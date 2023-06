Rekordna podrška AfD-u - zbog klimatske politike Zelenih

U stranci Alternative für Deutschland (AfD) već tjednima kuha. Za tu stranku oporbe, politika ove vladajuće koalicije ne samo da je neuspješna, nego je prijetnju miru i napretku građana Njemačke. Ova populistička stranka se protivi praktično svim političkim odlukama vlade: kad se radi o ratu u Ukrajini, ona poziva na mirovne pregovore, a ne nove isporuke oružja. U politici doseljavanja, ona želi zatvoriti granice čak i za strane stručnjake.

Ali prije svega se profilira kao agresivni protivnik energetske i klimatske politike kakvu zagovara njemačka vlada, ne na kraju sudjelovanjem stranke Zelenih u ovoj koaliciji. Čelnica kluba zastupnika AfD u Bundestagu, Alice Weidel sve to naziva sustavnim “programom osiromašivanja” građana ove zemlje, a to počinje već kod rasprave o promjenama načina grijanja njemačkih kućanstava. Za nju je to “pokolj” postojećih sustava grijanja gdje će u konačnici “ljudi koji si neće moći priuštiti novo grijanje morati prodati svoj dom”, izjavila je na konferenciji za novinare.

Alice Weidel ne bira riječi: tko neće imati novaca promijeniti svoje grijanje u ekološko, morat će prodati svoj dom. Nije istina niti će najvjerojatnije to ikad biti, ali dobro zvuči... Foto: Political-Moments/IMAGO

Emocije su uvijek važnije od činjenica

Kad je riječ o protivljenju ove stranke mjerama zaštite klime, Christoph Richter iz Instituta za demokraciju i civilno društvo u Jeni procjenjuje kako AfD nadmašuje i mnoge druge ekstremno desne stranke u Europi. "Oni dovode u pitanje temeljna znanstvena otkrića o klimatskim promjenama stvorene ljudskom rukom i stoga odgovarajuće mjere zaštite klime smatraju besmislenima.” U ovom institutu se posebno istražuje kako se desničarske stranke Europe i SAD odnose prema ekološkoj krizi.

Program samog AfD-a o klimi je kratak: nema problema s fosilnim gorivima i nuklearnom energijom, ali ima problema s energijom vjetra i drugim održivim oblicima energije. Politolozi tu uočavaju kako se ta njemačka stranka više oslanja na emocije i ističe što neće, nego što je jasna što hoće i što bi trebalo učiniti. "AfD tematizira pitanja gdje i među stanovništvom ima najviše suzdržanosti i bojazni”, smatra Christoph Richter. Kod energije vjetra su problem tornjevi vjetroelektrana i tu će AfD odmah ponuditi podršku općini koja se protivi postavljanju na svom području, konstatira ovaj politolog.

Sa fosilnim gorivom AfD nema problema, ali ako se neka općina usprotivi tamo podići vjetroelektrane, odmah mogu računati na podršku AfD-a Foto: Klatka Grzegorz/dpa/CTK/picture alliance

Napadi koji se i slušaju

Omiljeni protivnik AfD-a je postala stranka Zelenih. Njihovo zagovaranje klimatski prihvatljive, raznolike Njemačke otvorene prema svijetu je za desničarsku stranku put u potpunu propast: „Građanima se oduzima njihovo vlasništvo!“ „Uništavaju naše blagostanje!“ Ministrica vanjskih poslova „Baerbock djeluje kriminalno i luđački!“ Takvim parolama prije svega na socijalnim mrežama ova stranka bučno prosvjeduje na politiku ministara stranke Zelenih u ovoj koaliciji, ministrice Baerbock i ministra gospodarstva Roberta Habecka. I to očito uspješno: prema istraživanjima javnog mnijenja u čak tri njemačke savezne pokrajine na istoku gdje su sljedeće godine pokrajinski izbori je upravo AfD najsnažnija stranka.

Čini se da su biračko tijelo stranke Zelenih i desničarskog AfD-a antipodi – i to potvrđuju i demografske analize. Zeleni najviše podrške uživaju u urbanim područjima, često bolje obrazovanih i imućnijih građana, AfD podršku najprije ima u provinciji i manjim sredinama, lošijeg obrazovanja i bitno manjih primanja. Tako onda i kod pitanja kao što je zaštita klima dolazi do dijametralno suprotnih stavova: institut za istraživanje javnog mnijenja Infratest Dimap je ovog travnja utvrdio kako za 76% pristaša Zelenih mjere zaštite klime ove vlade "previše spore”, za 50% upitanih pristaša AfD-a su "previše brze”.

Richter iz Instituta za demokraciju i civilno društvo čitavu europsku desnicu načelno ujedinjenu protiv mjera zaštite klime već i zbog želje zadržati postojeće stanje: „Njih ujedinjuje interes zadržati postojeću nejednaku raspodjelu između visoko razvijenih industrijskih nacija i drugih zemalja, prvenstveno onih s globalnog juga jer europske industrijske zemlje su dobitnici u ovoj podjeli."

Prvo dužnička kriza i politika FDP-a pomoći Grčkoj i drugim zemljama, onda je rekord došao politikom Angele Merkel otvoriti granice ove zemlje migrantima... Sad su na redu Zeleni. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Uvijek novi neprijatelji

Već po svom nazivu “alternative”, stranka AfD od početka treba predodžbu svog političkog protivnika, a on se mijenja već kako tko dolazi. Pri osnutku 2013. godine su njeni najdraži protivnici bili političari njemačkih Liberala, osobito kod njihove europske politike kad je bilo riječ o dužničkoj krizi. Kada je 2013. godine FDP ispao iz vladajuće koalicije nastupilo je slavlje u AfD-u, no trebao joj je novi protivnik. To je onda postala Angela Merkel i njeni demokršćani prije svega nakon njene izjave “mi to možemo” i puštanja migranata u Njemačku. Protiv takve politike je AfD potegnuo sve poluge i mora se reći kako je toj stranci to donio i velik politički uspjeh, osobito u pokrajinama na istoku Njemačke.

Merkel je otišla i sad AfD ima novog neprijatelja, stranku Zelenih. Za Christopha Richtera nema nikakvih iznenađenja što je upravo zaštita klime sad trn u oku desničarske strake: to se već vidjelo u SAD u osamdesetima prošlog stoljeća kad su i tamo upravo mjere zaštite okoliša izazvale i buran politički otpor.

No ovaj stručnjak upozorava da je trenutna popularnost AfD-a u ovim pitanjima rezultat i mlakog stava drugih političkih stranaka. „Bitan čimbenik uspjeha kampanje AfD-a je što njihov narativ zapravo dostiže u sloj društva političke sredine. To je vrlo opasna strategija koja u konačnici šteti ne samo etabliranim strankama nego i zaštiti klime."

