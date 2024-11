Rusija obustavila isporuku plina Austriji

Naprosto tako, preko noći je Rusija prestala isporučivati plin Austriji. To na prvi pogled zvuči dramatično, jer je dosad u prosjeku više od 80 posto uvezenog plina dolazilo od ruskog koncerna Gazprom.

Međutim, sasvim iznenađujuć ovaj potez Rusa nije bio i Austrija se dugo pripremala za ovaj scenarij, naglasio je austrijski kancelar Karl Nehammer. Građanima je poručio: „Mogu vam obećati, nitko u Austriji neće se smrzavati zbog nestašice plina, niti će bilo koji stan u Austriji ostati hladan.“

Više od godišnje potrebe uskladišteno

Prekid isporuka se nazirao. Na kraju godine istječe tranzitni ugovor za isporuku ruskog prirodnog plina preko plinovoda kroz Ukrajinu. Najkasnije tada, Austrija bi ionako morala promijeniti način opskrbe. Zbog toga su tvrtke za opskrbu plinom već počele tražiti druge izvore.

Austrijski kancelar Karl Nehammer Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa/picture alliance

Osim toga, austrijska skladišta trenutno su dobro popunjena, rekao je austrijski kancelar: „Naša skladišta trenutno su konkretno popunjena do 93 posto. To je 94,5 teravat-sati plina, odnosno milijarde kubičnih metara plina pohranjenog u našim skladištima. To je više od godišnje potrebe za cijelu Austriju.“

Dio uskladištenog plina pripada Njemačkoj

Regulatorna agencija E-Control također smatra da neće doći do nestašice plina. Prema riječima njenog direktora Alfonsa Haberla, njihove procjene pokazuju „da je opskrba Austrije osigurana čak i u slučaju potpunog prekida isporuka plina iz Rusije, i to tijekom razdoblja od dvije zime.“

Međutim, dio količine pohranjene u skladištima ne pripada Austriji, već Njemačkoj. Unatoč tome, energetski stručnjak Walter Boltz vjeruje da će preostale količine biti dovoljne za pokrivanje potreba Austrije tijekom jedne do dvije zime.

Skladišta su puna Foto: Weingartner/CHROMORANGE/picture alliance

Ipak, ovo prijevremeno ukidanje ruskih isporuka učinit će plin skupljim, rekao je Boltz za austrijski javni servis ORF: „Tehnički gledano, opskrba će funkcionirati. Nećemo imati nestašicu. Ali cjenovni učinci bit će nešto izraženiji ako se u ovakvu situaciju uđe neplanirano, nego kad se prelazak pažljivo planira i provodi korak po korak.“

Uzrok prekida isporuka - novac

Službena izjava iz Moskve o razlozima obustave isporuke još ne postoji. Ipak, pozadina je po svoj prilici pravni spor: austrijska energetska kompanija OMV je u sporu s ruskim energetskim gigantom Gazpromom dobio od arbitražnog suda Međunarodne trgovačke komore 230 milijuna eura. Dok taj iznos ne bude dostignut, OMV je najavio da neće plaćati plin isporučen iz Rusije.