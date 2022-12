S ruskim vizama migranti dolaze u EU

Nakon što je početkom listopada Rusija prepustila kalinjingradsku zračnu luku stranim zračnim prijevoznicima u sklopu programa "Otvoreno nebo", sve više ljudi s Bliskog istoka putuje preko ruske eksklave na Baltičkom moru. Savezno ministarstvo vanjskih poslova kaže: "Već nekoliko mjeseci njemačka vlada i partneri iz EU-a promatraju porast ilegalnih migracijskih kretanja na ruti preko Rusije (...). Latvija, Litva i Poljska prijavljuju slučajeve ljudi koji su ušli ilegalno iz Bjelorusije s ruskim vizama na svojim putovnicama."

Prema istraživanjima njemačke radio-televizijske postaje SWR-a, ruska viza potrebna za bijeg preko Kalinjingrada košta oko 2.500 dolara u sjevernom Iraku i očito ju je lako dobiti. "Ako su vam papiri tamo, trebat će vam deset dana da stignete iz Moskve u Njemačku", rekao je jedan krijumčar. Ipak, ruta preko Kalinjingrada nešto je skuplja od leta preko Bjelorusije, koji košta ukupno 14.500 dolara. Razlog: ruskim je vlastima morao platiti više mita nego bjeloruskim, tvrdi krijumčar. Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit SWR-a o tome.

Obećanje brzog bijega

Novinari Vollbild-a, emisije SWR-a u kojoj je istraživana ova tema, su uspjeli stupiti u kontakt s ljudima koji bježe. Aras (nije mu to pravo ime) je Sirijac koji trenutno bježi iz sjevernog Iraka i pokušava preko Moskve i Bjelorusije pronaći put do EU-a. U vrijeme kada su novinari istraživali ovu temu on je već nekoliko tjedana bio zaglavljen u Minsku. Krijumčari su mu očito obećali brz i jednostavan bijeg: "Mi zapravo ne znamo ništa. Ne govore nam istinu. Rekli su nam da moramo hodati dva sata, a mi smo hodali 20 sati", rekao je Aras.

Bilo preko Bjelorusije, bilo preko Kalinjingrada, dolazak u EU je vrlo skup pothvat

Peyman, koji je iz Irana pobjegao u Erbil u sjevernom Iraku, također želi nastaviti put prema Europi. Tamo će, nada se, moći operirati prostrijelne rane koje mu je policija nanijela tijekom prosvjeda u Iranu. Trenutno ne može ni ustati. Ne uspije li to legalno, i on će preko Rusije pokušati ilegalno doći u Europu i tamo zatražiti azil. Iranski napadi raketama i bespilotnim letjelicama na kurdsku regiju u Iraku još su jedan razlog zašto izbjeglice poput Peymana nastavljaju bježati u EU.

Očigledno krijumčari vode prave reklamne kampanje za svoje usluge preko društvenih medija, a navodno čak nude i povlastice. Onaj tko privoli više ljudi na bijeg, možete dobiti popust. O tome je govorio doušnik iz miljea krijumčara. U grupama na Telegramu kruže i reklamne video-snimke izbjeglica koje su stigle na odredište. "Primjećujemo da se (...) ova ruta preko Rusije i Bjelorusije reklamira na društvenim mrežama", priopćilo je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova.

Turističke agencije često su mjesto prvog kontakta

Za ljude koji žele pobjeći u EU s ruskom vizom, posjet putničkoj agenciji često je prva postaja. Vlasnik turističke agencije u kurdsko-iračkoj Sulejmaniji rekao je za magazin Vollbild da je prodaja ruskih viza porasla posljednjih mjeseci. Tijekom toplije sezone prodavali bi i do 1.000 ulaznica mjesečno. "Sada je zimi deset do 20 putnika mjesečno." Na pitanje je li vlasnik turističke agencije imao ikakve veze s krijumčarima, on je to u razgovoru za Vollbild negirao. "Posao koji obavljamo, poput podnošenja zahtjeva za vizu ili prodaje zrakoplovnih karata, je legalan."

Po riječima vlasnika turističke agencije, ruta preko Kalinjingrada nastala je nakon što je bjeloruska vlada poduzimala sve oštrije mjere protiv izbjeglica. Ruta preko Kalinjingrada je, kako on kaže, povezana s istim visokim rizicima kao ruta preko Bjelorusije. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, najmanje 21 osoba izgubila je život usljed hladnoće u bjeloruskim šumama na granici s Poljskom prošle zime. Ova ruta i dalje postoji, rekli su irački krijumčari u intervjuu za Vollbild.

Liječnica Paulina Bownik

Paulina Bownik zna koliko opasan može biti pokušaj prelaska granice. Ova liječnica se od kolovoza 2021. brine za izbjeglice koje su prešle bjelorusku granicu prema Poljskoj. Otkako je postavljena žica na granici, ona uglavnom viđa slomljene noge, ali i ozljede glave. "Izbjeglice koje dolaze iz Bjelorusije pokazuju znakove nasilja", kaže ona. Ona pretpostavlja da su bjeloruske snage sigurnosti tukle te izbjeglice. Zimi, međutim, ona također primjećuje hipotermiju i ljude koji pate od pothranjenosti.

Poljska reagira pojačanom zaštitom granice

Po vlastitim izjavama, Poljska reagira na ruski "program Otvoreno nebo". Poljska granična straža je na pitanje SWR-a priopćila: "Kao odgovor na ovu odluku, poljska vlada preventivno osigurava granicu s Kalinjingradskom oblasti. U sklopu te akcije poljske oružane snage podižu privremenu barijeru od bodljikave žice."

Rusija očito slijedi strategiju izdavanja viza migrantima s Bliskog istoka – ovu pretpostavku, nakon ruskog napada na Ukrajinu u veljači, dijeli Kai-Olaf Lang, koji je stručnjak za istočnu Europu u Zakladi za znanost i politiku. Izbjeglicama bi se, kaže on, trebao praviti pritisak na zemlje EU-a i NATO-a. "Sada vidimo i u kontekstu migracija da Kalinjingrad također može biti trn u oku NATO-a na drukčiji način", kaže Lang. "Mislim da je primarna namjera unijeti nestabilnost u te zemlje", kaže on.

zi/tagesschau.de