Rezervisti kreću na put prema Izraelu

Oni kreću na put natrag, u svoju domovinu, kako bi branili Izrael. Nakon stravičnog terorističkog napada Hamasa u brojnim zemljama svijeta su aktivirani bivši izraelski vojnici, koji su pozvani da brane svoju zemlju. Izraelsko borbeno zrakoplovstvo je u utorak (10.10.) na platformi X (bivši Twitter) objavilo fotografiju jednog zrakoplova koji je dovezao rezerviste iz inozemstva. Gdje i kada, to nije priopćeno.

I Denis je jedan od onih koji žele krenuti prema Izraelu. Kao i brojni drugi mladi Izraelci, i ovaj 33-godišnjak je svojedobno apsolvirao vojni rok, kako je rekao Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa). Već oko deset godina on je službeno rezervist.

Tuga za žrtvama terorističkog napada koji je izveo Hamas Foto: Hadas Parush/REUTERS

Koliko je rezervista u Njemačkoj?

Mnogi rezervisti se sada povezuju u WhatsApp-grupama, pomažu jedni drugima i dijele informacije o tome kako osigurati jedno od rijetkih mjesta u zrakoplovima El Ala, najveće izraelske avio-kompanije, kako je za dpa potvrđeno iz židovske zajednice u Njemačkoj. Iz El Ala na novinske upite ne komentiraju taj proces, već se samo kaže kako zrakoplovi te kompanije apsolviraju regularne letove prema Izraelu. Po navodima izraelskog veleposlanstva u Berlinu, ne postoje podaci o tome koliko se izraelskih rezervista trenutno nalazi u Njemačkoj.

U ponedjeljak (9.10.) je izraelska vojska, dakle dva dana nakon stravičnog velikog napada Hamasa na tu zemlju i njezine građane, objavila mobilizaciju 300.000 rezervista. U međuvremenu su pokrenute i brojne akcije skupljanja hrane, materijala i streljiva za njih.

Denis u Izraelu po vlastitim navodima radi kao pravnik. Tijekom vojnog roka on je, na vlastiti zahtjev, bio pripadnik jedne specijalne postrojbe Vojske Izraela (IDF): "Moja jedinica se specijalizirala za gerilsko ratovanje, mi smo prošli obuku za taj način borbe, kako bi se na svim izraelskim granicama, od sjevera do juga, zapada i istoka, unutar i izvan zemlje mogli nositi sa svim izazovima”, kaže on. Kao dokaz za te tvrdnje pokazuje službenu potvrdu.

Turistički put u Berlin

Sa svojom djevojkom Lital je na pet dana doputovao u Berlin: „U subotu ujutro smo se probudili u noćnoj mori." Tijekom razgovora često spominje kako je ljut zbog nasilja koje vidi u video-snimkama koje se objavljuju na društvenim mrežama. I dodaje da je bijesan zbog činjenice da diljem svijeta postoje ljudi koji slave to nasilje.

„Ja se osjećam dužnim da se vratim u Izrael, da se pridružim vojnim snagama i da pomognem na svaki mogući način", kaže Denis. Njegov otac ga je, dodaje, molio da ostane u Berlinu. Lital zna da ga neće moći zadržati u Berlinu. Denis joj šalje video-snimke s aerodroma Berlin-Brandenburg (BER), djeluje napeto. Njegov let se odgađa u više navrata, i to nakon što je u ponedjeljak već bio otkazan let jedne zapadne kompanije kojim se zapravo trebao vratiti u Izrael.

Minuta šutnje u Bundestagu za žrtve u Izraelu Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Denis kaže da se dragovoljno javio svom zapovjedniku. „Znao sam da se moram vratiti, i to bih učinio odmah, isti trenutak kad bih bio u prilici da se vratim."

Vojni rok nakon škole

Stvarnost života u Izraelu je da većina mladih ljudi odlazi u vojsku odmah nakon završetka škole. Ali ne služe svi vojni rok u nekoj borbenoj jedinici, kao Denis. Noa Kirel, poznata s glazbenog natjecanja Eurovizija, je primjerice tijekom vojnog roka bila članica IDF-ove glazbene grupe. Postoje i iznimke: mladi ljudi iz ultra-ortodoksnih obitelji mogu biti oslobođeni služenja vojske. U vremenima poput aktualnih izraelska vojska može računati sa znatnim brojem ljudi koji odmah mogu biti uključeni u vojni pogon. Denis u vojsku ide dragovoljno, kaže da ne zna gdje će biti za par dana. Tek treba razjasniti gdje će biti raspoređen.

Ali u jednu stvar je već sad siguran: „Ne postoji nitko tko može slomiti židovski i izraelski duh."

Weronika Peneshko, dpa

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu