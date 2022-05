Rusi gube posao zbog odlaska zapadnih kompanija

Aleksandar (ime promijenjeno) je do sredine siječnja radio u tvornici i mjesečno zarađivao oko 35.000 rubalja (oko 480 eura). 22-godišnji student iz Saratovske regije zapravo je želio postati pilot, ali to nije bilo moguće iz zdravstvenih razloga. Zato je odlučio postati stjuard.

Početkom ove godine naišao je na oglas ruske aviokompanije i odmah se prijavio. Uspješno je obavio razgovor i test u Volgogradu. Do tada je već bio dao otkaz u tvornici. Aviokompanija mu je ponudila dobre uvjete: pripravnički rad u Moskvi, a zatim posao s mjesečnom plaćom od oko 100.000 rubalja (oko 1.370 eura).

Ali do pripravničkog rada nikada nije došlo. 24. veljače je počeo ruski napad na Ukrajinu, a strane kompanije su počele napuštati rusko tržište. Osim toga Zapad je uveo sankcije stotinama pojedinaca i kompanija, uključujući i one u avio-industriji. Zapad je zatvorio svoj zračni prostor za ruske zrakoplove i zabranio prodaju, isporuku ili transfer zrakoplova i rezervnih dijelova u Rusiju. Kompanije koje su iznajmljivale zrakoplove su povukle svoje zrakoplove. Međutim, ruske kompanije jednostavno ne vraćaju iznajmljene zrakoplove. One sada održavaju samo nekoliko domaćih linija.

Sankcijama je pogođen i Volkswagen koji ima tvornicu u Kalugi

Aleksandrov pripravnički rad i kasniji radni odnos su prekinuti. On kaže da apliciranje kod drugih kompanija više nema smisla: "Zrakoplovi se ne održavaju normalno, ne isporučuju se rezervni dijelovi, pa je i nejasno u kakvom stanju zrakoplovi lete. Rizici su za mene preveliki."

Ekonomija se vraća u 90-e

Tatjana Mihajlova, ekonomistica i predavačica na Ruskoj školi ekonomije u Moskvi, naglašava da će sankcije imati dugoročne efekte i da će Rusiju isključiti iz globalnih proizvodnih lanaca što bi dovelo do izolacije i tehnološke zaostalosti. "Zrakoplovna industrija već se žali da će za šest mjeseci ostati bez rezervnih dijelova. Isti razvoj će se dogoditi i u drugim industrijama", kaže Mihajlova. Ona očekuje da će se ruska ekonomija vratiti na razinu iz 1990-ih.

Stručnjakinja naglašava da će sankcije pogoditi sve sektore gospodarstva koji koriste strane komponente, kao što su automobilska industrija, farmacija, pa čak i poljoprivreda, jer se sjeme kupuje i u inozemstvu. "Kompanije će biti prinuđene na zatvaranje i otpuštat će zaposlene. Potražnja za robom i uslugama će pasti jer je stanovništvo sve siromašnije, a to će utjecati na sve sektore,... do frizera", kaže Mihajlova.

Trgovinski centar u Moskvi

Mihajlova tvrdi da mnogi Rusi već gube posao ili ne mogu naći novi jer opada potražnja za svim kvalificiranim radnicima. Ona naglašava da to posebno osjećaju ljudi u Moskvi jer mnogi tamo rade na području financija, usluga i marketinga. Po riječima gradonačelnika Sergeja Sobjanjina, u slučaju da se strane kompanije isele, samo u ruskom glavnom gradu bi oko 200.000 ljudi moglo ostati bez posla.

Moskovljani su prvi pogođeni gubitkom posla

Aljona (ime promijenjeno) iz Moskve ima 19 godina i radila je kao prodavačica u Zari. Posao je bilo lako kombinirati sa studijem. Međutim, početkom ožujka modna kompanija je obavijestila zaposlene da će filijale u Rusiji biti zatvorene i da više nitko neće morati dolaziti na posao. “Moje kolege i ja smo to očekivali, ali ne tako brzo”, kaže Aljona.

I dalje joj se isplaćuju dvije trećine plaće, kao i godišnji odmor za ovu godinu. "Moja situacija nije najgora. Radila sam tamo samo zbog novca. Ionako sam htjela uskoro napustiti posao. Sada se želim dalje usavršavati i naći posao koji mi se sviđa", kaže Aljona, koja sada studira dizajn.

Marina (ime promijenjeno) također želi posao u kojem bi se mogla bolje razvijati. Ova 30-godišnja stanovnica Moskve sada radi na području digitalnog marketinga. Tijekom zime joj je obećano radno mjesto u kompaniji u kojoj je dugo željela raditi. Ali kada je Rusije počela rat protiv Ukrajine, menadžment je iznenada rekao da više neće zapošljavati nove radnike.

Marina se zbog toga ljuti. "Naravno da bih voljela pronaći sličnu poziciju, ali to će u bliskoj budućnosti biti nerealno. Mnoge kompanije otpuštaju kadrove i općenito je potražnja za novim radnicima naglo opala, posebno u marketingu. Sada se radi o traženju izvora prihoda. Morate se veseliti svakoj prilici da dodatno zaradite nešto novca", naglašava Marina.

Prosvjed mladih Rusa u Moskvi protiv rata u Ukrajini

Stotine tisuća nezaposlenih do kraja godine

Prema procjenama magazina Forbes u Rusiji bi do kraja godine više od 600.000 ljudi moglo ostati bez posla. Gubitak posla je teško emotivno utjecao i na Aleksandra: „Da nisam položio test, bila bi moja greška i mogao sam to nadoknaditi. Ali dogodilo se nešto što nisam mogao ni predvidjeti, ni promijeniti, i to boli." Aleksandar se želi prvo pobrinuti za svoj studij, a kasnije potražiti posao. Trenutno mu roditelji financijski pomažu.

Nitko od sugovornika DW-a ne podržava ruski rat protiv Ukrajine. Svi razmišljaju o napuštanju Rusije. "Bilo je apstraktnih razmišljanja o selidbi. Još ne planiram napustiti Rusiju, ali držim na oku takvu mogućnost", kaže Marina.

Aljona prvo želi diplomirati na sveučilištu u Rusiji, a nakon toga se namjerava preseliti u Njemačku. Za Aleksandra bi Moskva zapravo trebala biti samo usputna stanica. „Mislio sam da je to nešto s perspektivom", kaže Aleksandar. Odatle je želio otići u inozemstvo. "Ali sada je ovo postalo mnogo teže. Cijene su porasle, a plaće su ostale iste i ljudi su time nezadovoljni. Međutim, ne krivim rusku politiku, već one koji uvode sankcije", kritizira Aleksandar i priznaje da zaista želi otići, ali mu je teško govoriti o tome.

Neki od naših sugovornika su iz sigurnosnih razloga tražili da ne objavljujemo njihova puna imena.