Rusija krvari pod sankcijama

Tjedan dana nakon ruske invazije na Ukrajinu život u Rusiji se radikalno promijenio. Zapadne sankcije bez presedana pogodile su skoro sve branše: financije, transport, putovanja, kulturu, sport. Svaki dan - nove mjere. Teško je to pratiti. To liči na takozvanu strategiju tisuću uboda, koja već́ izaziva obilno krvarenje ruskog gospodarstva. Samo što ovo nisu ubodi, već udarni valovi.

Rubalj je za samo nekoliko dana izgubio oko trećinu svoje vrijednosti, izvještava se o redovima ispred bankomata i problemima s plaćanjem karticama ili sustavima plaćanja kao što su Google Pay ili Apple Pay. Prijeti nestašica aparata za domaćinstvo, ali i zapadne odjeće i obuće, baš kao i u sovjetsko vrijeme. Neki stručnjaci već́ predviđaju dvoznamenkasti gospodarski pad ove godine, ako se nastavi trenutni trend.

Rusija se pripremila

Ipak, još nije dotle došlo. Kremlj priznaje da postoje problemi i širi optimizam: „Naravno, rusko gospodarstvo osjeća snažan pritisak, snažan udarac, ali postoji potencijal za otpor, postoje planovi, protumjere se poduzimaju energično. Neće pasti", rekao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik predsjednika Vladimira Putina, u srijedu u Moskvi. Stav državnog vrha: situacija na tržištima će se uskoro smiriti.

Pred bankomatima širom Rusije stvaraju se veliki redovi

Rusija se najkasnije od aneksije Krima 2014. prilagodila gospodarskim sankcijama Zapada. Već́ tada su za to pronašli jedan eufemizam. Umjesto o „sankcijama", ruski mediji radije govore o „novoj gospodarskoj realnosti". Ali sada je udarac mnogo žešći. Novina je to da sada postoji de facto krizni centar na čelu s premijerom Mihailom Mišustinom, koji pokušava držati turbulencije pod kontrolom.

Zabrane prelijetanja ruskih zrakoplova preko teritorija određenih zemalja jako su pogodile ruski zračni promet. Turističke kompanije također prijavljuju pad rezervacija i do 70 posto. A Rusi koji uspiju stići do plaže moraju sobom nositi puno gotovine. Razlog za to je isključenje nekih ruskih banaka iz platnog sustava SWIFT. Tako tri bolnice na Tajlandu ruskim turistima pružaju medicinske usluge samo za gotovinu. A što se tiče leta nazad za Rusiju, to će također biti komplicirano.

Kao što se i očekivalo, ruska središnja banka je reagirala na kolaps rublja i udvostručila temeljnu kamatnu stopu na 20 posto kako bi se suprotstavila spirali devalvacije i poskupljenja. Ali sama središnja banka je također pod pritiskom bez presedana i izgleda iznenađena odlukom Zapada da efektivno zamrzne dvije trećine njenih rezervi. Prema novinskoj agenciji Reuters, u jednoj video-snimci za zaposlene, šefica banke Elvira Nabiuljina je rekla da su se nadali blažem scenariju.

Ruska središnja banka pokušava ublažiti rast inflacije i devalvacije valute

Najteže pogođena srednja klasa

Kriza je najviše zabrinula srednju klasu, piše poslovni dnevnik Vedomosti. Neki moskovski restorani ovih dana imaju oko 60 posto manje gostiju. Ali sankcije će osjetiti svi građani, a ne samo srednja klasa. „Rusi su ranije sankcije doživljavali kao neku vrstu 'kažnjavanja elita'. Sada spoznaju da je pogođen svatko", citira list jednog psihologa.

Sergej Utkin, poznati moskovski gospodarski stručnjak, upozorava u listu Komersant na „gigantske ekonomske gubitke i uništavanje načina života čitavih slojeva društva". Sve ovo je rezultat vojnog pohoda na Ukrajinu.

Ono što je u Rusiji očigledno rijetko tko očekivao jesu sankcije na području sporta i kulture. Sve više ruskih ekipa dobiva zabranu sudjelovanja na natjecanjima. Sportski događaji poput finala Lige prvaka u Sankt Peterburgu se izmještaju, što je rezultiralo milijunskim gubicima za lokalne ugostitelje i hotelijere.

Ruskim kinima prijeti kraj

Ruski umjetnici poput popularnog dirigenta Valerija Gergijeva, za kojeg se kaže da je pristaša predsjednika Putina, gube svoje angažmane na Zapadu. Ruska operna diva Ana Netrebko sama je otkazala predstojeće nastupe u Hamburgu, milanskoj Skali i u Zürichu. Rekla je da sad nije vrijeme za koncerte. Mnogi i njoj prebacuju da se nije dovoljno distancirala od „Putinovog rata“. Zbog toga je Bavarska opera s Anom Netrebko prekinula ugovor. Netrebko je pak na svom profilu na Instagramu još jednom jasno napisala: „Kao što sam već rekla, ja sam protiv ovog besmislenog napadačkog rata."

I još jedna branša u Rusiji je posebno pogođena: kino. U četvrtak u kina širom svijeta stiže novo izdanje blockbustera Batman, a Rusi, prvi put poslije više desetljeća, neće imati priliku vidjeti neki najnoviji holivudski film. To je jedna od tri velike premijere koje su američki producenti odbili prikazati u Rusiji ove godine. Posljedice: kino-operateri očekuju gubitak do 70 posto prihoda. Nekada su mogli ostvariti više od tri četvrtine svog prometa na zapadnim filmovima. Ako se situacija do svibnja ne popravi, stručnjaci očekuju masovno zatvaranje kina u Rusiji.

