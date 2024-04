Sada i ultraortodoksni muškarci moraju u izraelsku vojsku

Desetljećima su u Izraelu važila posebna pravila za ultraortodoksne Židove u vezi s vojnim rokom – oni nisu morali u vojsku, već su se na miru mogli posvetiti proučavanju svetih spisa. No, od danas (1.5.), prema odluci Vrhovnog suda, pogodnosti za ultraortodoksne muškarce u vojnoj dobi koji pohađaju vjerske škole bit će ukinute.

Prema odluci glavne državne odvjetnice Gali Baharav-Miare, vojska je obvezna odmah početi regrutirati dosad studente religije koji su dosada bili oslobođeni. Prema procjenama izraelskih medija, to se odnosi na više od 60.000 muškaraca. Međutim, ne očekuje se da će vojska odmah početi masovno slati pozive, iako postoje brojni izvještaji da Izraelskim obrambenim snagama (IDF) od početka sukoba u Gazi nedostaje vojnika.

Do sada bez strogo religioznih u svojim redovima - izraelski vojnici u Pojasu Gaze Foto: Victor R. Caivano/AP Photo/picture alliance

Prema dostupnim podacima regularan sastav izraelske vojske broji 173 000 muškaraca i žena, a dodatno je moguće mobilizirati i još oko 465 000 rezervista. Obvezni vojni rok za muškarce traje dvije i pol godine, a za žene dvije.

Problem za Netanyahua

Do danas su ultrareligiozni bili oslobođeni vojne obveze. Nova odredba je stupila na snagu jer vladi desnokonzervativnog premijera Benjamina Netanyahua nije uspjelo donijeti zakon koji bi trebao trajno regulirati olakšice. Dugogodišnji sukob oko vojnog roka nedavno se dramatično zaoštrio i prema procjeni promatrača, mogao bi ugroziti Netanyahuvu koaliciju. Dio koalicije su, naime, i strogo religiozne stranke koje odbijaju obvezni vojni rok za mlade muškarce iz svoje zajednice.

Ultrareligiozni Židovi već se godinama protive obveznom vojnom roku za članove svoije zajednice (demonstracije 2014.) Foto: Menahem Kahana/AFP/Getty Images

Zakonska regulacija koja je većini ultraortodoksnih muškaraca omogućila da ne služe u vojsci istekla je prošle godine. Vlada je tada regulaciju produžila do kraja ožujka. Kritičari smatraju da su te olakšice nepravedne naspram većine u Izraelu. Neki ultra ortodoksni Židovi se dobrovoljno prijavljuju u vojsku.

Sukob oko zakona koji bi postupno obvezivao više židovskih strogo religioznih muškaraca na služenje vojnog roka već je 2018. doveo do raspada vladine koalicije. Međutim, postoje i ultraortodoksni muškarci koji dobrovoljno služe. Strogo religiozne žene regrutiraju se samo na dobrovoljnoj osnovi.

Velike demonstracije protiv vlade

No to nije jedini problem s kojim se predsjednik vlade Netanjahu suočava. U zemlji se nastavljaju četvrodnevni protesti koje izraelski mediji nazivaju najvećim demonstracijama od početka rata Izraela i Hamasa.

Prosvjedi pred parlamentom u Jeruzalemu protiv politike premijera Benjamina Netanjahua (31.3.) Foto: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Ispred parlamenta u Jeruzalemu, desetine tisuća demonstranata zahtijevaju nove izbore i brz dogovor o oslobađanju talaca koje drži islamistička teroristička organizacija Hamas. Tisuće su demonstrirale je i u Tel Avivu. Lider opozicije Jair Lapid oštro je kritizirao Netanjahua. Premijer ozbiljno šteti odnosima Izraela sa SAD i prepustio je Hamasove taoce njihovoj sudbini, rekao je on. On čini „sve za politiku, ništa za zemlju“.

Netanjahu: Ući ćemo u Rafu i uništiti Hamas

Netanjahu je odlučno odbacio kritike na račun njegovog vođenja pregovora o oslobađanju talaca kao i pozive na nove izbore. „Pozivi na izbore sada, na vrhuncu rata, trenutak prije pobjede, paralizirat će Izrael na najmanje šest do osam meseci", rekao je on na konferenciji za novinare. Novi izbori bi, tvrdi, također paralizirali pregovore o oslobađanju talaca u zamjenu za prekid vatre u ratu u Gazi kao i oslobađanje palestinskih zatvorenika, rekao je Netanjahu. To bi „dovelo do kraja rata pre nego što se ostvare ciljevi" i time bi išlo na ruku Hamasu.

Netanjahu je još jednom jasno stavio do znanja da se drži svog kursa: „Ući ćemo u Rafu i tamo uništiti sve bataljone Hamasa, iz jednog razloga: bez toga nema pobjede. Uništenje Hamasa je ključni cilj ovoga rata, a tu spada i povratak talaca."

U Tel Avivu je tijekom protesta došlo do sukoba demonstranata s policijom Foto: Matan Golan/Sipa USA/picture alliance

Razgovori o prekidu vatre trenutno stagniraju. Nije bilo dogovora sa Hamasom. Prema izveštajima medija, izraelska delegacija otputovala je danas u Kairo na nove razgovore.

Odnosi između predsednika SAD Bajdena i izraelskog premijera Netanijahua su napeti. Vašington smatra kopnenu ofanzivu velikih razmjera u Rafi pogrešnom zbog stotina tisuća tamošnjih civila, I traći od Izraela da se zarmotre alternativna rješenja.

Netanjahu operiran

Inače je Netanjahu u subotu morao na operaciju bruha. Bolnica u Jeruzalimu je objavila da je operacija dobro prošla i da se Netanijahu oporavlja. Tokom rutinskog pregleda u subotu, 74-godišnjaku je dijagnosticiran bruh. Netanjahu je više puta bio hospitaliziran, prošlog ljeta mu je ugrađen pejsmejker. Dok je on u bolnici mijenja ga njegov zamjenik i ministar pravosuđa Yariv Gideon Levin.

az/dr (dpa/tagesschau)