Reakcije na Macronove izjave: njemačke crvene linije

Poslije glasnog razmišljanja Emmanuela Macrona o zapadnim trupama za Ukrajinu po Europi se širi zaprepaštenje – u Mađarskoj, Češkoj ili Poljskoj, u Italiji i Švedskoj ili u sjedištu NATO-a. Njemački kancelar Olaf Scholz je naglasio ono što je za njega bilo i ostalo nepromjenljivo - „naime, da na ukrajinskom tlu neće biti kopnenih trupa, vojnika koje će tamo slati europske države ili države NATO".

A njemačke vojnike da i ne spominjemo. Scholz je već u ponedjeljak ponovo potvrdio: toga biti neće. To je ono iza čega stoji. Na kraju krajeva, postoji fundamentalna razlika: onaj tko isporučuje oružje pomaže Ukrajini da se obrani od ruskog napada. A svatko tko tamo šalje vojnike i sam postaje strana u ratu. Njemački kancelar tu mogućnost isključuje.

Nema njemačke „čizme na terenu"

Njemački ministar obrane Boris Pistorius na pitanje o njemačkim vojnicima za Ukrajinu jasno kaže. „Da, to isključujem. To je bila njemačka pozicija od početka. ’Čizme na terenu' nisu opcija za Saveznu Republiku Njemačku.“

Ministar obrane Boris Pistorius: "’Čizme na terenu' nisu opcija za Njemačku" Foto: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Pistorius izričito zahvaljuje glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu što se i on pobrinuo da sve bude jasno. Dakle, jasno „ne" njemačke vlade. Ali čak i kada bi htjela poslati vojnike, bila bi potrebna većina u Bundestagu. Naime, Njemačka ima vojsku koja je odgovorna parlamentu.

Crvene linije ostaju

U raspravama o Ukrajini kancelar je često bio prisiljen reagirati - sjetimo se krstareće rakete Taurus ili tenka Leopard. No u ovom slučaju i oporba i vlada podržavaju kancelara i isključuju slanje njemačkih vojnika.

To vrijedi i za Antona Hofreitera (Zeleni), koji inače rado kritizira kancelara. No kada je riječ o kopnenim trupama: on smatra da je to potpuno nepotrebno, da se na taj način samo zastrašuje stanovništvo. A za šefa Zelenih Omida Nouripoura slanje kopnenih trupa jednostavno „nije tema".

Njemački kancelar odbija isporuku raketa Taurus Ukrajini Foto: Sven Eckelkamp/IMAGO

Stručnjak za vanjsku politiku SPD-a Michael Roth govori o „fantomskoj raspravi". Roth je za ARD rekao da je tijekom svojih posjeta Ukrajini razgovarao s mnogim stručnjacima i da nitko od njih nije zahtijevao kopnene snage. Predsjednik kluba zastupnika SPD-a Rolf Mützenich dodaje: „Državničko ponašanje nije u jakim riječima, već́ u konkretnoj podršci".

Političar oporbenog CSU-a Florian Hahn za Welt TV kaže. „To je, naravno, i dalje crvena linija." Političar sestrinskog CDU-a Roderich Kiesewetter za ARD kaže da su Ukrajini prvenstveno potrebni oružje i streljivo većeg dometa. Kada Europa to konačno isporuči, onda se više neće postavljati pitanje kopnenih postrojbi, smatra on. A njegova stranačka kolegica Serap Güler kaže da je Macron prešao granicu te da to ne pomaže njemačkoj raspravi.

Konferencija za novinare predsjednika Macrona nakon susreta u Parizu na kojoj je iznio svoja „razmišljanja“ (26.2.) Foto: Gonzalo Fuentes/AFP/Getty Images

Tema je nešto drugo

Dakle, izražava se žaljenje što se pažnja skreće s prave teme: masovnije i brže isporuke oružja. Scholz to forsira kod europskih partnera, uključujući i Francusku. Konferencija u Parizu je zapravo najavljena kao znak europskog jedinstva - ništa od toga nije ostalo dan poslije, kaže političar Zelenih Hofreiter. Macron je skrenuo pažnju sa suštinskih stvari, a sve ovo „jednostavno ponovo pokazuje da su Europljani nekoordinirani i slabi."

Političar CSU-a Hahn smatra da je Francuska prozvala Njemačku. A Kiesewetter (CDU) ide još dalje. Po njegovom mišljenju, njemačko-francuski odnosi nikada nisu bili tako loši kao danas. Nedostaje „liderstvo u partnerstvu“.

Macronove egzibicije

Namjerna višeznačnost? Ali zašto je francuski predsjednik rekao to što je rekao? Sam Macron to naziva „strateškom dvosmislenošću" odnosno - ne dopušta nikome da mu vidi karte. Sve je moguće, sve što pomaže u postizanju ciljeva: to bi onda bio i signal Rusiji da ne može biti sigurna ni u što kada se radi o reakciji Zapada.

Dan kasnije, međutim, od ove višeznačnosti nije ostalo skoro ništa. Umjesto toga, ono što se najviše pamti je francuski predsjednik koji dirnuo u tabu.

dr/tagesschau.de