmi bi moglo produžiti vikend za jedan dan - uz punu plaću. Probna faza bi trebala trajati najmanje godinu dana. Još uvijek nije jasno kada će se krenuti s eksperimentom.

Od start-upova do mega korporacija

U Njemačkoj prije svih manji start-upovi eksperimentiraju s kraćim radnim tjednom. U drugim zemljama, poput Japana, ta se ideja uvodi u neke velike korporacije. A Microsoft je produženi vikend uveo kao probnu mjeru na mjesec dana.

Na Novom Zelandu veliki koncern za proizvodnju hrane Unilever trenutno testira četverodnevni radni tjedan s istim plaćama otprilike godinu dana. Ako se model tamo pokaže uspješnim, ovaj koncern, koji posluje i u inozemstvu, ga namjerava proširiti i na druge zemlje.

