SAD i EU: trgovinski rat ili dogovor?

Zastave Europske unije i Sjedinjenih Država vijorile su u kampusu Sveučilišta Maryland nadomak Washingtona. Tu se ovoga tjedna održavao sastanak povjerenika i ministara EU-a i SAD-a u Vijeću za trgovinu i tehnologiju (TTC). To tijelo, formirano prošle godine, trebalo bi koordinirati zajedničke projekte na području trgovine, gospodarstva i tehnologije.

No, nije sve išlo glatko. Susret je protekao u sjeni novog paketa zakona za suzbijanje inflacije koji je donijela administracija američkog predsjednika Joea Bidena.

Taj paket predviđa oko 400 milijardi dolara za energetsku sigurnost i zaštitu klime, goleme subvencije za električne automobile, baterije i obnovljive izvore energije. Spor je nastao zbog toga što se novac može dobiti samo za proizvode koji nastaju na teritoriju Sjeverne Amerike. EU optužuje Bijelu kuću za protekcionizam i plaši se da će europske firme biti zakinute.

„Ubojica radnih mjesta" u Europi

„Zahtijevamo da nam se ne nameću diskriminirajući uvjeti i da europske tvrtke i europski izvoz u SAD budu tretirani jednako kao američke tvrtke i američki izvoz u Europi", rekao je za DW Valdis Dombrovskis, europski povjerenik za gospodarstvo.

Valdis Dombrovskis: "Zahtijevamo da nam se ne nameću diskriminirajući uvjeti"

Još oštriji je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je američki zakon nazvao „ubojicom radnih mjesta" u Europi. Recimo, kupci električnih automobila dobivat će do 7.500 dolara poreznih olakšica – ali samo ako su automobili sastavljeni u Sjevernoj Americi i ako odatle potječe i veći dio baterije.

„Još nije jasno je li cilj nove američke politike da privuče više europske industrije u Sjedinjene Države", ocjenjuje za DW Emily Benson iz vašingtonske organizacije Centar za međunarodne i strateške studije.

Prijeti li trgovinski rat SAD-a i EU-a? „Pretjerano je govoriti o trgovinskom ratu", kaže Tyson Barker, koji u Njemačkom društvu za vanjsku politiku vodi odjel za tehnologiju. Treba, kaže, sačekati kako će točno od siječnja SAD tumačiti nove zakone.

„Postoji izvjestan prostor u formuliranju zakona koji omogućava Bijeloj kući da sredstva učine lakše dostupnima za partnere u Europi, Japanu i Južnoj Koreji", navodi Barker za DW.

Promjene je nagovijestio i predsjednik Biden. Poznavatelji prilika špekuliraju da bi Bijela kuća mogla podzakonskim aktom u primjenu zakona uvrstiti i, primjerice, automobile proizvedene u Europi. Tako Biden ne bi opet morao vraćati zakon u Kongres, što bi za njegovu administraciju bilo neugodno iskustvo.

Nije trgovinski rat, ali...

Američki Zakon o suzbijanju inflacije (IRA) hvaljen je kao najvažniji doprinos zaštiti klime u povijesti SAD-a. Poslije sastanka na Sveučilištu Maryland europski povjerenik Dombrovskis je rekao da je „nešto optimističniji“, ali da ima još „mnogo posla“.

Margrethe Vestager: "Nema govora o trgovinskom ratu"

I europska povjerenica za tržišno natjecanje Margrethe Vestager rekla je da nema govora o „trgovinskom ratu" te da trenutno postoji samo jedan rat – onaj u Ukrajini. „Trebali bi tražiti rješenja, to je mnogo brže od konflikta", rekla je ona o sporu sa SAD-om.

„Vrlo je visok rizik od diskriminacije europskih firmi", dodala je Vestager u razgovoru za DW. „I mi u Europi dajemo mnogo subvencija, ali ne diskriminiramo."

Inače, Vijeće za trgovinu i tehnologiju bavilo se i uskim grlima u nabavi poluvodiča, koji su važni za visoku tehnologiju. Traga se i za rješenjima za bolju zaštitu podvodnih kablova koji omogućavaju internetske veze.

Vijeće „protiv" Kine

Iako se to ne govori otvoreno, ovo Vijeće je zapravo osnovano zbog konkurencije s Kinom na tehnološkom polju. No oko Kine partneri se ne slažu u potpunosti. SAD, na primjer, zahtijeva da EU podrži „pooštrene kontrole", odnosno ograničenje uvoza kineskih čipova. To bi pogodilo, između ostalih, nizozemsku tvrtku ASML, ali i neke njemačke tvrtke.

Dok SAD Kinu prije svega vidi kao prijetnju, EU ne dijeli nužno isto mišljenje, rekao je Barker. „Europska komisija ne može na silu predstavljati 27 država članica po pitanju Kine jer tu ne postoji jednoglasnost“, rekao je Barker.

Ima li ova suradnja budućnost?

TTC je postavio ambiciozne ciljeve za svoj idući sastanak u Švedskoj naredne godine. „TTC je zapravo stvoren da otvori novo polje suradnje SAD-a i EU-a bez trgovinskih sporova", objašnjava Emily Benson.

„Ali već́ vidimo da TTC postaje žrtva ovog starog problema, kompliciranih transatlantskih trgovinskih odnosa u posljednjih nekoliko desetljeća. Dakle, ovo je kritičan trenutak da se vidi služi li TTC zaista svojoj svrsi."

