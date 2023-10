Romi otkrivaju svoju političku moć u Slovačkoj

Već prva izvješća o izbornim rezultatima u Slovačkoj ovog rujna su uz uspjeh Roberta Ficoa i njegove stranke socijaldemokrata SMER javljali i o iznenađujućem uspjehu stranke nazvane „Obični ljudi i neovisne ličnosti“ (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, OľaNO) koja je na koncu, s 9% osvojenih glasova postala četvrta stranka po veličini u slovačkom parlamentu.

Na čelu OLaNO je bivši slovački premijer Igor Matovič i zapravo je to izborni savez čitavog niza malenih stranaka. Ipak, niti u jednim ispitivanjima javnog mnijenja prije izbora nije se stranci predkazivao toliki uspjeh, a osobito je mnogo glasova osvojila na istoku Slovačke – području u kojem živi i osobito mnogo Roma. To je zapravo nakon Mađara druga po veličini etnička zajednica u toj zemlji i upravo su očito oni prepoznali sebe kao „Obične ljude i neovisne ličnosti“.

Iako čine 9% stanovništva, tek 2012. je u parlament došao prvi romski zastupnik. Sad ih je već šest. Foto: Getty Images/AFP/S. Kubani

U nekim mjestima s većinskim romskim stanovništvom, Matovičev savez je postigao izborne rezultate koji su bili sumnjivi i policiji: dok su druge stranke dobile po dva, tri posto, OLaNO je skupio i po preko 90% glasova. Mediji izvještavaju o Lomnički, Staroj Lubnovi... O čitavom nizu mjesta na istoku Slovačke. „Ima više od četrdeset općina u kojima Romi čine većinu i u kojima je OLaNO slavio pobjedu", javlja portal aktuallity.sk.

Dobro pamte pažnju premijera

Policija je doista istražila takav nevjerojatni izborni uspjeh: u toj dalekoj provinciji nije bila isključena izborna prijevara, a u tom siromašnom kraju je također bilo moguće i da se nudio novac za glas na izborima jer je bilo takvih slučajeva, osobito prema Romima, ako su uopće izašli na birališta - što najčešće nisu. Ali istražitelji nisu otkrili niti najmanjih nepravilnosti. Bivši premijer Matovič takve optužbe smatra apsurdnima: „Mi smo jednostavno vodili dobru predizbornu kampanju.“

Bivši premijer Matovič je bio jedini koji je nešto učinio za Rome - i nikad ih nije psovao. To Romi nisu zaboravili. Foto: Vladimir Prycek/CTK/dpa/picture alliance

Ali osim kampanje, Romi Strelnica nisu zaboravili što duguju Matoviču: to naselje je podigla država prije deset godina da bi tamo preselila Rome iz sela Letanovski Mlin. Ležao je u neposrednoj blizini slovačkog nacionalnog parka, a po mišljenju lokalnih političara, to je bila prepreka gospodarskom razvoju tog područja. Novo naselje Strelnice je čak i u slovačkim okvirima, još uvijek siromašno. Ali tamo su sad ceste asfaltirane, postoje dvije trgovine, tu je i igralište, jedna crkva, a gradi se i mjesna dvorana za okupljanje. A vozi i autobus, tri puta na dan.

"Imala sam sreću"

Područje oko Strelnica je do kraja Drugog svjetskog rata bilo uglavnom naseljeno Nijemcima i još uvijek su tamo njihove gotičke crkvice i slikovite kuće. No Nijemci su morali otići, a na njihovo mjesto je tadašnja komunistička vlada natjerala Rome da prekinu seljenje i tamo ostanu. Na tom području južno od gorja Tatre i danas živi većina od oko pola milijuna Roma u Slovačkoj. Najveći dio njih živi u naseljima koja se jedva razlkuju od slumova Trećeg svijeta, daleko od ostalih slovačkih sela. Tako je i u Strelnicama: do gradića Spišský Štvrtok je više od jednog kilometra, do škole u Letanovcima ako se ide preko polja je tri kilometra, autobusom pet.

I za Slovačke pojmove, Strelnice su sve prije nego luksuz. Ali sve je čisto, ima struje, vode i kanalizacija - blagodati o kojima mnogi Romi mogu tek sanjati. Foto: Luboš Palata/DW

Usprkos tome, Valerie koja je medicinska sestra i koja je prije deset godina preseljena iz Letanovskog Mlyna u Strelnice tvrdi: „Imali smo sreće. Ovdje je mnogo bolje. Tu ima vode, struje, kanalizacija. Tu živimo kao ljudi."

Zato je i Igor Matovič i njegova OLaNO udruga u Strelnicama izuzetno popularna: „Matovič je bio jedini premijer koji je u posljednjih deset godina nešto učinio za nas Rome“, rekao nam je i Martin, tridesetogodišnjak još i prije izbora.

Otvorena diskriminacija

I slovački sociolog Mihal Vasečka nam može potvrditi: „To nije tek dojam, nego je činjenica kako je vlada Igora Matoviča pomogla najsiromašnijim slojevima stanovništva od kojih su i najvećim dijelom Romi.“ Isto tako, značajno povećanje dječjeg doplatka ove godine sa 30 na 60 eura je nešto što je veoma važno za romske obitelji s mnogo djece, ukazuje sociolog. Tu se slaže i Valeria: „Dječji doplatak je važan prihod ovdašnjih obitelji.“

Valerija je prezadovoljna. Doduše, daleko joj je do radnog mjesta, ali se konačno osjeća "kao čovjek" Foto: Luboš Palata/DW

Slovačka je već više puta prozivana i u Europskoj uniji zbog njezinog odnosa prema Romima: ako je i drugdje Romima teško, u Slovačkoj im je gotovo nemoguće naći put iz siromaštva. I 2023. je Europska komisija upozorila Bratislavu kako se premalo čini na integraciji Roma. Nigdje drugdje u EU-u više nema tolike segregacije Roma već u školama: postoje škole samo za romsku djecu i u pravilu su mnogo lošije opremljene nego za slovačke mališane. Ako ih već i primaju u „normalne“ škole, onda romsku djecu smještaju u posebne razrede gdje je i nastava slabija. A bez dobre škole – i povrh toga kao Romi, jedva da imaju šanse na tržištu rada.

I Fico ih smatra "problemom"

Ali nije samo stvar u pomoći, nego Matovič nikad nije javno psovao romsko stanovništvo – za razliku od mnogih drugih slovačkih političara. U slovačkoj politici se zna kako će se privući birači ako se huška protiv Roma. Političari ekstremno desne stranke LSNS Rome i otvoreno nazivaju „parazitima“ i „majmunima“, a kad jedan političar te stranke konačno i osuđen na globu zbog takvih izjava, u pomoć mu je priskočio pobjednik ovih izbora, Robert Fico. Na svojoj stranici jedne društvene mreže je poručio na videu: „Hoćemo li se sad bojati otvoreno reći kako Romi iskorištavaju naš socijalni sustav?“ A baš je za njegove vladavine značajno i smanjena socijalna pomoć svima u Slovačkoj.

Za Rome niti izborni pobjednik Robert Fico nije ništa bolji od političara krajnje desnice Foto: Radovan Stoklasa/REUTERS

Iako je uoči ovih izbora u Slovačkoj bilo drugih tema osim pitanja Roma, ta se zajednica u većini stranaka smatra najprije problemom. No to je i značajna populacija – Romi u Slovačkoj čine oko 9% stanovništva i mogu pomaknuti jezičac u političkoj ravnoteži.

U stranci OLaNO je drugačije – tamo postoji čak i frakcija „Romi su neiskorišteni potencijal Slovačke“, makar ta činjenica još uvijek nije bliska slovačkim političarima. No to se mijenja i ovaj uspjeh stranke OLaNO to potvrđuje: upravo je iz nje 2012. Peter Polak bio prvi Rom koji je postao zastupnikom, sad ih je već šestero – četiri iz stranke OLaNO, a dvoje iz sad najveće oporbene stranke, Progresivna Slovačka.

Uopće, Vasecka vjeruje kako su Romi shvatili moć koju imaju pred glasačkim kutijama: „Sad već imamo više od četrdeset romskih gradonačelnika u općinama gdje žive“, kaže taj sociolog. A to je već i politička moć i utjecaj.

