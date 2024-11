S Robertom Habeckom se Zeleni nadaju u bolja vremena

Usred vrlo turbulentnih vremena u političkom Berlinu, oko 800 izaslanika na stranačkom kongresu Saveza 90/Zeleni sastaju se ovog vikenda u Wiesbadenu kako bi se ponovno reorganizirali.

Ako je suditi po stavu još uvijek aktualnog vicekancelara i ministra gospodarstva Roberta Habecka, stranka ne smije uraditi jednu stvar: osvrtati se sa čežnjom na vrijeme „semaforske vlade" – socijaldemokrata, Zelenih i ekonomiji bliskog FDP-a. Pošto je semafor-koalicija sada povijest, nakon odlaska FDP-a iz vlade posao vodi manjinska vlada koju čine SPD-a i Zeleni.

Od sredine ovoga tjedna je jasno: kancelar Olaf Scholz želi pokrenuti glasovanje o povjerenju u prosincu kako bi se otvorio put za prijevremene izbore. Ako mu se izglasa nepovjerenje, kako se očekuje, moglo bi doći do izvanrednih saveznih izbora za nešto više od tri mjeseca, točnije 23. veljače 2025. godine.

Kancelar Scholz prvo mora postaviti pitanje o povjerenju u Bundestagu, tek onda će se otvoriti put za prijevremene izbore Foto: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Zeleni u oporbi

Velika je vjerojatnoća da će se nakon tih izbora Zeleni naći u oporbi. Habeck, koji bi u Wiesbadenu trebao biti izabran za glavnog kandidata Zelenih, odnosno za njihovog kancelarskog kandidata, barem ne želi odustati od nade u bolji rezultat od jedanaest posto, koliko Zeleni trenutno dobivaju u anketama.

On kaže za DW: „Želio bih da istaknem da su dosadašnje ankete bile ankete pod sjenkom semafora. Ali, semafora sada više nema. Sva sporenja i mnogi kompromisi u koje smo se morali upustiti su prošlost. Sada stranke istupaju sa svojim idejama. Puno toga se sada može razvijati u svim pravcima."

Nakon pada vlade, rekao je Habeck, izbila je euforija u stranci. Pristupilo je i puno novih članova. Sjedište stranke priopćilo je da se 5.500 ljudi pridružilo Zelenima od pada vlade 6. studenog. Ova stranka, čiji je glavni cilj zaštita okoliša, sada ima više od 130.000 članova – što je novi rekord.

Što se mijenja u rukovodstvu Zelenih?

Nakon nekoliko izbornih poraza, poput europskih izbora u lipnju i izbora u tri istočnonjemačke pokrajine u rujnu, prethodni stranački lideri Omid Nouripour i Ricarda Lang povukli su se s čela stranke i ne žele se ponovno kandidirati.

Vjerojatno iznervirani i zbog aktualnog spora u vladi oko pitanja zaštite klime i pitanja proračuna te gospodarske politike. A tu je i nezadovoljstvo stranačke baze zbog toga što su Zeleni u vladi pristali na pooštravanje politike azila i migracija.

Felix Banaszak i Franziska Brantner sada će najvjerojatnije naslijediti Nouripoura i Lang. Banaszak je mladi zastupnik u Bundestagu iz Sjeverne Rajne-Vestfalije, Brantner je trenutno državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Smatra se Habeckovom bliskom povjerenicom. Njezinom prijavom došli su do izražaja Habeckovi kritičari u stranci: pokušava li vicekancelar uvjeriti stranku da se drži njegove linije? Na pragmatičnom srednjem kursu sa širokim spektrom opcija, što bi uključilo i ljude koji još nisu glasovali za Zelene?

Brantner i Banaszak bi ubuduće trebali predsjedati strankom Zelenih Foto: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Cilj nasljednika: da Zeleni ponovno budu klimatska stranka

Netipično za Zelene, dva kandidata su već dala svoj prvi intervju za medije. Brantner je u listu Süddeutsche Zeitung (SZ) priznala da je pred teškom misijom: „To je veliki zadatak i odgovara vremenu u kojem živimo."

Oboje kandidata jasno su stavili do znanja da bi pod njihovim vodstvom Zeleni ponovno trebali postati više klimatska stranka. S predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države ispadaju iz igre kao središnji partner u zaštiti klime.

Habeck u središtu pozornosti

Unatoč novom izboru predsjedatelja, Habeck će biti vjerojatno ličnost na koju će biti usmjerena najveća pozornost u Wiesbadenu. Zato što Habeck želi biti izabran kao kandidat svoje stranke za kancelara, i to unatoč svim lošim anketama. Robert Habeck je trenutno vjerojatno najpoznatiji političar Zelenih. Ali izgubio je veliku podršku tijekom svog vremena u vladi nakon njegovih loše predstavljenih planova da prebaci sustave grijanja u njemačkim kućanstvima s plina na održive toplotne pumpe.

Ipak, kratka izborna kampanja do novih izbora u veljači vjerojatno će biti njemu prilagođenija nego što je to ikada ranije bilo prema nekoj osobi u povijesti Zelenih. To se ne sviđa svima, jer mnogi članovi Zelenih svoju stranku vide kao programsku u kojoj kadrovi nisu toliko važni.

Brantner je Habeckova osoba od povjerenja, zbog čega kritičari ističu da će s njom na čelu Zeleni ustvari voditi Habeckovu politiku Foto: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

A kako Habeck želi voditi svoju izbornu kampanju, rekao je u intervjuu za Deutsche Welle: „Prvo moramo objasniti što se trenutno događa. Sve krize, sukobi i izazovi: zašto je toliko sporenja?"

I prema njegovom mišljenju, Zeleni bi se trebali pobrinuti za neke od gorućih problema u Njemačkoj: stvoriti više povoljnijeg stambenog prostora, smanjiti cijene električne energije i grijanja. Hoće li će se za to boriti kao vlast ili kao oporba, odlučit će svakako građani Njemačke na prijevremenim izborima 23. veljače.

Tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku .