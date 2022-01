Rizična ovisnost Njemačke o Putinovom plinu

„Kriza oko Ukrajine dovela je do jasnog pogoršanja odnosa Rusije i Zapada.“ Ovom rečenicom su Matthias Basedau i Kim Schultze započeli svoje istraživanje pod naslovom - „Ovisnost od uvoza energenata: rizik za Njemačku i Europu?“. U studiji stoji: „Njemačka i Europa u priličnoj mjeri ovisne od uvoza energenata iz Rusije. To se prije svega odnosi na zemni plin, naftu i kameni ugljen. S obzirom na pogoršanje veza s Rusijom upozorenja će biti sve glasnija da bi ruska vlada mogla u velikom stilu iskoristiti moguće obustavljanje isporuka kao političko oružje.“

Uz to je važno napomenuti da je ovaj papir nastao 2014. kao istraživanje GIGA-e (German Institute of Global and Area Studies) Leibnizovog instituta za globalne i regionalne studije u Hamburgu.

Ništa se nije promijenilo

Na ovoj geopolitičkoj analizi se od tada ništa nije promijenilo - naprotiv. Od tada je Vladimir Putin u svojoj vanjskoj i energetskoj politici dobrano dao maha. Šef ruske države je iz temelja modernizirao vojne snage i na susjedne zemlje i dijelove Europske unije vojnim prijetnjama vrši sve veći pritisak.

Ono što je pogubno je to što je njemačka ovisnost od uvoza energenata iz Rusije značajno porasla u posljednjih deset godina. Samo dio ruskih isporuka plinu je od 2012. porastao sa 40 na 55 posto – dakle za više od trećine. Čak i u slučaju isporuka nafte, udio Rusije je u istom vremenskom razdoblju sa 38 skočio na 42 posto.

Skladište zemnog plina Rehden na sjeveru Njemačke u djelomičnom je vlasništvu ruskog Gazproma

Bez straha od hladnih stanova

U međuvremenu se u Njemačkoj svaki drugi stan grije na plin – a razdoblje grijanja može se, ovisno o vremenskim uvjetima, protegnuti i do ožujka. Ipak, stručnjaci su uvjereni da ljudi ne trebaju brinuti da će njihovi stanovi ostati hladni, ako eskalira konflikt u Ukrajini.

„Ako se pogleda globalna ponuda, sutra bismo mogli zamijeniti ruski plin", citirao je Frankfurter Allgemeine Zeitung u svom nedjeljnom izdanju Andreasa Goldthaua, stručnjaka za energetiku u Njemačkom društvu za vanjsku politiku (DGAP). „Pitanje je pak koliko za to želimo platiti?“ U slučaju obustavljanja isporuka Europa bi imala tri izvora: dobiti više plina od drugih zemalja preko plinovoda, uvoziti više ukapljenog prirodnog plinu (Liquefied Natural Plin – LNG) preko tankera ili crpiti plin iz zaliha.

Posebno je pogođena industrija koja je s 35 posto najveći potrošač u Njemačkoj, i koja se već sada mora boriti s visokim cijenama plinu. Za posebno energetski intenzivne branše poput industrije aluminija, gnojiva ili keramike proizvodnja se nakon određene cijene plina više ekonomski ne isplati.

Oseka u njemačkim zalihama plina

Ali, posegnuti za plinskim zalihama nije lako. Jer, zalihe u skladištima koja se mahom nalaze na sjeveru Njemačke, su na rekordno niskoj razini.

To potvrđuje Sebastian Bleschke iz Inicijative za skladištenje energenata e.V. (INES) u razgovoru za DW. „Njemačka ima četvrti najveći kapacitet za skladištenje zemnog plinu na svijetu. To je sigurno i razlog zašto mnogi, a posebno na unutrašnjem tržištu EU-a, sada gledaju u njemačke zalihe. One su trenutno popunjene oko 42 posto. Toliko mala razina nije bila još nikada", rekao je direktor industrijskog udruženja operatera njemačkih skladišta plinu i vodika.

Nezgodan detalj je što s 10 posto njemačkih skladišta plinu upravljaju tvrtke kćeri Gazproma – koncerna bliskog Kremlju. A ona su, kako kaže Bleschke, popunjena tek 17 posto, za razliku od 50 posto u drugim skladištima.

Skladište zemnog plina Jemgum

Bankrot malih dobavljača

Europske zemlje proizvođači plina poput Norveške, Nizozemske ili Velike Britanije ne bi mogle naći zamjenu za ruski plin. Prema izjavi vlade u Oslu, Norveška subvencionira ono što je moguće, a ni Nizozemska ne može povećavati isporuke plina. I Velika Britanija pati zbog nestašice zemnog plina i rekordno visokih cijena, koje su već dovele do bankrota čitavog niza malih dobavljača plina.

LNG nije (još) konkurent plinu iz plinovoda

Posljednjih tjedana je sve više tankera s ukapljenim plinom krenulo iz Sjedinjenih Američkih Država prema Europi. Za razliku od susjednih zemalja, kao što je na primjer Nizozemska, Njemačka nema nijedan LNG-terminal na svojoj obali. Ali ima Sjeverni tok 2, koji je pun ruskog plinu i čeka zeleno svjetlo da krene s radom. Kod Sjevernog toka 2 postaje jasnije koliko je za Njemačku komplicirana priča o ovisnosti o ruskom plinu. S jedne strane Annalena Baerbock, ministrica vanjskih poslova to koristi kao prijetnju sankcijama, a s druge strane kancelar Olaf Scholz to relativizira kao projekt čisto privatnog sektora. Međutim, kancelar je nedavno promijenio mišljenje i rekao da će plinovod biti zatvoren u slučaju ruske invazije na Ukrajinu.

Zemlje iz kojih Njemačka uvozi plin (podaci za 2020. godinu)

„Rusija se ne može zamijeniti kao liferant"

Insajderi u energetskoj branši, međutim, ne vjeruju da će Rusija u potpunosti obustaviti isporuke plinu Zapadu. Tako šef proizvođača električne energije Uniper, Klaus-Dieter Maubach ukazuje da se Rusija čak i tijekom Hladnog rata ili nakon aneksije Krima držala svojih dugoročnih obveza isporuka plina. On procjenjuje njemačku potrebu za ruskim plinom na oko 50 posto. No, ta stopa je promjenljiva, posebno u posljednje vrijeme. Ali, čak i s manjim uvozom ruskog plinu od 50 posto, Maubach naglašava da se „Rusija ne može u idućim godinama zamijeniti kao liferant".

Osim toga, energetska tranzicija predviđa gašenje tri preostale aktivne njemačke nuklearke i odustajanje od proizvodnje električne energije iz ugljena. Da bi se zatvorile praznine, koje će zbog toga nastati, zemni plin za Njemačku ostaje glavni fosilni izvor energije.

Uvoz ruskog plina u nekim europskim zemljama u milijardama kubičnih metara (tamnoplavo je ukapljeni plin)

Više kupovine plina preko spot-tržišta

Europski opskrbljivači i uvoznici već desetljećima imaju ugovore o isporuci ruskog plina preko plinovoda, na rok do 30 godina. Jedan od razloga za ekstremno poskupljenje zemnog plina je to što mnogi dobavljači kratkoročno kupuju plin na takozvanom spot-tržištu. A tamo su se cijene plina posljednjih godinu dana višestruko povećale.

Stručnjaci za energente su u jednom jedinstveni: dok bi se mogući izostanci isporuke ruskog plinu u potpunosti kompenzirali isporukom skupog LNG-plina, vjerojatno bi već prošla i sezona grijanja.

Međutim, Sebastian Bleschke vjeruje da vrijeme radi za Njemačku i EU, koje od Rusije ukupno dobivaju oko 40 posto svojih potreba za plinom. „Kako zima odmiče, možemo očekivati rast temperatura, a trenutno je vrijeme blago.“ Da bi zatim dodao: „Ali, ostaje određena doza nesigurnosti."

Zemni plin će dakle ostati skup - najmanje do proljeća. Međutim, do stvarnog popuštanja tenzija u geopolitičkom pokeru Vladimira Putina i Zapada doći će tek kada na vidiku bude mirno rješenje problema.