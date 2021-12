Samo zajedno se možemo izboriti s koronom!

Političari pokušavaju suzbiti širenje novog soja korone - Omikrona. U zemlji vlada alarmantno raspoloženje, posebno od prvog priopćenja stučne grupe njemačke vlade o kovidu 19, kojim su oni u nedjelju (20.12.) naveče prestrašili Njemačku.

Visoka politika je, dakle Ministarska konferencija na čelu sa saveznim kancelarom, potvrdila pravac od prije četiri tjedna i upozorava građanke i građane da budu odgovorni, disciplinirani i da se pridržavaju mjera ograničenja za necijepljene. Od 28. prosinca, neposredno prije početka proslava za doček Nove godine, okupljanja cijepljenih u privatnim prostorijama bit će ograničena na deset osoba, klubovi i diskoteke će morati biti zatvoreni a velika sportska takmičenja će se održavati bez prisustva publike. To je odluka, koja dolazi u vrijeme kada se u SAD i Izraelu već bilježe prve žrtve omikrona, a iz drugih zemalja stižu vijesti da je ovaj soj već postao dominantan.

Christoph Strack

Znanstveni orijentir

Ovo sigurno nije potez koji je veliki broj ljudi očekivao, dok su drugi od njega strahovali. Nije proglašena epidemijska situacija. Nema ograničenja izlaska, nema zatvaranja hotela i restorana. S druge strane, ukazujući na nisku stopu cijepljenja i zabrinjavajuće izvještaje s odjeljenja intezivne njege u njemačkim bolnicama, premijeri saveznih pokrajina iz redova demokšćana CDU i CSU su se založili za objavu stanja epidemije.

Ali, savezna vlada i Ministarska konferencija u cjelini orijentiraju se veoma naglašeno prema priopćenju koje je stručna komisija jednoglasno usvojila i predstavila. Kancelar Olaf Scholz je naglasio primat znanstvene ekspertize i ne želi da se svaki dan raspravlja o mogućim koracima djelovanja i uvođenju dodatnih pooštravanja.

Ovo se samo može pozdraviti, jer tako se pojedini šefovi pokrajina ne mogu kriti iza savezne Vlade. A pokrajine same mogu objave stanje epidemije na svom području, kao što je to u utorak učinjeno u Berlinu.

Na tri stranice priopćenja stručne komisije epidemiološko izvanredno stanje se kao pojam ne pojavljuje. Nigdje. U njemu se pledira za „veliku redukciju kontakata" i poziva na „djelotvorne usuglašene mjere na nivou cijele države za kontrolu procesa infekcije“, te se zahtijeva „posebno dobro isplanirana i dobro iskomunicirana ograničenja kontakata". Stručnjaci spominju i djelotvorno nošenje maski te izbjegavanje okupljanja. Ali, sve ovo nije izričita preporuka epidemijskog izvanrednog stanja ili lokdauna.

Zaboravljena djeca

No preporuke u velikoj mjeri ignoriraju često kritiziranu situaciju u školama za manju djecu. To je dosadno i već je postalo tradicija. I to je svakako odgovornost samih pokrajina. Nedavno se pojavio izvještaj da se, dok mnoge škole i dalje čeznu za ventilacionom tehnikom, u jednoj saveznoj pokrajini parlament opremio odgovorajućom tehnikom za ventilaciju. Olaf Scholz doduše pokazuje što država može i želi uraditi. Ali, njegov pristup takođe jasno daje do znanja što bi pokrajine same morale poduzeti.

Konferencija savezne Vlade i predsjednika pokrajinskih vlada o koroni

Ako su nas dodadašnja širenja sojeva korona virusa nečemu naučila onda je to da je svijet za pandemiju doslovno globalno selo. I samo nam zajedno može poći za rukom izboriti se s njom.

To bi trebalo i u Njemačkoj, i na europskom nivou, postati mnogo jačom temom – najkasnije kada se zatvore aktuelne crte bojišnice protiv omikrona.