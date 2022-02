Rusija napala vojne ciljeve u Ukrajini

Ukrajinski ministar obrane Oleksej Reznikov objavio je da je Rusija započela intenzivno granatiranje ukrajinskih postrojbi na istoku zemlje, kao i vojnih kontrolnih centara i zračnih luka, a društvenim mrežama šire se snimke eksplozija.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u punom razmjeru, objavio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba na Twitteru. Interfax Ukrajina izvijestio je o raketnim napadima na vojne objekte diljem Ukrajine i da su se ruske trupe iskrcale u južnim lučkim gradovima Odesi i Mariupolju. Dojavljeno je i da je bilo eksplozija u glavnom gradu Kijevu.

Ukrajinski predsjednik Zelenski proglasio je ratno stanje. Prema informacijama ruske vojske, gađani su ukrajinske zračne baze i drugi vojni objekti, dok ukrajinska granična služba navodi da je Ukrajina napadnuta i na granici s Bjelorusijom.

Prema navodima ruske vojske, ona izvodi napade na ukrajinsku vojnu infrastrukturu "visoko preciznim oružjem". "Vojna infrastruktura, objekti protuzračne obrane, vojni aerodromi i zračne snage ukrajinskih oružanih snaga onesposobljavaju se visoko preciznim oružjem", navodi ruska novinska agencija Tass informacije iz ruskog Ministarstva obrane.

Građani napuštaju Kijev nakon objave napada na njihovu zemlju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje. On je pozvao građane zemlje da ne paničare. Putin je upozorio druge države da ne stoje Rusiji na putu. On je u televizijskom obraćanju rekao da bi to za njih moglo imati posljedice kakve nikada prije nisu doživjeli.

Američki predsjednik Joe Biden najavio je "zajednički i odlučan odgovor na neopravdani napad ruske vojske". "Predsjednik Putin odlučio se za namjerni rat koji će donijeti katastrofalne ljudske gubitke i patnje", rekao je on.

Organizacija za zračnu sigurnost Safe Airspace upozorava aviokompanije da ne lete iznad Ukrajine zbog rizika od slučajnog obaranja ili cyber napada na kontrolu zračnog prometa. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, zračne luke u Dnjepru, Harkovu i Zaporožju bit će zatvorene za promet do četvrtka ujutro. Ranije je Rusija djelomično zatvorila zračni prostor u oblasti Rostov istočno od ukrajinske granice za civilne letove iz sigurnosnih razloga, navodi se u pismu regionalnom organu kontrole letenja. U obavijesti se navode određeni dijelovi ruta i visina leta koje treba izbjegavati.

fs/agencije