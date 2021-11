Rusi se cijepe u Srbiji i u Hrvatskoj

Neizvjesno je hoće li (i kad?) rusko cjepivo Sputnik V u biti priznato i na Zapadu. To otežava život mnogim Rusima, jer za ulazak u brojne zemlje potreban je dokaz o cijepljenju protiv COVIDA-19 s nekim od cjepiva koje je odobrila Europska unija (EU). Time nisu pogođeni samo turisti. Mnogi građani Rusije putuju u inozemstvo na posao ili posjećuju rodbinu. Bez potvrde o cijepljenju, u nekim zemljama ne može se ni večerati u restoranu, a niti prenoćiti u hotelu.

Situacija je prije nekoliko mjeseci izgledala sasvim drugačije: u travnju ove godine su neki građani EU-a putovali u Rusiju kako bi se cijepili Sputnikom V. U to su doba stope incidencije u zemljama EU-a bile visoke, a cjepiva su bila dostupna samo osobama koje su bile posebno ugrožene zbog svoje starosne dobi, zdravstvenog stanja ili zanimanja. U Rusiji je, međutim, Sputnik V bio besplatan i brzo dostupan. No, od rujna se situacija promijenila: potražnja za putovanjima u Rusiju radi vakcinacije je opala, a Rusi su se počeli zanimati za cijepljenje u zemljama EU-a.

Srbija - najpopularnija zemlja

Pogledajte video 03:03 Zašto rapidno raste broj novozaraženih koronom u Rusiji?

"U rujnu su stalni korisnici usluga turističkih kompanija shvatili da se proces odobravanja Sputnika V odugovlači. Stoga su zatražili od turističkih firmi i agencija da im pomognu dobiti pristup cjepivu koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)", rekla je Maja Lomidse, čelnica udruženja „Ruski turoperatori”. Tako se počela razvijati posebna turistička grana. Zajedno s partnerima u inozemstvu, turističke kompanije su počele organizirati izlete u zemlje u kojima se i stranci mogu cijepiti. Trenutno se ruski turisti bez većih prepreka mogu cijepiti samo u tri europske zemlje.

Najpopularnija je Srbija, a slijede Hrvatska i Grčka. Srbija prednjači po svojoj dostupnosti, jer Rusima nije potrebna viza za ulazak u zemlju, a tamo je i samo cjepivo besplatno. Mnogi Rusi putuju i u Hrvatsku iako im je potrebna viza da bi dobili cjepivo Johnson & Johnson, na koje se odlučuju jer je potrebna samo jedna doza. I dok su organizatori putovanja u rujnu registrirali 10-20 putovanja s ciljem cijepljenje, već su koncem listopada dnevno primali 10-20 upita za odlazak na vakcinaciju. Maja Lomidse ne misli da će doći do smanjenje potražnje sve dok Sputnik V ne budu priznale SZO ili Europska agencija za lijekove (EMA).

„Cijepljenje za Ruse i u Njemačkoj”

Prema riječima Ivete Verdije, koja radi za ruskog turoperatora - BSI Group, postoji nekoliko razloga zašto je vakcinacija u inozemstvu u ovom trenutku toliko popularna: "Svatko onaj tko primi cjepivo odobreno od strane SZO-a ili zemalja EU-a ima niz mogućnosti otputovati u europske zemlje. Neki žele vidjeti svoje roditelje koji žive u zemljama EU-a, neki svoju djecu a neki moraju na poslovna putovanja. Oni ne mogu svaka tri dana ići na testiranje kako bi mogli otići u restoran.”

BSI grupa Rusima nudi i odlazak na cijepljenje u Njemačku. Međutim, ta su putovanja najskuplja i vrlo ih je teško dobiti. Maja Lomidse kaže da sama vakcinacija u Njemačkoj košta 500 do 800 eura. Osim toga mora se platiti i naknada od 60 eura za prevoditelja kojeg angažira turoperator, odnosno BSI grupa. Osim toga, cijene smještaja i ostalih usluga su u Njemačkoj puno veće nego u Srbiji ili Hrvatskoj.

Cijepljenje stranaca u Njemačkoj službeno nije dopušteno, ali u nekim slučajevima prije cijepljenja nije se morala pokazati ni putovnica, prenio je ruski turoperator Čajka-Tour. "Nema aranžmana u Njemačku za one koji se žele cijepiti, a ne mogu se ni planirati jer cijepljenje nije razlog za dozvolu ulaska u tu zemlju", poručili su iz te kompanije.

„Cijepljenje radi lakšeg putovanja oko svijeta"

Davidu Afanasiadiju iz Moskve ukazala se prilika za vakcinaciju tijekom poslovnog putovanja. Ovaj mladić je za DW izjavio da ga je put do Monaca vodio preko aerodroma u Nici, tako da je neko vrijeme proveo u ovom francuskom gradu na Azurnoj obali. Imao je turističku vizu za ulazak u zemlju još iz vremena prije pandemije i poziv od poslovnog partnera. Iako je David Afanasiadi već imao potvrdu o cijepljenju Sputnikom V, želio je dobiti cjepivo koje je priznato u Europi. "Nema smisla govoriti o povjerenju u ovo ili ono cjepivo. Nisam liječnik. Ali htio sam nabaviti cjepivo koje je svuda priznato, kako bih lakše putovao po svijetu", rekao je David Afanasiadi. Prijateljica mu je pomogla da se prijavi putem web-stranice. David Afanasiadi priznaje da se bez pomoći nekoga tko tu živi i tko dobro govori francuski, ne bi mogao cijepiti u Nici. Ispunjavanje upitnika i razgovor s liječnikom zahtijevali su dobro poznavanje jezika. Zahvaljujući svojoj prijateljici, Afanasiadi sad ima i europsku „Covid-putovnicu”, odnosno dokaz da je primio cjepivo s kojim može putovati u zemlje EU-a.

Kaže da svako tko može dokazati da je već cijepljen Sputnikom V, treba samo jednu dozu cjepiva BioNTech/Pfizer.

Booster u Beču

Pogledajte video 02:51 Zaraza koronom unatoč cijepljenosti

Liječnik Saur Mugutdinov iz Sankt Peterburga došao je na praksu u Austriju. U Rusiji je dobio obje doze Sputnika V, ali to mu u Austriji nije ništa vrijedilo. Nakon promišljanja odlučio se cijepiti vakcinom Johnson & Johnson, zato što je bila potrebna samo jedna doza - što znači da se do putnih pogodnosti može doći još brže​​.

"To mi je uštedjelo puno novca za PCR i antigenske testove. Situacija je sada teška, čak i u šengenskoj zoni postoje granične kontrole koje provjeravaju QR-kodove. Osim toga, ne možete ići u restorane i barove bez potvrde o cijepljenju", kaže on .

Nakon cijepljenja u jednom bečkom trgovačkom centru, ovaj liječnik je mogao slobodno putovati vikendom. Od tada se on na ruskim društvenim mrežama angažira protiv skeptika i protivnika vakcinacije i nagovara sugrađane da se cijepe. "Pokreti protiv cijepljenja postoje svuda, ali kod nas u Rusiji to je postao mainstream. Skoro većina stanovništva je protiv cijepljenja”, kaže on i u nevjerici dodaje: „Nikad nisam vidio nešto slično".

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu