Rusija: velika potražnja za kartom u jednom smjeru

Obraćanje ruskog predsjednika bilo je najavljeno još za utorak navečer ali tek u srijedu ujutro Vladimir Putin je u svom govoru, koji je prenosila državna televizija, objavio svoju najnoviju odluku vezanu uz rat protiv Ukrajine: djelomična mobilizacija oružanih snaga, koja odmah stupa na snagu. Oko 300.000 rezervista treba biti regrutirano za pružanje podrške vojnicima s ugovorom koji su se do sada borili u Ukrajini.

Odgovornost za organizaciju regrutacije spada u nadležnost regionalnih guvernera i pojedinačnih okružnih vojnih službi. Djelomičnom mobilizacijom nisu obuhvaćeni vojni obveznici i studenti, nego samo rezervisti s borbenim i iskustvom u službi, pojasnio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu. U Rusiji je ukupno 25 milijuna rezervista, rekao je ministar.

Novi razvoj događaja u ruskoj "specijalnoj operaciji" protiv Ukrajine pobrinuo se za približavanje pojma rata svijesti mnogih Rusa. Od sada, prema zakonu, svi oni vojno sposobni moraju boraviti u svojim mjestima prebivališta. „Građanima koji su upisani u vojni registar (kao rezervisti) zabranjeno je da napuštaju svoje mjesto prebivališta od trenutka mobilizacije bez dozvole vojnih ureda i izvršnih organa nadležnih za rezerviste“, stoji u Zakonu o mobilizaciji u Rusiji, koji je od ove srijede (21.9.) ponovo na snazi.

„Radije se opustite na Krimu"

Rado (ne) ide Rus u vojnike: prosvjedi u Moskvi protiv mobilizacije

Prema riječima šefa Odbora za obranu u Dumi Andreja Kartapolova, ograničenje slobode putovanja prvenstveno se tiče odmora u inozemstvu. "Možete nastaviti s odlascima u Krasnodar ili Omsk tijekom svog službenog putovanja, ali ne bih vam savjetovao da putujete u turska odmarališta - bolje je da se opustite u odmaralištima na Krimu i Krasnodaru", rekao je Kartapolov.

Velika potražnja za kartama u jednom smjeru

No mnogi Rusi sada očito žele upravo to: napustiti zemlju. Prema internetskim statistikama, potražnja za letovima u jednom smjeru drastično raste. Statistike Google Trends-a pokazale su nagli porast pretraživanja vezanih za Aviasales, najpopularniju rusku stranicu za prodaju avionskih karata. Direktni letovi iz Moskve za Istanbul i Erevan u Armeniji, oba odredišta koja Rusima omogućavaju ulazak bez vize, trenutno su rasprodani, navode iz Aviasalesa. Neke rute s presjedanjima, uključujući onu od Moskve do Tbilisija, također više nisu bile dostupne.

Najjeftiniji letovi od ruske prijestolnice do Dubaija koštaju više od 300.000 rubalja (nešto manje od 5.000 eura) što je oko pet puta više od prosječne mjesečne plaće u Rusiji.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentirati pitanje novinara o mogućem zatvaranju državnih granica, čime bi se spriječilo da građani izbjegnu regrutaciju.

Poziv na proteste

U međuvremenu je i ruska oporba pozvala građane na prosvjede protiv djelomične mobilizacije. "Tisuće ruskih muškaraca, naših očeva, braće i muževa, bacaju se u ratnu klaonicu“, poručili su iz antiratnog pokreta Vesna.U apelu su animirani građani velikih gradova da izađu na ulice.

Iz zatvora se oglasio i najpoznatiji Putinov protivnik, Aleksej Navaljni. U video poruci koju su snimili i objavili njegovi odvjetnici, on kaže: "Jasno je da je ovaj zločinački rat postaje sve gori, intenzivniji, a Putin u njega pokušava uvući što je više moguće ljudi."

fš (ARD,dpa)

