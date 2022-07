Ruja Ignatova: Što znamo o bijegu 'Cryptoqueen'

Ruja Ignatova, koju zovu "Kriptokraljica", ovog je tjedna stavljena na popis deset najtraženijih bjegunaca američkog Federalnog istražnog ureda (FBI). FBI je također za nju raspisao nagradu od 100.000 dolara (97.292 eura). Ignatova je optužena da je obmanjivala lakovjerne investitore diljem svijeta i prevarila ih za milijarde dolara. "Ona je tražena zbog navodnog sudjelovanja u shemi prevare velikih razmjera koja uključuje kriptovalute", navodi američka policija.

Prošlog mjeseca, agencija EU-a za provođenje zakona Europol također je stavila 42-godišnjakinju na popis najtraženijih osoba. Ali njeno se ime više ne pojavljuje na popisu i nije jasno zašto ili kada je uklonjeno.

Tko je Ruja Ignatova?

Njemačka državljanka koja je živjela u Bugarskoj, Ignatova je pokrenula OneCoin 2014.. Navodni cilj je bio da zamijeni Bitcoin kao vodeću svjetsku virtuelnu valutu. Djelovala je diljem svijeta i tvrdila da je imala više od tri milijuna članova do kraja 2016. No za razliku od Bitcoina ili drugih digitalnih valuta, OneCoin nije bio podržan nikakvom javnom, sigurnom i decentraliziranom blockchain tehnologijom. Umjesto toga, OneCoin Ltd. sa sjedištem u Bugarskoj tvrdio je da ima "privatni blockchain", navodi FBI

Lažna kriptovaluta nije imala pravu vrijednost i nije se njome moglo ništa kupiti. Američke vlasti nazvale su to jednom od najvećih piramidalnim sistemom u povijesti i navele da je Ignatova glavni mozak koji stoji iza cijele prevare. Prema navodima američkih vlasti, sistem je djelovao kao marketinška mreža na više razina, gdje su rani investitori poticani da regrutiraju druge, a njima se potom isplaćuje zarada koja je odvojena od novca kasnijih ulagača.Oni koji stignu na kraju, izgube sve.

Što znamo o njenom sadašnjem boravištu?

Ignatova je nestala 2017. kada je posumnjala da su američki istražitelji pokrenuli istragu o OneCoinu. "Istražitelji vjeruju da je Ignatovoj možda dojavljeno da je pod istragom američkih i međunarodnih vlasti", rekao je FBI. "Ona je putovala iz Sofije u Atenu 25. listopada 2017. i od tada nije viđena."

Godine 2019. SAD ju je optužio za prevaru putem interneta, pranje novca i prevaru s vrijednosnim papirima. BBC je napravio uspješan podcast, "The Missing Cryptoqueen", temeljen na njezinim djelima.

Iza OneCoina nije stajala stvarna blockchain tehnologija

Tko je još bio uključen u prevaru?

Većina navodnih suradnika Ignatove, uključujući suosnivača OneCoina Sebastiana Greenwooda, uhićena je. Greenwood je uhićen na Tajlandu 2018. godine, a potom je izručen Sjedinjenim Državama, gdje je zadržan u zatvoru čekajući suđenje. Njen mlađi brat Konstantin Ignatov uhićen je u ožujku 2019. u Los Angelesu pod sumnjom u prevaru i pranje novca, što je u međuvremenu i priznao.

Mark Scott, bivši korporativni odvjetnik, osuđen je u studenom 2019. za pranje 400 milijuna dolara korištenjem mreže lažnih tvrtki, offshore bankovnih računa i investicijskih fondova. Drugi čovjek, David Pike, priznao je krivnju za bankovnu prevaru. U ožujku je osuđen na dvije godine zatvora uvjetno.

