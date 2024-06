Ratovi u Jugoslaviji još uvijek u nogometu

Nacionalizam i tradicionalni rivalitet nekih država nije rijetkost niti među navijačima drugih zemalja. Ali makar su ratove u Jugoslaviji u Europi već i zaboravili, on itekako plamti na tribinama.

"To je skandal i tražit ćemo od UEFA-e sankcije, čak i po cijenu da prekinemo sudjelovanje na natjecanju", izjavio je Jovan Šurbatović, glavni tajnik Fudbalskog saveza Srbije. Tijekom utakmice grupne faze Europskog nogometnog prvenstva u skupini B između Hrvatske i Albanije u Hamburgu su se čuli pjesme i skandiranja navijača oba tabora s riječima: "Ubijte, ubijte, ubijte Srbe!"

"Zatražit ćemo od UEFA-e da kazni saveze obje reprezentacije", citiran je Šurbatović u raznim britanskim medijima. "Ne želimo sudjelovati u ovome, ali ako UEFA ne kazni krivce, razmislit ćemo kako dalje postupiti."

Osim anti-srpskih skandiranja, srdžbu Srba izazvao je i kosovski televizijski novinar koji je tijekom prijenosa uživo prve grupne utakmice Srbije protiv Engleske prema srpskim navijačima rukama pokazao albanskog „dvojnog orla". Novinar, provociran pjesmama srpskih navijača, kažnjen je od UEFA-e zbog svog ponašanja i isključen je s praćenja natjecanja.

„Velika" Srbija, „velika" Albanija...

Skandiranje protiv Srba nije bio prvi nacionalistički incident na EURO 2024. UEFA je već nakon prvog kola grupne faze kaznila albanski i srbijanski nogometni savez sa po 10.000 eura zbog transparenata s nacionalističkim kartama koje su pokazivali navijači. Albanski navijači su tijekom poraza od Italije rezultatom 1:2 u Dortmundu isticali transparent s kartom „velike Albanije“ daleko preko granica susjednih država.

Tijekom poraznog susreta Srbije od Engleske rezultatom 0:1 u Gelsenkirchenu, mnogi navijači iz Srbije su nosili majice s kartom Kosova i natpisom „No Surrender“ (nema predaje). Budući da su odgovorni za ponašanje svojih navijača na stadionima, oba saveza su optužena za „prenošenje provokativnih poruka koje ne priliče sportskom događaju“.

Pozivu "nema predaje" navijača iz Srbije naravno u nogometnoj igri nema što zamjeriti. Ali svakome iz te regije je potpuno jasno kako se tu uopće ne misli na nogomet. Foto: dts-Agentur/picture alliance

UEFA također razmatra moguće sankcije protiv albanskog reprezentativca Mirlinda Dakua. Napadač se nakon utakmice Albanije protiv Hrvatske navodno megafonom obratio navijačima s uvredljivim izjavama o Makedoncima. Nogometni savez Makedonije (FFM) osudio je Dakuove „nacionalističke pjesme“, a igrač se kasno u četvrtak ispričao za svoje postupke.

Europljani su već zaboravili

Makar je navijačima tih nacionalnih momčadi „sve jasno“, mnogi u Europi niti ne znaju kako sva ta mržnja potječe još od ratova u raspadu bivše Jugoslavije u devedesetima i svim zločinima koji su počinjeni u tim ratovima.

Neprijateljstva Mirlinda Dakua, Albanca iz Albanije prema Sjevernoj Makedoniji - kako se bivša jugoslovenska republika Makedonija službeno zove od 2019. godine, također imaju političku pozadinu. Nakon što je Makedonija stekla nezavisnost od Jugoslavije u rujnu 1991. godine, postojale su težnje albanskog stanovništva u Makedoniji da za područje koje su naseljavali postignu autonomiju. Skopje to nije dozvoljavalo, a u ožujku 2001. godine došlo je do oružanog ustanka Oslobodilačke nacionalne armije (ONA) u kojem je poginulo nekoliko stotina ljudi, a oko 170.000 ih je raseljeno.

Svi ti stari sukobi i neprijateljstva se uvijek iznova vide i na nogometnim utakmicama i to ne samo tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj. Jedan od najspektakularnijih incidenata se desio u listopadu 2014. godine tijekom kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo između Srbije i Albanije koja se završila u kaosu. Pred kraj prvog poluvremena, dron je uletio u beogradski stadion noseći zastavu s kartom takozvane "velike Albanije". Kada su igrači Srbije uklonili zastavu, izbila je tuča na terenu u kojoj su sudjelovali i rezervni igrači, kao i navijači koji su upali na teren. Na kraju je albanska momčad pobjegla u svlačionicu, a utakmica je prekinuta. Nakon istrage UEFA-e, susret je proglašen kao pobjeda Srbije rezultatom 3:0.

2016. utakmica Srbije i Albanije u Beogradu je završila općom tučnjavom na travnjaku igrališta Foto: Koca Sulejmanovic/picture alliance/dpa

Ispad Šimunića

U 2010. godini, kvalifikaciona utakmica za Europsko prvenstvo između Italije i Srbije morala je biti prekinuta zbog toga što su srbijanski navijači i tu priliku iskoristili za nacionalističko divljanje: osim tradicionalnih „bengalki“ koje su bacali na teren su prije toga maskirani huligani zapalili albansku zastavu. Isto tako, često se na transparentima i zastavama može vidjeti natpis "Kosovo je Srbija".

Kod Hrvata se 2014. godine istakao reprezentativac Josip Šimunić kojeg je FIFA suspendirala za Svjetsko prvenstvo u Brazilu zbog fašističkog pozdrava ustaške organizacije nakon kvalifikacione utakmice. Momčad superzvijezde Luke Modrića se i inače napada zbog bliskosti sa desničarskim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom koji je nastupio prilikom njihovog dočeka u Zagrebu.

Thompsona su zapravo razmjerno brzo izgurali sa pozornice na dočeku Vatrenih u Zagrebu 2018., ali tu bliskost dobro pamte nadležni u europskom i svjetskom nogometnom savezu. Foto: Goran Stanzl/picture alliance

Albanski navijači, također tijekom Europskog prvenstva, često ističu simbole Oslobodilačke vojske Kosova na svojim zastavama ili se raduju formirajući rukama simbol dvoglavog orla. To ne rade samo Albanci, već i igrači albanskog porijekla iz drugih reprezentacija, kao što su dvojica švicarskih reprezentativaca, Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka. Kad su to učinili i na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u susretu Švicarske protiv Srbije to ih je koštalo kazne FIFA-e.