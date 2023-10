Rusija: 250 odvjetnika u štrajku

To je više od štrajka solidarnosti za trojicu privedenih kolega koje ruske vlasti optužuju za ekstremizam. Slučajevi zatvorenih kolega primjer su da je neovisna pravna praksa danas u Rusiji skoro nemoguća, kaže Kaloj Ahilgov u online-programu „Živoj Gvozd".

„U peticiji zahtijevamo da se organiziraju objektivne istrage u svim slučajevima i da se prikupe činjenice o prijetnjama, preprekama i zastrašivanjima odvjetnika", rekao je Ahilgov. Kazneno gonjenje odvjetnika mora biti zaustavljeno.

Pretresi kuća, nasilje i ubojstva

Odvjetnik Ahilgov je jedan od potpisnika peticije kojom se traži hitno oslobađanje Navalnijevog odvjetnika. Pored toga osuđuje se i uznemiravanje kojem su izloženi odvjetnici u Rusiji: pokušaji zastrašivanja, pretresi kuća, ignoriranje prijava, izmišljene optužbe, pa čak i djela nasilja i ubojstva.

Nakon uhićenja vođa oporbe nasilje se okreće protiv njihovih odvjetnika Foto: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Ali Savezna ruska odvjetnička komora se ograđuje od onih koji su potpisali peticiju i onih koji sudjeluju u štrajku: poznati su slučajevi u kojima su odvjetnici ometani u radu. Ali time se mora odgovorno i profesionalno pozabaviti i na to ne treba odgovarati demagoškom larmom, navodi se u službenom priopćenju. Ne žele komentirati zatvaranje Navalnijevog odvjetnika – ne znaju dovoljno o tomu.

„Odvjetnici se ne zalažu jedni za druge”

Za Ahilgova nije iznenađujuće što peticija i trodnevni štrajk nisu naišli na pozitivan odgovor, čak i ako on to zaista ne razumije. „Naravno da je Savezna odvjetnička komora bila protiv toga", rekao je Ahilgov. Ali on smatra da štrajk sam po sebi nije loša stvar. Ovo je uobičajena procedura, čak i u visokorazvijenim zemljama. „A štrajkovi imaju efekta", rekao je odvjetnik.

Ako bi mnoge kolege sudjelovale u dugom štrajku, ruski pravosudni sustav bi mogao biti paraliziran na neko vrijeme: nema uhićenja, nema produženja zatvorskih kazni, nema suđenja. Ahilgov pomalo razočarano konstatira: "Mislim da, nažalost, postoji veliki problem. Naša profesionalna grupa se uopće ne drži zajedno. Odvjetnici se ne zalažu jedni za druge." Ipak, oko 200 ljudi odlučilo je potpisati peticiju.

Prvo aktivisti za ljudska prava, a sada odvjetnici

Istaknuti ruski odvjetnik Ilja Novikov, kojemu je oduzeta licenca u domovini i koji sada živi u Kijevu, vidi posebno ugrožene odvjetnike političkih zatvorenika poput Navalnog - poslije aktivista za ljudska prava, sada su oni na meti ruskih vlasti.

Prosvjed ispred Vrhovnog suda u Moskvi 2021. godine protiv zatvaranja Centra za ljudska prava "Memorijal" Foto: Takehito Kudo/The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance

Novikov je za neovisni ruski internetski portal „Mediazona" rekao: „Odvjetnici znaju da se time ionako ne možete obogatiti i da u najboljem slučaju možete izaći kao moralni pobjednik. Padat ćete dolje, ali uzdignuta čela."

Ova metafora je više puta korištena, kaže Novikov – na primjer kada je u pitanju likvidacija organizacije za ljudska prava „Memorijal”. Sada, poslije aktivista za ljudska prava, na redu su odvjetnici.

Zbog toga se sada mnogi odvjetnici skrivaju i radije šute, dodaje Novikov. Odnos prema ratu u Ukrajini već je pokazao što se događa kada odvjetnici ne slijede liniju Kremlja: „Zato što su ljudi koji su od početka govorili da nešto nije u redu s ratom – i nastavljaju to govoriti – ili su u pritvoru, ili su emigrirali ili više nisu odvjetnici."

