Rekordan broj Nijemaca napustio katoličku crkvu

To je rekord u povijesti Savezne Republike Njemačke. U 2022. godini je po navodima Njemačke biskupske konferencije 522.821 osoba napustila katoličku crkvu. To je porast za 45 posto u usporedbi s 2021. godinom. A ta statistika se uklapa u brojne vijesti o reformskim procesima i prijeporima među biskupima.

Michael Rind je jedan od onih koji su nedavno napustili katoličku crkvu. Za ovoga 56-godišnjaka je to bio, kako kaže u razgovoru za Deutsche Welle, dug i bolan proces. Ovaj knjigovođa iz Kölna govori o „brojnim šokovima" i „bolnim spoznajama" u vezi sa seksualnim nasiljem u njegovoj nadbiskupiji. Zbog njegove bliskosti nadbiskupiji osobito su ga pogodile brojne vijesti o ulozi nadbiskupa i drugih suradnika u vodstvu nadbiskupije, kaže on.

„Nedostojno čovjeka"

Ali Rind onda govori o ulozi cijele biskupske konferencije, ne samo o suočavanju sa seksualnim zlostavljanjem, nego i o načelnim pitanjima dušobrižništva. „Tu su ljudi koje bi Crkva slijedeći Isusa morala uzeti za ruku i svjesno integrirati, ponovno oženjene rastavljene ili homoseksualce", kaže Rind. Ali on tu često vidi ponašanje koje je „nedostojno čovjeka".

Michael Rind Foto: Michael Rind

Rind time navodi dva najveća problema koji muče katoličku crkvu u Njemačkoj. Tu je s jedne strane prijepor oko postupanja kelnskoga kardinala Rainera Maria Woelkija i njegov kurs u suočavanju sa zlostavljanjem i pastoralnim postupanjem, zbog kojega se mnogi ljudi zgražaju. Dan prije objavljivanja podataka o napuštanju Crkve policija je upala u prostore Nadbiskupije i zaplijenila dokumentaciju zbog sumnje da je Woelki lažno svjedočio.

Ali, osim toga postoji sve veći jaz između vjernika koji zahtijevaju reforme i primjerice veću ulogu žena u Crkvi i biskupa koji to koče. Izgleda da su sad i biskupi ostali bez riječi. Prije dvanaest mjeseci je predsjednik Biskupske konferencije, biskup Georg Bätzing rekao da je „najdublje potresen zbog ekstremno visokog broja ljudi koji napuštaju Crkvu". Ovaj put je Biskupska konferencija objavila samo brojke, bez ikakvog vrednovanja. 522.821 osoba je napustila katoličku crkvu. Za usporedbu, prošle godine je evangeličke (protestantske) crkve napustilo oko 380.000 vjernika. Ranije je obično više vjernika napuštalo evangeličke crkve nego katoličku.

Biskup Limburga Georg Bätzing Foto: Robert Michael/dpa/picture alliance

Odlaze i oni najvjerniji

U razgovorima s dušobrižnicima se često čuje da Crkvu napuštaju i oni najvjerniji – ljudi kao Michael Rind. On već godinama redovito s više od 1.000 istomišljenika hodočasti u Kevelaer, udaljen oko 100 kilometara od Kölna. Rind je prefekt tradicionalnog Kelnskog kevelarskog bratstva (Kölner Kevelaer-Bruderschaft). Njegova supruga je katolkinja, ona je ostala u Crkvi. On, izgleda, više nije izdržao s obzirom na stanje u Crkvi, koje on naziva „mafijaškim". „A Crkva ima nenadmašnu ponudu: radosnu vijest. U vremenima klimatskih katastrofa i društvenih kriza ljudi bi morali hrliti u Crkvu", kaže Rind.

Ali, katolička crkva je trenutno daleko od toga. U cijeloj Njemačkoj je u godinu dana Crkvu napustilo 2,37 posto njezinih članova. Od 2010., otkako su žrtve seksualnog zlostavljanja od strane klerika objavile te zločine, a onda slijedile stalno nove vijesti o zločinima, zataškavanju i sustavnim greškama, broj napuštanja Crkve stalno raste. Da bi prošle godine dosegao porast od 45 posto u odnosu na 2021.

U izrazito konzervativnim biskupijama Regensburgu (+70%), Passauu (+63,7%) i Augsburgu (+55,5%) taj je porast još veći. Ali, ni to ne vrijedi svuda. U nadbiskupiji Kölnu kardinala Woelkija, koji se protivi reformama i jačem sudjelovanju laika, porast je iznosio 25,9 posto. Crkvu je napustilo 51.345 vjernika. Sve biskupije će se morati pozabaviti ne samo dušobrižničkim posljedicama napuštanja Crkve nego će to osjetiti i na blagajnama, jer će njihovi prihodi osjetno biti smanjeni.

Je li Michael Rind doživio reakcije na napuštanje Crkve? Ovaj 56-godišnjak je u veljači 2023. s time izašao u javnost, radio-televizijska postaja WDR (Westdeutscher Rundfunk) izvijestila je o njegovom razmišljanju, njegovoj odluci, njegovim razlozima. „Nakon toga su mi se sve veze užarile", kaže on, s obzirom na brojne reakcije. Doživio je i pozitivnih reakcija „i od ljudi koji su još povezani s tom Crkvom. Možda je podjednako teško ostati u Crkvi kao i napustiti ju", kaže on.

Pokušaj reforme katoličke crkve u Njemačkoj nazvan "Sinodalni put" propao je Foto: Heiko Becker/REUTERS

Poziv na pričest

Navodno su ga hrabrili i brojni katolički dušobrižnici. Kaže da je dobio pozive da i dalje prima pričest. „To je naravno povjerljiva stvar." Jer, službeno, s obzirom na crkvene propise, on više ne smije primati pričest.

Michael Rind će se pojaviti u statistici tek iduće godine. Jer, on je Crkvu napustio u veljači 2023. A njegova odluka potvrđuje ono što je katolička biskupija Münster objavila preko Twittera nakon objavljivanja statistika o napuštanju Crkve: „Ljudi zbog različitih razloga napuštaju Crkvu. Ali, istovremeno je Crkva puno više od članstva!"

Krajem srpnja će Rind i njegovo društvo ponovo hodočastiti u Kevelaer.

