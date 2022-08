Rusija i bitka na Dnjepru

Bili su to odlučujući mjeseci u Drugom svjetskom ratu u tadašnjoj sovjetskoj Ukrajini: 1943., prije gotovo 80 godina, Crvena armija je, pretrpjevši goleme gubitke, potisnula njemački Wehrmacht natrag preko rijeke Dnjepar. Hitlerova Njemačka i njezini rumunjski saveznici su nakon poraza u Staljingradu početkom veljače 1943. godine još držali takozvanu Panther-Wotan liniju. Do početka studenoga 1943. Crvena armija se također uspjela etablirati zapadno od Dnjepra na dužini od 450 kilometara. Na sovjetskoj strani je u višemjesečnim borbama ubijeno ili ranjeno 1,2 milijuna vojnika.

Zelenski govori o milijun ukrajinskih vojnika

Ova povijesna referenca mogla bi igrati ulogu u dnevnim video-porukama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U Ukrajini se ruske napadače često naziva "rasistima", odnosno "ruskim fašistima". Zelenski već tjednima najavljuje protuofenzivu na jugu zemlje protiv ruskih okupatora oko grada Hersona. On govori o jačini trupa od milijun vojnika. Ova se tvrdnja ne može provjeriti u neovisnim izvorima. Na početku invazije 24. veljače ruska vojska imala je do 150.000 vojnika stacioniranih u regiji.

Prije osamdeset godina ishod bitke na Dnjepru, u južnoj Ukrajini, bio je prekretnica - a vjerojatno bi bio i danas. Od prvih dana ruske invazije nakon 24. veljače vojnici Kremlja okupirali su južni ukrajinski grad Herson, zapadno od Dnjepra, s nešto manje od 300.000 stanovnika. Američki vojni stručnjak Michael Kofman iz Istraživačkog programa za ruske studije u Centru za pomorske analize, istraživačkom centru mornarice SAD-a, smatra da bi Ukrajinci uspješnom protuofenzivom u ovom trenutku mogli onemogućiti daljnje ofenzive ruske vojske u smjeru lučkog grada Odese.

49. ruska armija u teškoj situaciji

Činjenica je da ukrajinska vojska trenutno pokušava ciljanim napadima topničkim sustavima HIMARS, koje je isporučio SAD, u regiji oko Hersona uspostaviti strateške korake za daljnji tijek rata do jeseni. Ako Ukrajina bude uspješna, mogla bi ostvariti jednako važnu pobjedu kao što je prethodno potiskivanje ruske vojske iz grada Harkova na sjeveru zemlje.

Krajem srpnja ukrajinska vojska oštetila je tri važna mosta u blizini Hersona koji je okupirala ruska vojska

Ako se ruske oružane snage odupru, to bi bio težak udarac za Ukrajinu, što bi ju moglo koštati i velike podrške na Zapadu. Međutim, vlada u Kijevu može računati na potporu brojnih građana Hersona. Na početku ruskog agresorskog rata ljudi su demonstrirali protiv ruskih okupatora ispred administrativnog sjedišta Hersonske oblasti, koja ima ukupno više od milijun stanovnika, i uzvikivali vojnicima Kremlja: "Gubite se" i "Herson je ukrajinski".

Krajem srpnja ukrajinska vojska oštetila je tri važna mosta u blizini Hersona, koji je okupirala ruska vojska. Do tada su se ruski vojnici u Hersonu opskrbljivali preko ovih mostova. Očito je odlučujući faktor bio drugi noćni napad HIMARS-a od 26. na 27. srpnja 2022. na najvažniji od tri riječna prijelaza: most Antonivka kod Hersona, dugačak više od tisuću metara. Taj most je toliko teško oštećen da se njime više ne može transportirati tešku opremu.

Velik dio informacija koje daju zaraćene strane nije moguće neovisno provjeriti. Međutim, video snimke objavljene na društvenim mrežama nakon bombardiranja pokazuju da se umjesto prijevoza preko mostova koristi ruski pontonski trajekt. Ta bi alternativa bila laka meta za Ukrajince. Britansko ministarstvo obrane sada je prvi put izvijestilo da ukrajinska "protuofenziva u Hersonu uzima sve više maha".

Prema ovom izvješću britanske obavještajne službe, ruska vojska u Hersonu sada je "jako ranjiva". Štoviše: "Grad Herson (...) sada je praktički odsječen od ostalih okupiranih teritorija. Njegov gubitak značajno bi omeo pokušaje Rusije da okupaciju prikaže kao uspjeh", pišu autori. Daljnji video zapisi na društvenim mrežama trebali bi pokazati kako ruska strana već reagira i navodno prevozi tešku opremu prema Hersonu.

Regija Herson je od velike strateške važnosti za Ukrajinu

Tko kontrolira Herson?

U glavnom gradu Kijevu Mihajlo Podoliak je vrlo samouvjeren. U intervjuu za DW savjetnik šefa kabineta predsjednika Zelenskog osvrnuo se na vojni uspjeh oko Zmijskog otoka u Crnom moru. Riječ je o malom otoku uz obale Ukrajine i Rumunjske, s kojeg se može kontrolirati morski put do Bospora. Otok je napustila ruska vojska nakon teškog ukrajinskog granatiranja krajem lipnja. Prema navodima Kremlja kao "gesta dobre volje". Sada će Moskva "shvatiti da je potrebno pokazati još jednu 'gestu dobre volje' i napustiti Herson", rekao je Podoliak, govoreći o granatiranju važnog cestovnog mosta u blizini Hersona.

Ali ruska vojska je također sposobna za ciljane udare u južnoj regiji. Simon Ostrovski s američkog TV kanala ABC potvrdio je nekoliko uspješnih rušenja skladišta ukrajinske vojske u gradu Mikolaivu nakon posjeta ovoj regiji. Odavde Ukrajinci organiziraju opskrbu bojišta kod Hersona. "Čini se da su ruski raketni napadi na Ukrajinu ciljani", rekao je Ostrovski, "i uzrokuju veliku štetu ne samo civilnom stanovništvu, nego i (ukrajinskim – op. red.) ratnim nastojanjima."

Regija Herson je od velike strateške važnosti za Ukrajinu, uključujući i gospodarsku. Osim pšenice, ovdje se proizvodi i suncokretovo ulje za svjetsko tržište. Prema ukrajinskim izvorima, Rusija je ovdje ukrala pola milijuna tona žitarica, desetke tisuća tona suncokretovog ulja i gnojiva. Uz pomoć GPS tragača Kijev je također uspio dokazati da su trupe Kremlja i ruski kriminalci odavde ukrali visokokvalitetne poljoprivredne strojeve. Bez plodnog područja na jugu Ukrajina teško može preživjeti.

Protjerivanje ruskih okupatora iz regionalne prijestolnice Hersona preko Dnjepra u smjeru istoka također je preduvjet da bi Kijev mogao potisnuti Rusiju s kopnene veze s poluotokom Krimom, koji je nezakonito pripojen od 2014. godine. U svojim dnevnim video porukama ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je prekretnica za kojom Ukrajinci čeznu sada dosegnuta - i traži više teškog naoružanja od Zapada.

Suradnja: Anna Fil

